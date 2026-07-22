陸劇95花古裝劇原聲率排行！《這一秒過火》王楚然0%，田曦薇第3、虞書欣全原音奪冠

近年陸劇觀眾不只關注演員顏值與演技，「是否使用原聲台詞」也逐漸成為討論焦點。尤其古裝劇需要兼顧咬字、氣息、情緒與古典語感，演員能否以自己的聲音完成角色，經常被視為表演完整度的一環。近日陸網整理95後人氣女星的「古裝劇原聲台詞使用率」，虞書欣以100%位居第一，宋祖兒、田曦薇緊追在後；因《這一秒過火》、《成何體統》受到關注的王楚然，目前統計的6部古裝作品皆採用配音，原聲率為0%。

不過，原聲使用率受到劇組製作方式、角色設定、拍攝環境與後期安排影響，並不能直接代表演員台詞實力。這份排行更適合看作各位95花在古裝劇中「使用本人聲音的頻率」，而非演技高低排行榜。

陸劇95花古裝劇原聲率TOP10：林允25%

林允目前統計4部古裝劇，其中1部使用原聲。過去林允的演技曾受到不少批評，不過她在劉亦菲主演的《夢華錄》中，以原聲飾演宋引章，表現讓不少觀眾改觀。她的咬字清楚，說台詞時也能呈現情緒與音調變化，演技比早期作品更加自然。

林允《夢華錄》圖片來源 :官方微博

接下來林允還將演出古裝單元劇《聊齋》，以及與張凌赫合作的《歸鸞》，未來是否會繼續使用原聲，也成為觀眾關注的焦點。

陸劇95花古裝劇原聲率TOP9：章若楠33.3%

章若楠目前統計3部古裝劇，其中1部使用原聲。憑藉《難哄》人氣大漲的章若楠，其實也演過《師爺請自重》、《雨霖鈴》，並曾客串《淮水竹亭》，其中只有《雨霖鈴》採用本人原聲。

章若楠的咬字大致清楚，但她較輕柔的聲線也引起兩極評價。有觀眾認為她說話自然、符合溫柔角色；也有人覺得她氣息偏弱，演出俠女時少了一點俐落與力量感。

陸劇95花古裝劇原聲率TOP8：任敏40%

任敏目前統計5部古裝劇，其中2部使用原聲。中央戲劇學院畢業的任敏，台詞基本功一直頗受肯定。她在《清平樂》、《錦繡安寧》中都以原聲演出，清楚的咬字與自然的情緒轉折，能讓觀眾快速進入角色狀態。

任敏《錦繡安寧》

任敏的聲線適合少女型角色，面對情緒較重的戲份，也能維持台詞清晰度。相較部分容易吞字或氣息不足的年輕演員，她的口條相對穩定。

陸劇95花古裝劇原聲率TOP7：張婧儀50%

張婧儀目前統計2部古裝劇，其中1部使用原聲。張婧儀憑藉《點燃我，溫暖你》、《野狗骨頭》等現代劇受到矚目，目前主演的古裝劇包括《惜花芷》與《藏海傳》，其中《惜花芷》使用本人原聲。

圖片來源：《惜花芷》官方微博

她的台詞評價較為兩極，有觀眾喜歡她自然、帶有生活感的說話方式，也有人認為她的發音偏軟，部分句子容易顯得含糊。若與資深實力派演員同場，台詞節奏與氣息控制的差異會更加明顯。

陸劇95花古裝劇原聲率TOP6：盧昱曉50%

盧昱曉目前統計8部古裝劇，其中4部使用原聲。近年人氣快速上升的盧昱曉，在《入青雲》、《雲之羽》、《斗破蒼穹之少年歸來》及《惜花芷》中，都以原聲完成演出。

圖片來源：《惜花芷》官方微博

盧昱曉說台詞時有情緒，也有自己的聲音辨識度，但斷句與咬字偶爾受到討論。尤其碰上情緒激動或長篇台詞時，可能出現語句黏在一起、尾音不夠清楚的狀況，仍有進步空間。

陸劇95花古裝劇原聲率TOP5：趙露思61.5%

趙露思目前統計13部古裝劇，其中8部使用原聲。趙露思在《傳聞中的陳芊芊》、《三千鴉殺》、《國子監來了個女弟子》、《星漢燦爛》、《神隱》與《珠簾玉幕》等劇中，都採用本人原聲，原音作品數量相當多。她的聲音辨識度很高，輕柔又帶有少女感，與甜寵劇角色十分契合。不過，也有觀眾認為她的咬字方式較現代，在部分古裝劇中少了一點古典韻味。

