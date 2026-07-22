2026-07-22 09:39 女子漾／編輯劉芫榛
《大追跡2》原班人馬回歸，AI犯罪成最大看點，相葉雅紀回歸刑偵劇，大森南朋拍到肌肉拉傷
日本刑偵推理劇《大追跡～SSBC重案組～ Season 2》集結大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒原班人馬回歸，第二季將導入AI、高隱密軟體等高科技犯罪案件，全面升級數位搜查規模。該劇自7月23日起每週四於LINE TV跟播。
夏季日劇期待度第三名 原班團隊再度集結
《大追跡～SSBC重案組～》第一季播出後創下亮眼成績，第二季延續原製作團隊，並由編劇福田靖再度操刀。日前日本Mynavi新聞網站公布2026年夏季日劇期待度排行榜，本劇登上第三名，不少觀眾看好其主流刑偵題材與緊湊辦案節奏。
再次與熟悉的演員及工作人員合作，大森南朋難掩興奮，表示相當期待能與大家重聚拍戲。松下奈緒也透露，第一季殺青前，劇組間便瀰漫著「一定還會有下一季」的氛圍，如今時隔一年再度集合，團隊默契早已深植心中。
相葉雅紀「嵐」巡演後首部戲劇新作
相葉雅紀於2026年5月完成「嵐」最終巡迴演唱會後，《大追跡～SSBC重案組～ Season 2》也成為他結束團體活動後推出的首部戲劇作品。
他表示，這次抱著重新認識數位搜查技術的心情投入拍攝，對於第二季將出現的新型態案件相當期待，更預告劇中將展開「令人感到無比痛快的大場面」。
AI犯罪、隱密軟體登場 SSBC搜查規模全面升級
第二季故事從名波凜太郎（相葉雅紀飾）結束美國留學、重新回歸SSBC開始。隨著團隊實力提升，成員們將面對高隱密軟體、AI科技犯罪等更複雜的案件，並運用全新的數位搜查手法追查真相。
雖然科技辦案元素增加，劇中仍保留刑警「用雙腳跑出證據」的熱血精神。大森南朋也強調，即使沒有看過第一季，觀眾仍能輕鬆融入第二季的故事。
大森南朋拍奔跑戲拉傷 全員迎戰酷暑拍攝
第二季於夏季拍攝，炎熱天氣也成為演員們最大的挑戰。大森南朋與相葉雅紀準備不少消暑用品，仍得頂著豔陽完成大量戶外場面。
大森南朋透露，第一季拍攝跑步戲時曾不慎拉傷肌肉，因此這次特別做足暖身，希望避免再次受傷。松下奈緒則幽默形容，今年夏天不僅要與犯人戰鬥，還得同時對抗酷暑。
松下奈緒許願拍槍戰 盼帥氣舉槍辦案
松下奈緒對第一季唯一的遺憾，便是身為刑偵劇卻沒有真正的槍戰場面。她笑說，希望第二季至少能安排一次帥氣舉槍的鏡頭，讓角色展現不同以往的辦案英姿。
她也對第二季成果充滿信心，表示原班團隊經過前一季磨合後，已建立深厚默契，相信這次能呈現更成熟、刺激的故事。
吉川愛、奧田瑛二共演溫暖推理劇
除了《大追跡～SSBC重案組～ Season 2》，LINE TV也同步跟播日劇《請保持名偵探原來的樣子》，由吉川愛與奧田瑛二主演。
故事描述熱愛推理小說的小學教師，與罹患失智症的祖父攜手破解生活中的奇妙謎團。作品改編自同名小說，原著曾獲第21屆「這本推理小說真厲害！」大獎文庫大賞，累計發行量突破30萬冊。
吉川愛形容，故事從第一集便帶來直擊人心的感動，雖然藏著心酸，整體卻十分溫暖。她也希望觀眾除了享受解謎樂趣，也能一路見證祖孫兩人的情感與命運。
精華 FAQ
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第二季最大看點是把AI犯罪、高隱密軟體等新型態案件納入劇情，讓SSBC的數位搜查範圍全面升級，同時保留刑警奔走辦案的熱血感。
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因為第一季播出後成績亮眼，加上原製作團隊與編劇福田靖回歸，角色默契成熟、節奏緊湊，因此在2026年夏季日劇期待度排行榜中拿下第3名。
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大森南朋因拍第一季奔跑戲曾拉傷肌肉，這次特別加強暖身；相葉雅紀則是嵐巡演後首部戲劇作品，松下奈緒也希望第二季能安排槍戰場面。
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