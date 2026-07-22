2026-07-22 16:23 女子漾／編輯劉芫榛
小小兵化身攝影師太可愛！三創雙主題快閃店，四大IP超可愛，滿額抽電影票
動漫迷準備讓錢包失守！野獸國於三創生活園區推出《華納兄弟探索卡通萌友會：夏日大冒險》及《小小兵＆大怪獸》雙主題快閃店，集結《探險活寶》、《湯姆貓與傑利鼠》、《飛天小女警》與小小兵系列場景、限定周邊，活動一路至8月2日。
華納三大經典IP齊聚 童年角色一次拍好拍滿
《華納兄弟探索卡通萌友會：夏日大冒險》集結《探險活寶》、《湯姆貓與傑利鼠》及《飛天小女警》三大人氣作品，現場打造多個主題拍照場景，讓粉絲走進熟悉的卡通世界。
商品則涵蓋公仔、盲盒、絨毛吊飾及生活小物，從療癒可愛到經典動畫場景都有，兼顧年輕粉絲與懷舊卡通迷的收藏需求。
小小兵闖進怪獸世界 限定電影場景登場
配合暑期電影《小小兵：大怪獸》，另一主題區將電影中的怪獸世界搬進三創，小小兵還化身專業攝影師，帶領粉絲展開充滿笑料的冒險。
現場除了小小兵絨毛公仔、冷氣毯與生活用品，也推出施華洛世奇聯名系列，從首飾到擺件皆有，讓喜歡小小兵的收藏迷有更多選擇。
小小兵冷氣毯、掌心公仔成夏日必收
小小兵系列推出攝影款、Goomi款冷氣毯，每款售價599元，適合放在辦公室或居家追劇時使用。
掌心功能公仔則有蘿蔔、James與Goomi三款，每款售價499元，小巧尺寸方便擺在桌面，也能隨身攜帶。
《探險活寶》阿寶、老皮、嗶莫集合
《探險活寶》推出阿寶、老皮與嗶莫掌心功能公仔，每款售價499元；扁扁絨娃吊飾採盲盒形式販售，每盒299元。
想收藏動畫經典場景，也可鎖定MEA-114《探險活寶》系列盲盒，每盒售價399元，將角色與熟悉畫面轉化為立體公仔。
飛天小女警迴力車、湯姆貓與傑利鼠公仔登場
《飛天小女警》推出迴力車盲盒，將角色造型結合玩具車功能，每盒售價179元，適合擺在辦公桌上當作療癒小物。
《湯姆貓與傑利鼠》則帶來傑利鼠與泰菲的起司派對搪膠儲金公仔，售價1,490元；夢精選系列另有「起司心願款」及「鯊魚來襲款」，重現動畫中逗趣又充滿動態感的互動畫面。
開幕期間滿額抽小小兵電影票
7月8日至7月12日期間，於快閃店單筆消費滿1,399元，即可參加《小小兵＆大怪獸》電影票抽獎一次。贈品數量有限，送完為止。
精華 FAQ
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野獸國在三創推出《華納兄弟探索卡通萌友會：夏日大冒險》與《小小兵＆大怪獸》雙主題快閃店，活動一路展至8月2日，主打拍照場景與限定商品。
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現場集結《探險活寶》、《湯姆貓與傑利鼠》、《飛天小女警》與小小兵系列，提供公仔、盲盒、絨毛吊飾、冷氣毯及施華洛世奇聯名商品等選擇。
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7月8日至7月12日期間，單筆消費滿1,399元即可參加《小小兵＆大怪獸》電影票抽獎1次，贈品數量有限，送完為止，適合粉絲把握開幕優惠。
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