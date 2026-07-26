2026-07-26 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【追劇】韓國古裝版的「顛倒世界」 集古裝、神怪、武打、宮鬥於一身的南柱赫精彩回歸作！—《鬼謎東宮》
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：南柱赫退伍後以驚悚古裝劇《鬼謎東宮》回歸。
- 重點二：劇情揉合神怪、武打、宮鬥與解謎懸疑元素。
- 重點三：演員表現與特效場面被稱讚，開創韓古裝新路線。
真的好久沒有看到南柱赫，而在退伍後選擇出演驚悚古裝劇《鬼謎東宮》，或許是個不錯的回歸宣告。結合古裝、神怪、武打元素，還有王宮中的權力鬥爭，《鬼謎東宮》可以說是會讓觀眾爽度滿滿的Netflix新作，藉由反轉不斷的劇情設計，也將再次讓觀眾以新的風貌看見「人比鬼還可怕」的經典主題。
南柱赫在劇中飾演擁有陰陽眼，並且知曉除鬼之術的「九天」，隨著王宮時隔三十年再度出現世子接連離奇死亡的事件，原本不信邪的朝鮮國王在繼承人快要死絕的困境下，決定尋求九天的幫助。但隨著案件追查越來越深入，九天發現想要破除鬼怪，就必須揭開宮中最黑暗的祕密；但另一方面，卻也有人希望這些秘密永遠被人遺忘，甚至不惜因此殺害無辜之人的性命⋯⋯
由於是追查案件，《鬼謎東宮》同時也給人一種解謎劇的氛圍，觀眾將隨著九天這個外人一步步揭露真相；與此同時被派來協助的宮女「生薑」，在一開始有點像是整個劇情的「NPC」，帶領著我們了解基本的規則，但另一方面其實也有著自己的秘密與盤算。令人意外的，大概是因為中後半段鬼怪大量出現，《鬼謎東宮》也給人一種活屍片大場面的感覺，加上還算流暢的場面調度與特效，讓整個場景可以說相當有看頭。
而在視覺特效與場景設計之外，這部戲的演員表現也很精彩。包含主演的南柱赫與盧允瑞，詮釋國王的曹承佑也把這個充滿矛盾的角色表現得淋漓盡致，不過個人最印象深刻的，其實是飾演大妃的張榮男；作為劇中偏向反派的角色，不只是單純的台詞與表情，就連盛怒之下的痙攣都被用逼真演技呈現出來，不愧是南韓資深的硬底子演員。
之前其實不太喜歡看韓國古裝劇，一部分是因為劇情容易拖，對於宮廷劇那種仿古的語調也相對沒興趣，但《鬼謎東宮》或許更接近於奇幻驚悚，儘管有些東西說的並不是那麼清楚，但緊湊的劇情在一些小巧思（像是可愛的鬼魅）的點綴下，其實不太會感到無聊。不只是南柱赫的成功復出作，《鬼謎東宮》似乎也讓韓國古裝劇有了另一條極具潛力的發展路線，未來也期待看到更長篇幅的作品，不然真的會有種意猶未盡的感覺。
精華 FAQ
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這部劇結合古裝、神怪、武打與王宮權鬥，並以接連離奇死亡案件推進劇情，兼具解謎與驚悚氛圍，讓觀眾能感受到高密度反轉與爽快節奏。
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南柱赫飾演擁有陰陽眼、懂得除鬼之術的九天，受朝鮮國王請託調查世子離奇死亡事件，並在追查過程中逐步揭開宮中最黑暗的祕密。
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評論認為本劇節奏緊湊、鬼怪場面有看頭，特效與場面調度表現流暢，南柱赫、曹承佑與張榮男等演員演技亮眼，整體也讓韓國古裝劇展現新方向。
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