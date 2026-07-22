楊貴媚幾句話救回頒獎流程，也讓人看見補位有多難

AI重點 文章重點整理： 重點一： 楊貴媚在頒獎台上快速穩住情緒，順利救回流程。

楊貴媚在頒獎台上快速穩住情緒，順利救回流程。 重點二： 文章將她的表現定義為補位，而非只是臨場救場。

文章將她的表現定義為補位，而非只是臨場救場。 重點三：真正的補位是看見團隊缺口，讓整體合作繼續前進。

前陣子 28 屆台北電影節頒獎現場，楊貴媚在頒獎台上的表現，最讓人佩服的是反應快。

後來再看那段畫面，我覺得真正不容易的，是她看見了搭檔的情緒、典禮的流程，也知道台下正在等待什麼。這樣的表現看起來是救場，但我想，還可以說成是「補位」

救場像是已經火燒屁股，直接把事情整個接管過來，補位卻不是。補位是在現場出現變化時，快速判斷此刻缺少什麼，然後自然地往前一步。

補位，是看見當下最需要什麼、要完成什麼

​公開活動本來就充滿變數，即使經過排練，也可能有臨時狀況，現場突然就改變了節奏，或情緒比預期更難控制。

​所以真正值得看的，是當變化出現時，台上的人如何回應。

​楊貴媚當下的反應先用一句「妳棒棒」安定身旁的人，再試著順著現場已經出現的內容，把對話重新帶回獎項與頒獎流程。

​這些反應看起來很自然，但背後同時需要幾種能力：

情緒要夠穩定，才不會跟著現場一起慌；判斷要夠快速，才能知道現在該接話、安定，還是把流程往前推；也要有足夠的經驗，才知道怎麼往前一步，又不會讓全場陷入尷尬。

​所以我覺得，補位真正困難的地方，不是多說幾句話，而是在很短的時間裡，看懂並快速判斷整個狀況。

​好的補位並非是取代別人，是讓團隊繼續往前

​這也讓我想到，很多企業和合作現場，其實每天都在發生類似的事情。

例如：提案時，夥伴突然忘了下一段內容；拜訪客戶時，原本準備好的流程臨時被打亂；簡報才開始，設備突然出狀況；​或者對方提出一個原先沒有預期的問題，讓負責回應的人一時不知道該怎麼接。

這時候，補位不是馬上把事情全部搶過來做，也不是藉機證明自己比較有能力，而是先判斷，現在團隊最需要的是什麼。

​也許是多補充一句背景，讓夥伴有時間整理思緒；也許是先接下一個問題，讓會議不要停在原地。或者，只是鼓勵對方，安撫現場所有人，讓現場不要因為一個插曲而變得更加緊張。

​真正好的補位，不會讓人感覺誰被取代了，反而會讓整個團隊看起來更完整，因為補位的目的，從來不是讓自己成為焦點，而是讓共同的事情可以繼續往前。

能補位的人，看的是全局

​很多人在合作中，最先確認的是：「我的部分做完了嗎？」

​這當然很重要。但一個真正讓人感到可靠的人，不只會看見自己的工作，也會留意整體現在走到哪裡。

​他會觀察身旁的人是否需要支援、客戶是否已經聽懂、現場氣氛是否開始偏離原本的方向。更重要的是，他知道自己什麼時候該往前一步，什麼時候又應該把位置還給原本的人。

​這種分寸感，很少只是靠一套標準流程學會的。它往往來自經驗、觀察，以及長期練習把注意力從「我表現得怎麼樣」，慢慢轉向「這件事現在需要什麼」。

​這也是為什麼，有些人看起來未必最張揚，卻總是會被放進重要的合作裡，因為跟他一起工作，你會知道：

事情出現變化時，他不只看得到自己的位置，也看得到整個團隊。

當事情開始失控時，可以怎麼做

​對中小企業主、個人品牌經營者，或經常需要和不同夥伴合作的人來說，我覺得可以練習一個習慣。

​每當事情沒有照著原本的安排走時，不急著追究：「是誰失誤了？」或是「是哪一個環節出了問題？」

​而是先問：「現在需要補上的到底是什麼？」

​一句說明、或只是有人先穩住現場，讓大家有機會重新回到同一個方向、把事情完成。好的補位，不是代替別人的位置、或搶著往前站。

​而是快速判斷團隊此刻缺少什麼，在需要的時候，自然地往前一步。而這樣的能力，最後累積的，不只是別人對你能力的肯定，更是一種信任。

​當重要時刻來臨時，大家知道你看得見全局，也願意一起把事情完成，讓團隊共好。

​（截圖取自於娛樂星聞 YT）