再創青春熱血主題曲！優里為最新動畫《雷霆3人組》獻唱！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 優里為動畫《雷霆3人組》獻唱主題曲〈サンダーボルト〉

優里為動畫《雷霆3人組》獻唱主題曲〈サンダーボルト〉 重點二： 歌曲首播前高度保密，7月8日才隨動畫正式亮相。

歌曲首播前高度保密，7月8日才隨動畫正式亮相。 重點三：新歌進入日本 Billboard 單曲下載榜前20，台北演唱會也將登場。

Hi there，在前兩年為《僕のヒーローアカデミア (我的英雄學院)》獻聲、以〈カーテンコール (Curtain Call)〉(2024) 創新下一波流量高峰的優里(Yuuri，ゆうり)，今年再次和動畫合作，為《サンダー３ (雷霆3人組)》(2026)獻唱主題曲〈サンダーボルト (Thunderbolt，雷霆)〉(2026)，這首歌的合作保密程度非常驚喜，在今年動畫的特別放映會上都沒有公開播出，是到了7月8日首播時才正式亮相。

這首〈サンダーボルト〉在富士電視台首播後，獲得了很不錯的迴響，並且配合了歌曲發行，優里的團隊也進行了不少宣傳活動，像是製作了不同語言的宣傳海報、邀請了一些音樂人及網紅進行搶先試聽，目前的效果看起來也非常地不錯，歌曲前進到了日本 Billboard 單曲下載榜的前20名 ，相信隨著動畫播出，歌曲所受到的關注度也會隨之增加，或許經過時間發酵之後會有更好的商業成績也不一定。

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如果是以中文翻譯來說，〈サンダーボルト〉會被翻作雷霆、霹靂等，這個歌名來自動畫名稱，優里也曾表示這首歌完全是為了動畫而量身訂作，是自己從劇情中啟發的靈感而創作；因此可以聽到這首歌無論是詞曲或編排，都很有動畫標誌性的雷電感，加上優里一貫的爆發力嗓音，整首歌的熱血程度是非常高亢的啊！

除了主、副歌是優里一向的穩定發揮之外，想來說說他在後半段、也就是過橋段落的念唱，帶著一點嘶吼的感覺去詮釋，這邊給我有點像是Ado的氛圍，都是很有力量及厚度、但卻帶點嘶啞的吼聲，去進行對於歌詞的念唱詮釋，在印象中這應該是優里首次在歌曲裡做出這樣的演繹，第一次聽的時候有點不習慣，但仔細一聽他做得非常好，同時也和歌曲、動畫所要呈現的主題很搭！

作為日本動畫的主題曲，以慣例來說不太會有機會看到 MV 的產生，不過搭配上播出本身的完整片頭動畫是不會少的，如果是跟我一樣還沒有看過的這部動畫的朋友，或許也能一同從這段片頭感受一下這首〈サンダーボルト〉和動畫是多麼地契合，並且優里令我感到厲害的是，隨著動畫的前進，會讓人感覺到這就是首裡頭的配樂，而不是以優里為主的單曲，能有這樣的融合感，這首歌實在是很成功啊。

優里這一波和《雷霆3人組》聯合的大動作，除了令人感到興奮的合作曲〈サンダーボルト〉釋出外，其實對於台灣的歌迷來說近期也有個讓人狂喜的消息，那就是優里時隔一年即將再度來到台北開唱！他帶著《YUURI 2026 LIVE IN TAIPEI》(2026) 在10月9、10日時，在台北小巨蛋連唱兩天！屆時也許我們能夠在現場聽到這首最新單曲也不一定呢！目前為止演唱會的抽選已經結束，如果是沒抽到門票的朋友，記得把之後一般販售的日子記下來啊！

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===非工商時間===

《YUURI 2026 LIVE IN TAIPEI》

時間：2026年10月9日(五) 下午3點30分開場 / 下午5點開演

2026年10月10日(六) 下午3點30分開場 / 下午5點開演

地點：臺北小巨蛋 Taipei Arena

👉 入手演唱會門票這邊請：購票傳送門

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🎧〈サンダーボルト〉官方收聽連結：yuuri.lnk.to/Thunderbolt

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