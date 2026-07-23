2026-07-23 10:36 女子漾／編輯金柔葳
曖昧期最折磨人的星座TOP5！有人忽冷忽熱、有人明明喜歡卻死不承認
曖昧最折磨人的，往往不是對方完全沒意思，而是昨天聊到半夜，今天卻像手機突然沒訊號；約會時眼神黏得很緊，問起關係又立刻切換成「我們不是朋友嗎？」模式。有人害怕失去自由，有人擔心先認真就輸了，也有人要確認彼此真的適合，才願意把關係說清楚。以下盤點曖昧期最容易讓人猜到心累的5個星座，看看你遇到的是不喜歡，還是喜歡到不敢承認。
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TOP5 摩羯座：行動像男友，嘴上卻堅持只是朋友
摩羯座進入曖昧期後，通常不會突然展開猛烈追求，而是默默把你放進生活裡。下雨提醒你帶傘、工作忙時送上關心，甚至願意幫你處理麻煩，但只要問他「我們現在算什麼」，氣氛可能立刻變成年度績效面談。他們不是完全沒有心動，只是確認關係代表承諾與責任，必須先評估彼此的生活節奏、價值觀和未來方向。曖昧時間因此容易被拉長，讓另一半忍不住懷疑：到底是在談戀愛，還是在接受長期試用？
訊息速度：不一定秒回，但通常不會無故消失。
確認關係：需要時間觀察，確定認真才會開口。
TOP4 巨蟹座：明明很在意，卻會因一句話縮回殼裡
巨蟹座的曖昧像一台情緒雷達，會記得你說過的話、觀察每個語氣，也會從回覆速度判斷自己在你心中的位置。今天感受到你的熱情，他可能主動分享整天行程；明天發現你回得比較冷，就會立刻退回安全距離。他們的忽冷忽熱通常來自缺乏安全感，不一定是故意吊胃口。只是巨蟹很怕自己會錯意，也怕一旦坦白，就連原本的關係都保不住，因此常用試探代替告白。
訊息速度：有安全感時回很快，受傷後可能突然安靜。
確認關係：需要明確回應，否則容易一直試探。
TOP3 雙子座：聊天像熱戀，見面後又突然神隱
雙子座很懂得營造曖昧氣氛，從日常瑣事、深夜心事到只有彼此懂的玩笑，都能聊得像已經交往三個月。問題是，他們情緒與注意力轉換快，前一天還熱情到讓你以為要告白，隔天可能忙著探索新鮮事，回覆直接進入省電模式。他們享受交流與心動，也需要保留自由。如果過早被要求定義關係，反而可能本能後退。真正觀察重點不是某一天聊得多熱烈，而是他是否持續安排見面、把你帶進真實生活。
訊息速度：有話題時秒回，沒興致時像突然下線。
確認關係：怕被綁住，通常需要自然推進。
TOP2 水瓶座：對你特別好，卻堅持那只是友情
水瓶座最容易讓人困惑的地方，是他的友情和愛情界線常常只有本人看得懂。他可以每天找你聊天、單獨陪你出門，也會向你分享少有人知道的內心世界；但當旁人起鬨時，他可能一臉鎮定表示：「我們真的只是朋友。」水瓶通常要先確認兩個人能不能自在相處，才會思考是否進入戀愛。他們害怕關係一變，原本舒服的默契也跟著消失，因此即使明明心動，也可能用理性分析把情緒壓回去。
訊息速度：想到你時會狂聊，忙自己的世界時可能消失。
確認關係：需要精神契合，也很怕破壞原本關係。
TOP1 天蠍座：越喜歡越會藏，先觀察你值不值得相信
天蠍座拿下第一名，關鍵不是故意耍神祕，而是他們在感情裡太怕失去主導權。剛開始心動時，天蠍可能會密切關注你的動態、記住每個細節，也會透過聊天與相處測試你的真心，表面卻裝得比誰都冷靜。當你主動靠近，他可能給出明顯回應；但只要察覺你態度不明、身邊還有其他曖昧對象，天蠍就會迅速降溫。他們想要的是專一與確定，卻又不願意先把底牌掀開，最後常變成兩個人都很在乎，卻一起演出「誰先承認誰就輸」。
訊息速度：在意時會關注，但可能刻意控制回覆節奏。
確認關係：確認信任與專一後很直接，之前則非常難猜。
【星座內容屬於娛樂與性格觀察，實際相處仍要看個人經驗、溝通方式與感情態度。】
精華 FAQ
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文章整理出5個最容易讓人猜到心累的星座，依序是摩羯、巨蟹、雙子、水瓶和天蠍，重點在於他們在曖昧中常有明顯好感，卻又不急著把關係說清楚。
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原因包括害怕失去自由、擔心先認真就輸了、缺乏安全感，或想先確認對方是否值得信任，因此會用試探、觀察與保留態度，讓關係一直停留在模糊狀態。
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天蠍座被排在第1名，因為他們越喜歡越會藏，會先觀察對方是否專一和值得信任；只要發現態度不明或仍有其他曖昧對象，就會立刻降溫。
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