爽度爆表！5 部「硬派特務 × 殺手火拼」絕無尿點的硬核打鬥韓劇推薦

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章精選5部硬派特務與殺手火拼韓劇。

文章精選5部硬派特務與殺手火拼韓劇。 重點二： 作品主打冷峻男神、暴力美學與高張力動作戲。

作品主打冷峻男神、暴力美學與高張力動作戲。 重點三：從特務復仇到黑幫血洗，皆強調爽感與安全感。

有別於傳統偶像劇的溫柔套路，近年來韓劇在「暗黑特務」與「熟男殺手」的題材上，

展現了極具衝擊力的暴力美學與角色魅力。

他們往往話不多、眼神深邃冷冽，平時看似頹廢或低調，

但只要戰鬥開關被按下，瞬間就能展現出戰力天花板的狂暴狠勁。

那種「外表冰冷危險、骨子裡卻護短到底」的反差，

簡直是韓劇裡最令人上癮的安全感毒藥！

今天特別精選了5 部充滿張力的危險美學韓劇推薦，這份口袋名單絕對要收下！

一. 《殺人者的購物中心》

說到「眼神深邃又帶點頹廢危險感」的大叔，

李棟旭在《殺人者的購物中心》裡飾演的「鄭進灣」絕對是近年來的代名詞。

他表面上只是個經營普通農家水管設備、看似對姪女漠不關心的頹廢叔叔，

實則是一位擁有頂級戰力與高智商的神秘前傭兵，

私下更經營著專門販售殺手裝備的暗網購物中心「Murthehelp」。

本劇改編自作家姜智英的同名小說，整部劇節奏極快，

打鬥鏡頭俐落流暢，從槍戰、近身搏擊到心理攻防戰都爽度拉滿！

李棟旭在這部的魅力，完全來自於他那雙「彷彿看透生死、極度冷靜」的眼神。

用最硬核、最殘酷的方式去訓練姪女鄭智安（金慧峻 飾），

教她如何在危險的世界裡獨自活下來。

二.《黑色太陽》

南宮珉在《黑色太陽》裡飾演的「韓志赫」作為韓國國情院（NIS）海外情報局的頂尖特務，

他在一次任務中失去整支小隊並失蹤了一年，

為了尋找將自己推入深淵的組織內部背叛者，他再度返回國情院展開調查。

南宮珉為了這個角色狂增重 14 公斤、練出驚人的怪物級肌肉，

從外型到眼神都徹底化身為充滿傷痕與防備的特務。

這部劇是 MBC 斥資 150 億韓元打造的超級大製作，

動作戲的規格與槍戰場面完全是電影等級！

劇中充滿了大量的黑幕攻防、高智商心理戰以及極致殘酷的近身搏擊。

整部劇最吸引人的莫關乎「連自己都不能相信」的懸疑感，

主角在一邊尋回記憶、一邊面對來自組織內部與敵人的雙重追殺下，

憑藉著絕對的戰力與直覺殺出一條血路。

三. 《無赦之仇》

在 Netflix 打造的《無赦之仇》中，

蘇志燮飾演曾是黑幫組織核心、卻為了弟弟切斷腳筋退隱的「南基準」。

當唯一的弟弟意外慘死後，這位沉睡已久的頂級殺神重出江湖，

隻身一人向整個地下黑幫世界展開血洗復仇。

蘇志燮在這部劇裡的魅力，來自於他那充滿冷冽與悲傷的眼神。

平日裡他隱忍低調，然而一旦拔刀或揮拳，那份「沉寂多年的殺氣」瞬間炸裂！

這部劇改編自高分同名網漫，主打的就是最純粹、最硬核的「黑幫肉搏與刀劍對決」。

不同於一般現代槍戰，劇中的打鬥戲充滿了極度流暢的近身搏擊與冷兵器碰撞，

視覺衝擊感極強！隨著主角一步步揭開弟弟死亡背後的巨大陰謀，

老中青三代硬派男神的權力廝殺與暗黑對決爽度爆表。

四.《金特務：本色回歸》

這部改編自超人氣格鬥網漫《金部長》的新劇，

完全就是為「大叔系天花板」蘇志燮量身打造！

他在劇中飾演平時在銀行擔任會計部長的單親爸爸「金部長」，

表面上看起來唯唯諾諾、平凡無奇，際上真實身分卻是前北韓的頂尖特務，

由朝鮮人民共和國對南諜報總局培訓，也是連國家都難以控制的傳奇殺戮機器與軍人。

全劇節奏明快、絕不拖泥帶水，打鬥戲更是融合了「生活化格鬥」與暴力美學，

從拿周圍的生活用品當武器，到近身槍戰、爆破與飛車追逐，爽度直接拉滿！

蘇志燮與好朋友組成的「父仇者聯盟」也帶有絕佳的黑色幽默。

看著一位高冷大叔為了守護最重要的人，單槍匹馬血洗黑幫與政商組織，

那種「你可以踩我，但動我女兒就得死」的爆發力與硬核安全感，

絕對是近年最不容錯過的爽劇神作。

五.《江南B-Side》

池昌旭在這部劇裡飾演掌控江南夜店底層的解決師「尹吉晧」。

他臉上滿是傷疤、眼神冷冽深邃，平時遊走於繁華江南的最黑暗角落，

是個看似頹廢危險、極具壓迫感的神祕男子，然而，

當他關照的夜店王牌小姐（BIBI 飾）捲入巨大的官商毒品陰謀並失蹤時，

卻展現出「全世界都想加害妳，唯獨我拼死護妳周全」的硬核安全感。

這部劇由《惡中之惡》製作團隊打造，主打的就是最純粹、最硬核的「19禁暴力美學」！

節奏極快，滿滿的地下黑幫火拼、拳拳到肉的近身搏擊與官商勾結的暗黑懸疑作品，

池昌旭在這部劇裡徹底撕掉了過去「精緻男神」的標籤！

臉上滿是刀疤、眼眶帶著烏青，永遠穿著一件略顯頹廢的皮衣，

眼神冷冽、警惕且充滿悲傷。他游走於黑白兩道的灰色地帶，

是個不擇手段、以暴制暴的暗黑解決師。

此外劇中的雙男主設定，趙祐鎮飾演的文職感硬派刑警，

與池昌旭飾演的野性地下解決師，一黑一白、一文一武，

兩人在猜忌與合作間撞擊出極強的戲劇張力，每一集都有反轉與高潮！

告別了溫柔浪漫的傳統套路，這種拳拳到肉、氣場拉滿的硬派世界，

絕對是紓壓放鬆的最佳首選。這個週末，不妨挑一部加入追劇清單，

一起感受這群冷面男神帶來的危險魅力吧！

#Beverly比猴俐的小花園

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