2026-07-22 17:15 舌尖上的旅人 Eric Hsu
石頭科技新品上市！8.98公分超薄機身、活水滾筒 居家死角一次清
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Qrevo Edge 2 Flow主打8.98公分超薄機身，能深入床底與沙發底清潔。
- 重點二：搭載SpiraFlow 2.0活水強壓滾筒，提升油污、汗漬與寵物腳印清潔力。
- 重點三：新品上市限時現折3000元，momo售價25980元並加贈最高2800 mo幣。
近年台灣夏天高溫潮濕，汗漬、油污與寵物腳印讓地板更容易黏膩，也帶動智慧清潔家電需求升溫。Roborock石頭科技推出全新超薄滾筒活水掃拖機器人 Qrevo Edge 2 Flow，主打8.98公分超薄機身、升級活水滾筒拖地與零纏繞設計，不僅能深入床底、沙發底清潔，同步祭出新品上市優惠，限時現折3000元，搶攻居家清潔商機。
新機同步升級 SpiraFlow 2.0 活水強壓滾筒拖地技術，補水孔增加至16個，搭配240RPM高速旋轉滾筒及更大的下壓力，提升濕黏髒污清潔效率；滾筒在拖地過程中持續以活水沖洗，能即時回收污水，避免髒污反覆沾回地板，強調「以淨洗淨」的拖地效果，可應付廚房油污、醬汁、水漬、汗漬及寵物腳印等常見髒污。
除了拖地能力升級，Qrevo Edge 2 Flow也導入自適應伸縮滾筒貼邊設計與雙旋轉邊刷，提升牆角、家具邊緣及狹窄空間的清潔效率；新增滾筒遮罩設計，切換至地毯時可避免濕滾筒直接接觸織物，降低受潮問題。
智慧功能方面，新機搭載 Reactive AI 智慧避障系統，可辨識超過280種障礙物，並透過 SmartPlan 3.0 自動判斷房型、地板材質及髒污程度，調整最佳清潔模式。
針對日常保養，Qrevo Edge 2 Flow延續 DuoDivide® 雙懸臂零纏繞主刷設計，可降低毛髮纏繞困擾，並搭配75度可拆式滾筒、自動清洗基站、75°C高溫清潔與63°C熱風烘乾等功能，從清洗、烘乾到日常維護皆可自動完成，減少使用者清潔負擔。
因應夏季居家清潔需求，Roborock同步推出上市優惠，即日起在momo購物網 購買 Qrevo Edge 2 Flow，享限時現折3000元，優惠價25980元，滿額限量贈送最高2800 mo幣，CP值超高。
精華 FAQ
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這款新品主打8.98公分超薄機身，可深入床底、沙發底等低矮死角；同時結合活水滾筒拖地與零纏繞設計，兼顧深層清潔與日常維護便利性。
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新機採用SpiraFlow 2.0活水強壓滾筒，補水孔增至16個，搭配240RPM高速旋轉與更大下壓力，拖地時持續沖洗並回收污水，減少髒污反覆沾回地板。
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即日起在momo購物網購買可現折3000元，優惠價25980元，滿額還可獲最高2800 mo幣；功能上則有Reactive AI避障、SmartPlan 3.0，以及自動清洗與熱風烘乾基站。
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