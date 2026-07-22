溫慶珠用一生把生活與藝術穿進作品，也留下最難複製的個人風格

AI重點 文章重點整理： 重點一： 溫慶珠離世，品牌證實她長年投入台灣時尚創作。

溫慶珠離世，品牌證實她長年投入台灣時尚創作。 重點二： 她自1984年迪化街工作室起，建立鮮明溫式美學。

她自1984年迪化街工作室起，建立鮮明溫式美學。 重點三：其風格源於藝術養分、旅行經驗與不迎合市場。

看到溫慶珠離世的消息時，我有些驚訝。她一生投入台灣時尚的創作與品牌經營，離世消息也已由品牌正式證實。

她的名字，把我拉回二十五年前念服裝設計的那兩年。那時候，她早已是台灣服裝設計裡很難忽略的名字。

回頭看她近四十年的創作與品牌歷程，我會覺得，稱她為台灣時尚界的經典代表，甚至是一位傳奇人物，並不為過。她從1984年在迪化街成立工作室，到1989年創立同名品牌，一路建立出鮮明的「溫式美學」。

我曾經以為，服裝設計靠的是天分與資源

在我的記憶裡，當時台灣紡織業已被許多人視為夕陽產業，網購女裝與日韓選貨也逐漸興起。相較之下，從纖維組織到布料理解，從樣式設計、打版、選料、生產到通路都自己承擔是一條很不容易的路。

我念了兩年，覺得自己沒有足夠的天分與家底，也不想再繼續投入，便休學轉念商業設計，那是當時年輕的我衡量現實後做出的選擇。也因為曾經靠近過，我知道那個過程有多麽不容易，服裝也不只是一張漂亮的設計圖。

那兩年頂多讓我嘗試服裝設計的入門，甚至連邊都碰不上，卻讓我多年後再看她時，對作品背後的工序、成本與長期選擇，多了一點感受。

她的風格，是一生累積出來的

溫慶珠成長於具有文學與藝術背景的家庭，年少時跟隨國畫大師歐豪年學畫；旅行、藝術蒐藏與生活經驗，也不斷進入她的作品。

品牌走到低潮時，她一度考慮退出時尚圈，卻在印度看見困頓生活裡仍然存在的美與尊嚴，重新找回創作的意義，她不是不知道市場流行什麼，而是不願意讓市場成為唯一答案。

當極簡成為潮流時，她仍選擇自己的極繁、華麗、浪漫與衝突感，因為那不只是視覺手法，也是她看待美與自由的方式。

我曾經以為服裝設計靠的是天分與資源，後來才明白，溫慶珠最難被取代的，還有她把一生的生活與藝術養分，慢慢活成了自己的風格。

你的品牌，也可能早已藏在生命裡

很多個人品牌經營者擔心自己不夠特別，急著找定位、模仿熱門內容，或替自己設計一套清楚的人設。但品牌的辨識度，不只是刻意設計出的外在風格，而是你長期吸收了什麼、相信什麼，又願意在市場變動中保留什麼。

曾經學過的專業、長年形成的興趣、特別在意的問題、看待人的方式，以及一路做過的選擇，都可能已經是品牌的養分。

定位不一定是憑空想出一句與眾不同的話，而是回頭辨認：哪些東西已經累積很久，只是還沒有被整理成自己的表達。

我當年離開了服裝設計，但那兩年沒有消失，它留在我後來的商業設計、數位設計與品牌工作裡，也讓我對材質、美感、創作與產業現實，保留了一點不同的感受。

溫慶珠最後完成的 2026 春夏系列《Butterfly & Carousel》，以蝴蝶象徵自由與蛻變；旋轉木馬則回應潮流不斷輪轉，真正牽動風格的，仍是品牌內在的精神與態度。

或許我們也可以問自己：我長期吸收了什麼？我真正相信什麼？當市場改變時，我仍想保留什麼？

能被記住的風格，未必是刻意變得與眾不同。有時候，它只是你終於願意把一路活過、相信過，也珍惜過的東西，好好整理成自己的表達。

截圖自isabelle-wen.com溫慶珠個人品牌官網首頁



