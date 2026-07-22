2026-07-22 14:15 女子漾／編輯劉芫榛
佐野勇斗沉迷動物吃播！《你的喜歡是無敵的》戲外可愛反差曝光
松本若菜與佐野勇斗首度合作主演日劇《你的喜歡是無敵的》，兩人在劇中不只有大量鬥嘴戲，私下互動也充滿笑料。松本若菜爆料佐野勇斗拍戲時常突然「消失」，還因對方太愛臨場即興，讓她忍不住拜託：「我台詞很多的時候，可以先不要即興嗎？」
松本若菜爆料佐野勇斗片場常「消失」
談到首次合作，松本若菜表示，原本就覺得佐野勇斗個性開朗，實際相處後也確實如此，不過偶爾還是會展現出觀眾平時看不到的一面。
她笑說，佐野勇斗在拍攝期間常突然不見人影，讓人忍不住好奇他究竟跑去哪裡，甚至幽默表示：「可能連他自己都不知道吧。」聽到這番爆料，佐野勇斗則反問，自己真的和大家原本的印象差這麼多嗎？
佐野勇斗愛臨場即興，松本若菜怕笑場先求饒
《你的喜歡是無敵的》中，松本若菜與佐野勇斗有不少節奏明快的對手戲。佐野勇斗透露，自己在劇中的台詞經常只有一句「蛤!?」，真正辛苦的是台詞量更大的松本若菜。
不過，松本若菜也指出，佐野勇斗相當喜歡在拍攝時加入即興反應，只要碰上自己需要講長台詞的場面，她就會提前拜託對方暫時不要自由發揮，否則很容易因為忍不住笑而影響拍攝。
聚焦日本「可愛文化」，揭開角色商品產業幕後
《你的喜歡是無敵的》以日本具代表性的「可愛文化」為題，描寫角色商品產業的幕後世界，以及創作者投入其中的情感、信念與堅持。
松本若菜飾演的草壁杏奈，對「喜歡」與「可愛」等事物提不起興趣。她表示，自己過去也沒有追星或支持特定偶像、角色的經驗，因此很快就能找到與角色之間的共通點。
她也坦言，劇本中有些情緒能立刻理解，有些地方則讓她感受到草壁杏奈彆扭的一面，正因角色並不直率，反而讓表演過程更有趣。
松本若菜被努力模樣萌到，佐野勇斗沉迷動物吃播
被問到最近覺得「很可愛」的事物，松本若菜表示，只要看到一個人認真努力的模樣，就會自然覺得可愛。
佐野勇斗近期則沉迷觀看動物吃東西的影片，從狗狗啃骨頭、熊貓吃竹筍，到最近開始追看猴子的影片，成為他工作之餘的療癒樂趣。
精華 FAQ
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她表示佐野勇斗個性開朗，實際相處也很有趣，但偶爾會突然不見人影，讓她覺得很神祕。兩人私下互動輕鬆，也常因對方的反應而出現笑料。
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因為佐野勇斗很喜歡在拍攝時加入即興反應，尤其當松本若菜要講長台詞時，若對方臨場發揮，她很容易忍不住笑場，影響拍攝節奏，所以只好先求饒。
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佐野勇斗最近很愛看動物吃東西的影片，像是狗狗啃骨頭、熊貓吃竹筍，甚至開始追看猴子的影片。這種療癒嗜好和劇中愛鬧又愛即興的形象形成可愛反差。
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