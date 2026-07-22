溫慶珠驚傳辭世享壽69歲！蔡淑臻、曾之喬都曾為她走秀，6個故事認識「溫氏美學」

台灣知名服裝設計師溫慶珠辭世，享壽69歲。她於1989年創立同名品牌「ISABELLE WEN 溫慶珠」，擅長運用蕾絲、珠繡、絲綢、丹寧及做舊材質，打造華麗與叛逆並存的「溫氏美學」，消息傳出後，時尚圈與多年好友紛紛發文悼念。

從迪化街工作室起步，到建立深具辨識度的台灣設計品牌，溫慶珠在時尚界耕耘近40年，昆凌、陳庭妮、曾之喬及蔡淑臻都曾走上她打造的伸展台，好友蕭薔也多次出席品牌大秀力挺。以下透過6個故事，回顧溫慶珠的創業歷程、設計特色與時尚影響力。

1.溫慶珠是誰？文學與繪畫養出獨特美感

溫慶珠並非服裝設計科班出身，她畢業於淡水工專觀光科，從小受到家庭中的文學與藝術氣息薰陶，逐漸培養出對色彩、構圖與材質的敏銳度。她17歲開始跟隨嶺南畫派畫家歐豪年學習國畫，繪畫訓練讓她熟悉畫面比例、色彩濃淡與視覺層次，這些經驗也成為日後服裝創作的重要養分。

溫慶珠。圖片來源：聯合報系資料照

溫慶珠的設計經常帶有繪畫般的畫面感，層層堆疊的布料、繁複刺繡與鮮明配色，讓衣服從不同角度呈現截然不同的表情，她也將東方藝術底蘊融入西式剪裁，逐步建立個人設計語言。

圖片來源：FB @Isabelle Wen溫慶珠

2.帶著借來的資金，在迪化街開啟設計人生！

1980年代的迪化街以布行、南北貨與傳統商業聞名，溫慶珠在1984年帶著借來的資金來到此處成立工作室，正式踏入服裝設計產業。

溫慶珠。圖片來源：聯合報系資料照

1989年，她創立同名品牌「ISABELLE WEN 溫慶珠」，當時台灣女裝市場多以實穿、端莊為主，她選擇加入蕾絲、雪紡、天鵝絨、丹寧與皮革，讓服裝呈現強烈層次與戲劇感。創業初期資源有限，她仍堅持掌握選布、剪裁與設計細節，品牌隨後逐步進入百貨通路，在台灣累積穩定客群，也讓本土設計師品牌被更多消費者看見。她沒有跟著每一波潮流改變方向，浪漫、復古、華麗與叛逆始終是作品中的重要元素，這份長期累積的辨識度，成為品牌走過數十年的關鍵。

圖片來源：FB @Isabelle Wen溫慶珠

3.蕾絲搭丹寧！「溫氏美學」靠衝突感被記住

溫慶珠的作品常被形容為浪漫、極繁與復古，其中最具代表性的特色便是「衝突美學」！她擅長將精緻蕾絲與粗獷丹寧搭配，把柔軟層紗放在皮革或做舊材質旁，再運用珠繡、亮片、羽毛與壓褶增加視覺層次。前衛元素進入復古輪廓後，呈現出華麗又帶著不羈感的造型。她筆下的女性可以柔美，也能流露強大氣場；可以穿著浪漫長裙，也能透過丹寧與皮革展現率性姿態，這種多面向的女性形象，讓作品具有鮮明個性。即使沒有看見品牌標誌，熟悉她風格的人仍能從蕾絲、丹寧與層疊細節中認出「溫氏美學」。

圖片來源：FB @Isabelle Wen溫慶珠

4.蔡淑臻、曾之喬都曾走秀！女星穿出不同氣場

溫慶珠深耕台灣時尚界多年，許多演員與名模都曾穿著她的作品登上伸展台，包括昆凌、陳庭妮、曾之喬及蔡淑臻，都曾參與品牌時裝秀或相關時尚活動。2017年，溫慶珠以迪士尼公主為靈感推出「Princess Collection」，曾之喬穿上黃色禮服，化身時裝版貝兒擔任壓軸嘉賓，這也是她首次參與時裝伸展台；陳庭妮早期也曾領軍溫慶珠與彩妝品牌NARS合作的春夏服裝秀，以專業台步呈現充滿熱帶色彩與波西米亞氣息的系列。

曾之喬穿上溫慶珠設計的黃色禮服，化身《美女與野獸》貝兒公主。圖片來源：迪士尼提供

蔡淑臻長年活躍於模特兒與戲劇圈，也曾為溫慶珠品牌走秀，溫慶珠離世消息傳出後，蔡淑臻在社群平台分享她的黑白照片，寫下「Rest in beauty and elegance」，表達不捨。溫慶珠的好友蕭薔也多次現身品牌活動，2021年臺北時裝週，溫慶珠以《羅曼羅蘭》系列擔任壓軸，蕭薔特別到場支持，也公開肯定她多年來對服裝的熱情與堅持。不同女星穿上她的作品，往往能呈現各自鮮明的個性。名模展現服裝的線條與張力，演員則透過神情與姿態，讓服裝多出一層人物故事。

蔡淑臻在IG分享她的黑白照片，寫下「Rest in beauty and elegance」，表達不捨。圖片來源：IG @janel.tsai

蕭薔曾盛裝出席2021台北時裝週，力挺溫慶珠服裝秀。圖片來源：聯合報系資料照 記者王聰賢／攝影

5.時裝跨足餐飲，把個人美學搬進FiFi

溫慶珠的美學版圖也延伸至餐飲與空間，她創立「FiFi茶酒沙龍」，將川滬料理、茶酒文化、藝術陳設與時尚氛圍放進同一處空間。「FiFi」來自溫慶珠的小名，店內從家具、燈光到整體陳設，都延續她喜愛的東西方混搭風格，也曾成為時尚圈、藝文界與演藝人士聚會的場所。這間餐廳呈現了溫慶珠對生活美學的完整想像，服裝塑造一個人的外在姿態，空間、音樂與飲食則共同構成一段生活經驗。她將自己的品味帶出伸展台，放進餐桌與社交場合，也讓「ISABELLE WEN」從服裝品牌延伸成一種生活風格。

圖片來源：FB @FIFI茶酒沙龍

6.《蝴蝶與旋轉木馬》留下最後的浪漫篇章

溫慶珠生前參與的2026春夏系列《Butterfly & Carousel 蝴蝶與旋轉木馬》，隨著她離世，再度受到外界關注。系列以蝴蝶、旋轉木馬、自然與夢境為靈感，運用層疊布料、壓褶與繁複工藝，延續品牌擅長的浪漫氛圍與戲劇張力。相關報導也將這個系列形容為她生前最後親自操刀的重要作品。

圖片來源：FB @Isabelle Wen溫慶珠

蝴蝶帶有蛻變與自由的意象，旋轉木馬則令人想到童年、時間與反覆浮現的記憶，這些元素放進服裝後，形成帶著夢境感與歲月痕跡的畫面。直到創作生涯後期，溫慶珠仍維持鮮明的個人風格。潮流持續變化，她依然透過蕾絲、層紗與繁複細節，描繪自己相信的浪漫世界。

圖片來源：FB @Isabelle Wen溫慶珠

精華 FAQ Q1：溫慶珠為何被視為台灣時尚圈的重要人物？ 她從迪化街工作室起步，創立同名品牌並堅持個人風格近40年，將東方藝術、華麗工藝與叛逆氣質融合，成為台灣本土設計的重要代表。

Q2：什麼是外界常說的「溫氏美學」？ 「溫氏美學」指的是她擅長把蕾絲、丹寧、皮革、珠繡與層疊布料混搭，營造浪漫、復古、華麗又帶衝突感的服裝語言，辨識度極高。

Q3：哪些藝人曾穿著溫慶珠作品登上伸展台？ 文章提到昆凌、陳庭妮、曾之喬與蔡淑臻都曾穿著她的作品走秀，蕭薔也多次出席品牌活動力挺，展現她在演藝圈與時尚圈的深厚人脈。

從迪化街工作室到台灣時尚舞台，溫慶珠用近40年寫下自己的風格，她雖已離去，獨特的「溫氏美學」與對浪漫的堅持，仍會留在台灣時尚史中。