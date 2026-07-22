2026-07-22 19:42 女子漾／編輯王廷羽
職場抗壓王就是他們！3星座不吃情勒這一套，遇到甩鍋也能全身而退
明明整天坐在辦公室，下班後卻累得只想癱著？真正消耗人的，往往不是工作，而是主管畫大餅、同事甩鍋，以及讓人不斷自我懷疑的職場PUA。以下3個星座不容易被情緒牽著走，面對情勒和不合理要求，總能冷靜守住底線！
TOP 3 水瓶座：不接情緒勒索，職場套路自然失效
TOP 3 水瓶座：不接情緒勒索，職場套路自然失效
水瓶座不容易因為主管的語氣或群體壓力，就開始懷疑自己的能力，當主管說「大家要把公司當成自己的家」或「多加班也是為團隊付出」，其他人可能先感到愧疚，水瓶座卻會先判斷這個要求到底合不合理。合理的工作安排他們願意配合，但若只是用責任感、團隊精神或奉獻包裝額外工作，通常很快就會被他們看穿。
水瓶座也不太按照職場劇本反應，主管想用嚴肅氣氛製造壓力，他們可能用一句冷幽默化解場面；同事想激怒他們，他們反而保持平靜，讓對方無處施力。職場PUA之所以很難對水瓶座生效，是因為他們不會把主管的否定直接等同於自己的價值，對方不滿意不代表自己能力不足，沒有得到所有人的喜歡，也不代表自己做錯了。
TOP 2 天秤座：語氣很柔軟，界線卻很清楚
TOP 2 天秤座：語氣很柔軟，界線卻很清楚
天秤座擅長觀察氣氛，也懂得處理複雜的職場人際關係，遇到同事公開甩鍋時，他們不一定會當場翻臉，卻能在不撕破臉的情況下，把責任重新說清楚。若同事在會議上突然說：「資料不是早就傳給你了嗎？」天秤座可能會冷靜回應：「我再確認一次紀錄，等等把目前收到的版本整理給大家，避免資訊不同步。」
這句話沒有直接指責任何人，卻清楚表明自己會核對訊息，也讓對方不敢繼續隨意推卸責任。天秤座並不是害怕衝突，而是知道當眾吵贏未必對自己有利，與其把場面弄僵，不如先保留紀錄、確認時間，再用合適的方式釐清問題。他們可以給別人台階，卻不代表願意成為任人拿捏的軟柿子。
TOP 1 金牛座：不動聲色，底線卻守得很穩
TOP 1 金牛座：不動聲色，底線卻守得很穩
金牛座平時話不多，看起來溫和又好配合，常讓人誤以為他們很好說話，其實他們心裡非常清楚，哪些事情是自己的責任，哪些要求已經超出負荷。當主管突然丟來急件，還補上一句「年輕人要多學一點」，金牛座不會立刻翻臉，也不會默默把工作全部吞下，而是列出手上的專案、期限與進度，再請主管決定優先順序。
這樣的做法看似只是確認工作安排，其實也把決定與責任交回主管手中。金牛座不喜歡無謂爭辯，比起情緒化反擊，他們更習慣用事實、成果和時間規畫說話。他們願意認真完成工作，卻不接受任務被無限加碼，該負責的事情會做到最後，不合理的要求也不會照單全收，因此很難被一句「別人都可以」輕易拿捏。
與其把工作的情緒一路帶回家，不如把責任、分工與界線說清楚。認真工作很重要，但也別忘了替自己留一點喘息空間。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
精華 FAQ
-
因為水瓶座不會把主管的語氣或否定直接等同於自己的價值，會先判斷要求是否合理；遇到用責任感包裝的額外工作，也能很快看穿，不會輕易被情緒帶著走。
-
天秤座多半不會當場翻臉，而是用冷靜方式重新釐清責任，像是先確認紀錄、整理收到的版本，再把資訊說清楚，讓對方難以繼續推卸，也能避免場面失控。
-
金牛座會把手上專案、期限與進度列出來，請主管自己決定優先順序，將責任交回對方，不會因為『年輕人要多學』就默默全吞，能用事實守住工作界線。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower