【看電影】喜氣洋洋的家庭悲劇 直指台灣家庭最核心的矛盾情結—《雙囍》

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《雙囍》以婚禮失控事件放大台灣家庭的核心矛盾。

《雙囍》以婚禮失控事件放大台灣家庭的核心矛盾。 重點二： 電影透過父母離異與長輩干涉，呈現晚輩的窒息處境。

電影透過父母離異與長輩干涉，呈現晚輩的窒息處境。 重點三：豪華卡司群像演出，讓喜劇外衣下的社會寫實更鮮明。

隨著身邊的朋友紛紛辦起自己的婚禮，觀察他們籌備的過程，不禁讓我心中總是會出現一個疑問：婚禮到底是新人的階段儀式，還是雙方父母的成果展？明明應該是主角的兩人，卻經常必須遷就長輩，讓原本就忙碌的流程變得更加複雜。以一種更極端的情境，《雙囍》可以說把這種自我與親情間的矛盾放大到極致，呈現出儒家教育底下晚輩的困境；同時也讓觀眾看見某些乍看是「愛」的表現，或許才是最令人窒息的傷害。





《雙囍》的劇情圍繞在飯店主廚高庭生的婚禮，原本是喜事一件，卻因為他父母離異並且存有心結，讓它注定成為一場災難。為了討好兩邊的需求，以及其他長輩的「建議」，庭生與新娘黛玲決定在一天之內，用嚴格的時間規劃來嘗試舉辦兩場婚禮，但接連而來的突發狀況卻讓事情逐漸脫離規劃，不只應該幸福美滿的婚姻從第一天就困難重重，庭生也被迫必須面對自己從小到大深藏在內心最大的焦慮。

圖片來源：雙囍 Double Happiness FB





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至於主演的部分，劉冠廷的詮釋呈現出面對父母離異的小孩，始終無法真正長大的心理陰影與矛盾；庹宗華與李國毅則是守住家庭與兒子，卻把悔恨與悲憤化作冷漠管教的抑鬱父親；楊貴媚和劉品言呈現追求自我，最後選擇將家庭放在第二順位的職業婦女。他們共同譜出了這套看似奇特，卻以各自的型態於大多數台灣家庭中上演的狗血劇情，尤其透過余香凝與田啟文這個香港對照組的存在，那些衝突、矛盾與異物感也變得更加深刻。

圖片來源：雙囍 Double Happiness FB

隨著少子化成為趨勢，「不婚不生」是這幾年常見的社會議題，儘管看似是一場婚禮，但從《雙囍》或許也可以年輕人選擇把重心放到自己身上的核心因素。口口聲聲說的都是關心，實際上只想要讓子女、晚輩成為自己的工具，去實現自己想做的事，甚至是無法達成的願望。家庭的破碎從來就不只有表面上的樣子，缺乏溝通、單向式的要求，再加上以「聽話」在對方內心打造的自我審查制度，這一切的一切都讓家庭與婚姻成為讓人最想逃離的地獄；也因此，《雙囍》儘管充滿著各種喜慶場面，卻更像是一部社會寫實劇，逼著觀眾去想起那些在台灣家庭中最不堪的部分。

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其實觀看《雙囍》的過程並不讓人舒服，因為觀眾早已知道這一切將失控，卻只能夠看著壓力不斷累積、失序接連出現，心驚膽跳地等待著最後崩潰的時刻到來；但同時又很難不喜歡這部戲，因為它呈現的正是許多辦過婚禮的夫妻，都曾經歷過的煎熬與心累，演員們的精彩表現，更讓觀眾能夠沈浸在劇情當中。仔細分析，片中其實並沒有所謂的「惡人」，但光是彼此關注的目標不同，就足以讓家人成為對彼此的折磨；在劇終之後，其實有許多議題並沒有解決，但《雙囍》或許只是提供了一個反思的機會，讓觀眾思考如何在現實中找到自己的解答。



