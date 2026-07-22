2026-07-22 16:30 廖嘉紅
謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：報導稱謝賢遺產多留給孫子，謝霆鋒僅分5%
- 重點二：文章強調傳承重點是按需求分配，不必平均。
- 重點三：信託與制度設計可兼顧管理、風險與家族意願。
「傳承不是把財產平均分掉，而是設計資產如何安全地到達真正想照顧的人手上。」
------
🔥 謝霆鋒爸爸過世留下4億遺產，親生兒子居然只拿5%？專家：這不是偏心，而是傳承智慧！
香港影帝「四哥」謝賢離世，享壽89歲。
據媒體報導，他留下約1億港幣、折合台幣約4億元的遺產，其中：
90%留給兩個孫子Lucas與Quintus；
10%由親生子女謝霆鋒與謝婷婷分配，謝霆鋒僅約拿到5%。
消息一出，網友紛紛疑惑：
「親生兒子為什麼只拿5%？」
「前媳婦張柏芝為什麼可以代管資產？」
但如果媒體報導的安排屬實，從財富傳承的角度來看，這未必是偏心，反而是一個值得高資產家庭思考的問題：傳承，真的一定要每個孩子一人一半嗎？
------
✅重點一、孩子不缺錢，還需要「齊頭式平等」嗎？
謝霆鋒本身已經是非常成功的藝人，個人身家早已遠超父親遺產規模，並不缺父親留下的這筆財產。
相較之下，孫子仍在成長階段，因此將資源優先集中保障尚在成長階段的孫輩。
因此，這樣的安排可能反映出一種「按需求分配」的思維：不是每個人拿一樣多，才叫公平。
而是把資源放到最需要、最能發揮價值的地方。
真正值得我們思考的，不是謝霆鋒拿5%合不合理，而是：如果你的孩子還小，或子女的財務管理能力尚未成熟；又或者你再婚，想照顧另一半，因第二段婚姻沒小孩，不希望另一半過世後，財產流出原本的家族......
你會選擇直接把財產交出去嗎？
------
✅二、給誰，不等於現在就把錢交給誰
很多父母以為，想照顧孩子，就要直接把房子、股票或現金過戶給孩子。
但真正成熟的傳承設計，往往要思考四件事：
◾什麼時候給？
◾怎麼使用？
◾誰來管理？
◾遇到婚姻、債務或失能風險時，怎麼辦？
這也是信託最重要的價值之一：
👉讓「受益的人」與「管理資產的人」可以分開。
例如，父母希望孫子未來取得財產，但又擔心孩子年紀太小、管理能力不足，就不一定要一次把全部資產交到孩子手上。
可以透過制度設計，先照顧、再交付；先管理、後移轉。
愛可以給得很深，但資產不必一次全部交出去。
------
✅重點三、台灣家庭更不能只看名人案例
謝賢的安排即使值得參考，也不能直接照搬到台灣。
香港與台灣的繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。
所以真正重要的，不是模仿謝賢「90%給孫子、5%給兒子」，而是回頭問自己：
◾我的資產，真正想照顧的是誰？
◾我希望孩子什麼時候取得？
◾誰適合管理？
如果未來發生婚姻、債務、失能或家庭關係變化，這份資產還能不能照我的原意傳下去？
------
🍀傳承不是一張遺囑寫完就結束。
更不是把所有財產平均分掉，就代表公平。
真正成熟的財富傳承，是讓每一份資產，都完成它該完成的使命。
R姐想送給所有父母一句話：「公平，不一定是每個人拿一樣多；真正的公平，是每個人都得到適合自己的安排。」
給誰，不等於現在就把錢交給誰。
真正的愛，不只是把財產留給下一代，更是提前替這份財產設計好一條安全的路。
【追蹤我，真的有一天你會用得到！】 【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】 = = = = = = = = = 🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承 讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。 更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw 👉 點作者區，就可找到 R姐
#謝賢遺產#謝霆鋒#遺產分配#信託#遺囑#特留分#孫子傳承#再婚家庭
精華 FAQ
-
因為文中指出，謝霆鋒本身已有足夠財力，不一定需要父親遺產；反而孫子仍在成長階段，更需要資源支持。作者主張傳承應依需求分配，不必齊頭式平等。
-
文章認為，真正成熟的傳承要先想清楚何時給、怎麼用、誰管理，以及遇到婚姻、債務或失能風險時怎麼辦，因此不一定要立刻把資產全部交出去。
-
不能直接照搬，因為香港與台灣繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。文章提醒，應先依自身家庭狀況、資產結構與法律限制，設計合適的傳承方案。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數