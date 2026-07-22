2026-07-22 14:35 女子漾／編輯劉芫榛
馬毓芬悼念亡兄馬兆駿！關子嶺舞台重唱經典，跨世代彩蛋曝光
「2026西拉雅夏日好Chill－關子嶺涼夏音樂夜」將於7月25日晚間6點18分登場，馬毓芬二度受邀回到關子嶺，不只將演唱哥哥馬兆駿的經典作品，也會與Brian馮耀弘首度合唱全新改編版〈關子嶺之戀〉，為老歌注入青春活力。
馬毓芬二度站上關子嶺舞台
馬毓芬去年曾參與關子嶺演出，今年再度受邀回歸。她日前在暖身記者會上，與資深音樂人楊騰佑以民謠吉他形式，率先帶來Unplugged版〈關子嶺之戀〉，用簡單純粹的編制，提前營造關子嶺夏夜的悠閒氛圍。
再次來到關子嶺，馬毓芬表示，希望觀眾能「跟著音樂去旅行」，透過歌曲重新感受當地的人文風景與文化魅力。
重唱馬兆駿經典作品
這次演出中，馬毓芬將重新詮釋哥哥馬兆駿創作的〈我要的不多〉、〈散場電影〉與〈木棉道〉等經典歌曲，也會再次演唱吳晉淮代表作〈關子嶺之戀〉。
她認為，吳晉淮與馬兆駿雖然來自不同年代，卻都透過音樂留下深刻的人文情感。她也希望藉由這次演出，讓熟悉的旋律再次走進年輕世代的生活。
Brian率辣妹舞者熱力開場
今年音樂夜另一大亮點，是歌壇新秀Brian馮耀弘再度登場。他將率領3位舞者，以充滿活力的表演揭開活動序幕，之後再與馬毓芬合唱全新改編的〈關子嶺之戀〉男女對唱版。
為了呈現這次跨世代合作，兩人事前特別一起練習舞步，並搭配全新編曲與舞台設計，希望讓經典老歌呈現截然不同的青春樣貌。
跨世代合作替經典老歌換上新風貌
馬毓芬表示，希望不同世代能一起傳承音樂中的愛與正能量。Brian的加入，也象徵新一代音樂人的接棒，讓陪伴許多人成長的經典歌曲，以更輕快、更有舞台感的方式重新被聽見。
從熟悉旋律到全新舞步，兩人的合作也成為今年關子嶺涼夏音樂夜最受矚目的彩蛋之一。
鄭怡、金智娟、林隆璇輪番登台
今年活動卡司同樣集結多位實力派歌手，包括鄭怡、金智娟、南方二重唱、林隆璇與何方，將以Live Band形式演出多首經典流行歌曲，陪伴觀眾度過關子嶺夏夜。
「2026西拉雅夏日好Chill」系列活動同步登場
除了關子嶺涼夏音樂夜，「2026西拉雅夏日好Chill」還規畫夏日踩街嘉年華、「黃阿瑪的後宮生活」主題活動，以及期間限定泡湯優惠「2+1」。
民眾完成指定任務，還有機會抽中總價值6萬元好禮，透過音樂、旅遊與泡湯體驗，感受關子嶺山城的夏日魅力。
活動資訊
2026西拉雅夏日好Chill－關子嶺涼夏音樂夜
活動日期：2026年7月25日
活動時間：18:18
活動地點：臺南關子嶺嶺頂公園「吳晉淮音樂廣場」
精華 FAQ
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她將重新詮釋馬兆駿創作的〈我要的不多〉、〈散場電影〉、〈木棉道〉，並再次演唱〈關子嶺之戀〉，讓熟悉旋律在夏夜舞台上重新被聽見。
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Brian將率領3位舞者熱力開場，之後再與馬毓芬合唱全新改編的〈關子嶺之戀〉男女對唱版，透過舞步、編曲與舞台設計展現年輕化的演出風格。
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活動將於2026年7月25日18:18在臺南關子嶺嶺頂公園「吳晉淮音樂廣場」舉行，集結鄭怡、金智娟、林隆璇等卡司，並結合夏日活動與泡湯優惠。
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