圖片來源：《傳聞中的陳芊芊》官方微博

趙露思也會依照角色調整說話方式，例如在《神隱》中便嘗試呈現人物不同階段的聲音變化，能看出她對角色台詞設計的用心。

陸劇95花古裝劇原聲率TOP4：李蘭迪75%

李蘭迪目前統計4部古裝劇，其中3部使用原聲。李蘭迪在《星落凝成糖》、《流水迢迢》與《朝雪錄》中，皆以原聲完成演出，台詞表現普遍獲得好評。

中國男星陳星旭、李蘭迪主演的古裝劇《星落凝成糖》。圖片來源：取自星落凝成糖微博

她的優勢在於咬字清楚、重音準確，即使不看字幕，也能理解台詞內容。面對長篇台詞或情緒激烈的爭吵戲，她依然能兼顧氣息、節奏與角色情緒，台詞不會因哭戲或激動表演變得模糊。

陸劇95花古裝劇原聲率TOP3：田曦薇75%

田曦薇目前統計8部古裝劇，其中6部使用原聲。田曦薇近年在《卿卿日常》、《田耕紀》、《大奉打更人》、《子夜歸》與《逐玉》等作品中，都以本人聲音演出，原聲使用率相當高。

她的聲線甜美，與活潑可愛的角色形象十分契合，說台詞時也有明顯的情緒起伏。較可惜的是，遇上長篇台詞時，偶爾會出現氣息不足或句尾吞字的狀況，但整體清晰度仍在可接受範圍。

陸劇95花古裝劇原聲率TOP2：宋祖兒80%

宋祖兒目前統計5部古裝劇，其中4部使用原聲。宋祖兒在《夜天子》、《九州縹緲錄》、《無憂渡》與《折腰》中，皆使用本人原聲。她的演技與台詞基本功一直是95花中的優勢，無論咬字、節奏或情緒表達，都有相對穩定的完成度。

即使演出崩潰大哭等高強度戲份，宋祖兒仍能把台詞說清楚，並透過聲音層次呈現人物心境，讓原聲成為角色塑造的一部分，而非單純追求「不用配音」。

陸劇95花古裝劇原聲率TOP1：虞書欣100%

虞書欣目前統計6部古裝劇，6部皆使用原聲。從《少主且慢行》、《蒼蘭訣》、《雲之羽》、《祈今朝》到《永夜星河》，虞書欣的古裝作品幾乎都以本人聲音呈現，因此以100%的原聲率拿下冠軍。

不過，虞書欣的聲音同樣具有強烈個人特色。部分觀眾認為她偏甜、偏嗲的聲線很適合小蘭花、凌妙妙等少女角色，也有人對她近年較明顯的「夾子音」感到不習慣。值得注意的是，虞書欣早期作品的聲線較為自然，台詞表現也曾獲得肯定。她的問題並非咬字不清，而是聲音風格過於鮮明，觀眾能否接受，往往取決於角色設定與個人喜好。

王楚然、周也古裝劇原聲率0%，不代表台詞能力墊底

王楚然目前統計6部古裝劇，尚未有作品使用本人原聲；周也統計4部古裝劇，同樣全部採用配音。

王楚然近年憑藉《成何體統》、《這一秒過火》持續累積人氣，此前演出的《柳舟記》、《清平樂》等古裝劇也都是配音版本，因此在這份統計中的古裝原聲率為0%。

《這一秒過火》圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

不過，0%並不等於王楚然不會說台詞。她在《我的人間煙火》等現代劇使用原聲時，音色沉穩、咬字清楚，中氣也不弱。以她偏古典、成熟的聲線來看，其實具備挑戰古裝原聲的條件，未來若遇到適合的角色與製作團隊，反而可能帶來驚喜。

圖片來源：《錦月如歌》官方微博

周也主演的《錦月如歌》、《為有暗香來》、《護心》，以及擔任配角的《山河令》，目前也都是配音。她在現代劇中較常使用原聲，口條並不差，因此不少觀眾也期待她未來能在古裝作品中嘗試本人配音。