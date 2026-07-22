2026-07-22 15:16 女子漾／編輯劉芫榛
最愛的人可能不是人！《愛的魔樣》把愛情變成噩夢，導演坦言一場戲拍到難以喘息
澳洲驚悚片《愛的魔樣》將酷兒青春愛情、宗教壓迫與超自然恐懼交織，描述一場企圖「矯正」同性慾望的驅魔儀式，意外喚醒能化身摯愛的邪惡力量。電影由NEON攜手《鬼手鬼手請開口》團隊打造，將於8月14日在台上映。
《愛的魔樣》劇情：最深愛的人，也可能是致命魔魘
父親過世後，納伊姆與母親搬到一座保守的宗教小鎮，試圖展開新生活。他在當地結識俊美少年萊恩，兩人逐漸發展出不被小鎮接納的感情。
納伊姆後來意外發現萊恩與牧師之子杭特之間的秘密，因嫉妒選擇揭發真相。杭特的父母隨即找來驅魔師，希望藉由儀式「驅逐」兩人的同性慾望，沒想到非但沒有帶來救贖，反而釋放出詭異的超自然力量。
這股力量能化身成受害者內心最渴望的人，利用親密記憶與深層慾望逐步逼近。杭特離奇死亡後，萊恩也開始遭到侵蝕，納伊姆必須在愛與恐懼之間，分辨眼前究竟是摯愛，還是披著熟悉外貌的魔物。
恐怖核心來自「恐同」 真實暴力比怪物更可怕
《愛的魔樣》是澳洲導演阿德里安基雷拉首部自編自導的劇情長片。他將社會對同性戀的排斥與恐懼，轉化為全片最重要的驚悚核心。
電影中特別安排一場停車場暴力攻擊戲，直接呈現現實中的恐同暴力。導演表示，這場戲不只需要複雜的車流調度與特技安排，情感負擔也遠超過其他超自然場面。
他認為，怪物帶來的恐懼終究屬於虛構，這場暴力戲卻源自真實世界的經驗，因此成為全片最難拍、也最令他難以忘懷的一幕。
向《七夜怪談》《鬼婆》致敬
阿德里安基雷拉從小便深受恐怖電影影響，除了《月光光心慌慌》、《半夜鬼上床》與《突變第三型》等西方經典，他也特別喜愛日本恐怖片緩慢滲透、久久不散的壓迫感。
其中，《鬼婆》對他的影響尤其深刻。電影將嫉妒、慾望與恐怖結合，讓他第一次看見情感也能成為恐懼來源。《七夜怪談》與《X物語》等作品，同樣成為《愛的魔樣》的靈感之一。
導演透露，片中除了致敬多部美國恐怖電影，也埋入不少日本恐怖片的細節與視覺引用，熟悉類型片的觀眾可在觀影過程中尋找彩蛋。
海外口碑爆棚 爛番茄開出96%高分
《愛的魔樣》在海外上映後獲得不少國際媒體肯定，爛番茄評分達96%。外媒認為，電影不只成功營造寒意，也在青春情慾與超自然威脅之間維持高度張力。
部分評論將其形容為浪漫題材與《靈病》式追逐恐懼的混合體，《滾石》則肯定它在酷兒恐怖電影發展中的代表性。觀眾也稱讚電影畫面風格、演員化學反應及敘事節奏，認為它兼具視覺美感與驚悚刺激。
NEON攜《鬼手鬼手請開口》團隊打造
《愛的魔樣》由曾推出多部話題電影的NEON，攜手《鬼手鬼手請開口》團隊製作。電影不只以怪物、追殺與驅魔製造驚嚇，更將愛、嫉妒、宗教規訓及身分壓迫放進故事。
片中的超自然力量並非以陌生外貌現身，而是化作受害者最愛、最想靠近的人。這項設定讓角色越渴望親密，就越可能走向危險，也將「愛能否戰勝恐懼」推向更加殘酷的考驗。
精華 FAQ
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故事描述納伊姆搬到保守宗教小鎮後，與萊恩發展出秘密戀情，卻因揭發他人關係引發驅魔儀式，反而釋放能化身為摯愛的邪惡力量。
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導演把社會對同性戀的排斥與暴力，直接轉化為影片最重要的驚悚來源，尤其停車場攻擊戲最難拍，因為它不是虛構怪物，而是真實世界的傷害。
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電影在海外上映後爛番茄拿下96%高分，外媒稱讚它兼具青春情慾、超自然追逐與高度張力，也被視為酷兒恐怖電影的重要代表作。
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