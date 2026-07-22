2026-07-22 16:51 女子漾／編輯金柔葳
7-ELEVEN暑假活動懶人包！咖啡娃娃、三麗鷗曬傷系列、Jellycat與冰品優惠一次看
暑假逛超商又有新理由！7-ELEVEN近期一口氣推出多波夏日活動，包括CITY CAFE首度打造飲品擬人化娃娃、超萌三麗鷗曬傷系列、朗萌綺盟飯糰集點，博客來旗艦書店生日慶也引進Jellycat、柯達相機及MOLESKINE聯名新品。迎接大暑，冰品、茶飲、思樂冰與涼夏家電同步祭出優惠。這篇女子漾整理三大活動亮點，想搶限定商品先收藏。
文章目錄
活動一：CITY CAFE首推8款咖啡娃娃，三麗鷗曬傷系列同步登場
活動一：CITY CAFE首推8款咖啡娃娃，三麗鷗曬傷系列同步登場
CITY CAFE首度將經典飲品角色化，把西西里風檸檬氣泡咖啡、濃萃系列、厚乳拿鐵及風味飲品變成8款絨毛磁鐵吊飾娃娃。7月22日至8月4日，購買CITY CAFE或CITY PRIMA指定飲品滿100元，加價129元即可獲得「絨毛磁鐵吊飾娃娃驚喜杯」1款。
娃娃採隨機出貨，可掛在包包上，雙手也附有磁鐵，能吸附在冰箱或與其他角色牽手排列。驚喜杯內還附飲品人格角色卡與刮刮卡，最大獎為365杯中杯美式咖啡商品提貨卡，另有8款娃娃全套、指定飲品買一送一及折扣優惠。
同期登場的「三麗鷗曬傷系列」，讓Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿與布丁狗換上小麥膚色，搭配西瓜、煙火、冰淇淋等夏日元素。系列商品包含絨毛包飲料提袋盲盒、購物袋徽章組，以及兩款Hello Kitty超輕量傘。7月22日至8月18日，指定商品任選兩件享88折。
活動二：朗萌綺盟飯糰集點回歸，博客來生日慶引進Jellycat
活動二：朗萌綺盟飯糰集點回歸，博客來生日慶引進Jellycat
7-ELEVEN與日本人氣角色「朗萌綺盟 NANDEMO IKIMONO」再度合作，7月22日至8月4日購買指定御飯糰，每件可獲得1點。集點贈品包括寶特瓶保冷袋、涼毯抱枕、束口袋及L型資料夾。活動期間也推出「新極上御飯糰—極鮮鮭魚季」，帶來炙烤鮭魚腹、炙燒明太子鮭魚與炭烤銀鮭3款新口味。
全台首家博客來旗艦書店則自7月24日起展開生日慶，以「跨越世代的想像共同體」為主題，規劃文學閱讀、IP潮流、跨界文化與親子同樂四大內容。店內首度引進Jellycat、noodoll絨毛玩偶、hellolulu包袋與柯達復古相機，也帶來MOLESKINE《愛麗絲夢遊仙境》聯名手帳、迷你數位相機鑰匙圈盲盒及寶可夢卡牌。
7月24日至8月2日，店內單筆消費滿699元送BOOK YOUR LIFE書寫筆，滿1,200元送閱讀提袋，滿2,800元可獲得MOLESKINE迷你筆記本掛飾或OKAPI立體絨毛玩偶icash卡。生日慶期間也規劃多場講座，邀請白先勇、紀蔚然、張國立、韓良憶、葉怡蘭及影評人膝關節等人，分享文學、飲食、電影與文化議題。
活動三：思樂冰、霜淇淋第二件10元，CITY TEA晚上買一送一
活動三：思樂冰、霜淇淋第二件10元，CITY TEA晚上買一送一
迎接大暑，7-ELEVEN推出多波冰品與飲料優惠。7月22日至7月26日，思樂冰特大杯全口味及雪淋霜霜淇淋指定支付皆享第二件10元。冰品活動首波包含百吉棒棒冰任選買2送2，杜老爺優格雪糕加10元多1件。指定飲料任選2件還能參加「飲料抽抽樂」，最低有機會0元帶走。
CITY TEA與不可思議茶BAR推出「好茶不打烊」，即日起至8月7日，每週一至週五晚上9點至12點，指定茶飲每日輪流買一送一，品項包含梔子花青茶、冰淇淋紅茶、四季蘋安蜜露紅及珍芭雷夢青等。夏季鮮食也加入清爽路線，推出蔥鹽增雞蛋白麵、香檸青醬雞肉冷義大利麵、手撕嫩雞青醬麵沙拉，以及香蕉牛奶、香蕉巧克力風味麻糬等新品。
精華 FAQ
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活動涵蓋CITY CAFE咖啡娃娃、三麗鷗曬傷系列、朗萌綺盟飯糰集點，以及博客來旗艦書店生日慶，另有思樂冰、霜淇淋與茶飲優惠，內容相當多元。
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7月22日至8月4日，購買CITY CAFE或CITY PRIMA指定飲品滿100元，加價129元可換1款驚喜杯，內含隨機娃娃與卡片，還有365杯美式提貨卡等抽獎獎項。
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7月22日至7月26日思樂冰與指定霜淇淋享第二件10元；CITY TEA與不可思議茶BAR則到8月7日每晚限時買一送一，另有冰品、飲料抽抽樂與鮮食新品。
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