2026-07-22 14:59 女子漾／編輯劉芫榛
李棟旭「死而復生」！《殺人者的購物中心2》好萊塢級動作韓劇回歸！
Disney+動作韓劇《殺人者的購物中心》第二季正式登場，李棟旭、金慧埈回歸迎戰傭兵組織「巴比倫」，岡田將生則首次出演韓劇，化身日本頂尖殺手。新一季擴大軍火黑市版圖，動作場面與叔姪反擊戰全面升級。
首季爛番茄滿分 第二季未播先掀話題
《殺人者的購物中心》首季在IMDb獲得8.0分，爛番茄影評人評價更拿下滿分，動作設計與敘事節奏受到好評。第二季開播前已進入韓國韓劇話題排行榜前10名，不少網友更形容作品擁有「好萊塢級別」的動作規格。
新一季將原本隱藏於暗處的軍火購物中心，擴張成牽動多國勢力的權力戰場。第一季被認為已經身亡的鄭進灣，也在第二季正式回歸，與姪女鄭智安聯手對抗巴比倫。
李棟旭死而復生 揭開鄭進灣失蹤真相
首播劇情解開鄭進灣離奇失蹤的謎團。當鄭智安獨自面對殺手集團追殺時，鄭進灣其實正帶領手下潛入巴比倫總部，企圖奪走儲存組織機密資料的伺服器。
任務途中，他再度遇上宿敵貝爾，兩人在空橋上展開近身搏鬥。該場戲採用360度一鏡到底方式拍攝，從拳腳交鋒到空間調度都相當緊湊，成為首播最受討論的場面之一。
李棟旭武打戲升級 訓練到不用對看也能出招
李棟旭透露，第二季的動作戲比第一季更多，即使拍攝辛苦，演員仍抱著一次完成的決心投入訓練。隨著默契逐漸建立，後期甚至能在不互看對方的情況下完成對招。
他也強調，作品真正的核心不只在華麗武打，而是透過角色的求生與反擊，描寫成年人面對現實時的艱難選擇。
飾演反派貝爾的趙漢善則形容，角色對鄭進灣的執著已經接近跟蹤狂程度。第一季只是產生好奇，到了第二季，鄭進灣的存在對貝爾而言已成為一種羞辱，也讓兩人的宿敵關係更加激烈。
金慧埈隱姓埋名 叔姪再遭國際追殺
鄭智安得知叔叔的完整計畫後，選擇離開原本的生活。她改名換姓躲進漁村，試圖重新開始，巴比倫卻沒有放棄追捕，甚至找來日本傭兵團隊，對叔姪兩人發布高額懸賞。
從封閉購物中心內的生存戰，到橫跨不同地區與勢力的追殺，第二季不只提高案件規模，也讓鄭智安正式從被保護者，逐漸成為能獨立反擊的行動者。
岡田將生首演韓劇 黑化成狂放殺手J
日本男星岡田將生首次出演韓劇，打破過往溫柔斯文形象，飾演日本傭兵團中的頂尖殺手J。他以俐落背頭造型登場，在電梯內完成超過一分鐘的激烈搏鬥，瘋狂、殘酷又帶著天真感的反差設定，迅速引起觀眾注意。
岡田將生表示，這是自己第一次如此認真挑戰動作戲，拍攝期間獲得李棟旭及劇組成員不少指導，每一場戲都帶來新的樂趣。
導演李權則笑稱，岡田將生最大的魅力就是「帥」，因此在塑造角色時，刻意讓J成為一名時髦、熱愛工作，甚至出門打架時還會聽動感音樂的殺手。
導演揭第二季核心 所有攻擊都會迎來反擊
導演李權透露，第二季的創作起點來自一句話：「任何攻擊都會有所反擊。」因此，叔姪兩人的反攻成為全季核心。
故事也將進一步追問，當鄭智安知道叔叔隱藏多年的秘密後，她會如何做出選擇；鄭進灣與姪女真正重逢後，又將建立什麼樣的關係。這些問題讓第二季不只擴大動作場面，也增加叔姪情感與角色成長的篇幅。
精華 FAQ
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第二季聚焦鄭進灣與鄭智安對抗傭兵組織巴比倫，並揭開鄭進灣失蹤與復活之謎。故事從封閉商場擴展到跨國追殺與軍火黑市，動作場面與角色衝突都明顯升級。
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李棟旭飾演的鄭進灣被設定為「死而復生」，實際上是潛入巴比倫總部執行任務。他與宿敵貝爾展開激烈近身戰，並透過更多動作戲展現角色的生存意志與反擊力量。
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岡田將生首次出演韓劇，飾演日本傭兵團中的頂尖殺手J，以背頭造型與狂放性格登場。他在電梯內的長時間打鬥戲相當吸睛，也為作品加入國際勢力與新鮮對手感。
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