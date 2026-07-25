2026-07-25 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】美好幻想與殘酷現實或許是同一件事 來自阿爾巴尼亞關於社會主義的反思—《自由》
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《自由》以阿爾巴尼亞共產體制崩解前後為主軸，呈現成長與轉型的震盪。
- 重點二：作者從童年視角描寫被加密的現實，讓自由與幸福的想像逐步瓦解。
- 重點三：書中反思社會主義理想與殘酷現實的落差，也質疑問題究竟出在體制或人性。
一個自稱能讓人實現潛能，結構上卻讓人無法發揮自我，又不去改變結構的社會，仍然算是壓迫的社會。但即使有這些限制，我們依然永遠保有內在的自由：永遠有自由去做正確的事。
自由具有怎樣的意義？從小生長在民主社會的我們，似乎很容易去批判共產主義、社會主義國家的封閉與壓迫，但在缺乏相對經驗的情況下，這樣單向的理解，是否又有其他盲點？原本以為是單純的解放生活經驗實錄，卻在閱讀到尾聲感受到意料之外的後座力，《自由：在歷史盡頭長大成人》打破的不只是我們與阿爾巴尼亞歷史間的隔閡，同時也讓人們對於社會主義所描繪的那個美好未來與殘酷現實，有了新的啟發。
來自阿爾巴尼亞共產體制垮台前後的見證
《自由：在歷史盡頭長大成人》主要分成兩個部分，前半部是作者小時候在阿爾巴尼亞共產體制解體前的成長紀錄，並且以1990年12月共產政權垮台為分界，在後半部描述體制轉型過程所導致的混亂與她個人內心在青春期所面臨的劇變。「歷史盡頭」乍看之下或許會讓人疑惑，但在閱讀後就會理解它所代表已知共產社會的終結，還有面對未知未來的恐懼。
不只單純描述體制改變前後的差異，作為一個才剛開始理解世界的孩童，作者在前半段的描述將讀者帶入了那個天真的視角，誤以為世界本該那樣運轉、並且這樣才是「幸福」與「自由」；儘管我們多少能夠看出那些異物感，甚至從那些描述中察覺作者當時無法看見的壓迫，但還是有一些謎團讓那個社會更像是一個異世界，一直到後半段答案揭曉後，讀者才能夠完全看清那個被刻意加密的現實。
社會主義的美好幻想 v.s. 與對共產國家的批判
因為家人是共產社會出現前的權貴、資產階級，父母更在專制政權解體後一度從政、甚至當選為民意代表，這些特殊的位置，讓她能夠帶領讀看見更多關於阿爾巴尼亞社會與政治生態。另一方面，家人們從各自立場對於政治與政局變化的不同態度，也很值得讀者觀察，尤其他們並不如同我們所想像，因為壓迫對於社會主義產生絕對性的反感，而這樣的差異也展現出共產國家中更多元的群眾樣貌。
「你們那裡才不是真的社會主義，」他們這樣說，話裡幾乎掩飾不了心裡的憤怒。
要說書中最讓人印象深刻的，大概還是作者後記說到關於本書的創作動機，其中也提到她的西方朋友們一面信奉社會主義，卻也同時質疑阿爾巴尼亞，甚至是其他共產國家在實行社會主義後發生的悲劇。同樣曾經相信社會主義平等、共榮的神話，作者的分享可以說是當頭棒喝，點出了我們對於它過度理想化的想像，而忽略了眼前的現實；但到頭來，或許問題一直都不在於體制，而在於人類本身，並且將因此讓自由成為無法企及的夢想。
精華 FAQ
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本書以阿爾巴尼亞共產體制解體前後為分界，前半寫作者的童年生活，後半寫政權垮台後的混亂與青春期轉折，透過個人經驗呈現歷史劇變。
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作者從孩童的天真視角出發，先讓讀者看見一個被視為正常的世界，再在後半揭露那些看不見的控制與異化，使壓迫感在理解真相後更強烈。
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文章指出，許多人對社會主義抱有平等與共榮的理想，但忽略了實際運作中的悲劇與代價；作者也認為，問題未必只在體制，還涉及人性的侷限。
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