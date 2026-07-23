2026-07-23 04:38 女子漾／編輯Wendi
台版《梨泰院Class》7月底壓軸登場！盤點暑假中旬「即將開播」4大台劇，9m88、陳昊森《接招吧！製作人》深情獻聲！
2026暑假中旬台劇強檔齊發，台灣「情歌小王子」周興哲首度挑戰戲劇《來！金來號！》被譽為「台版《梨泰院Class》」，、登上金馬奇幻影展的趣味BL輕喜劇《整個世界，只有你連上了我》準備上線、回歸華語唱片黃金歲月的音樂職人劇《接招吧！製作人》，以及跨時代史詩大戲《再見1987》等4部話題新劇即將接力開播，戲迷們趕快來發囉吧！
盤點「即將開播」台劇1：《來！金來號！》7月31日
全新話題台劇《來！金來號！》翻拍自神級韓劇《梨泰院Class》，台灣「情歌小王子」周興哲首度挑戰戲劇主演、搭檔香港文青女神袁澧林，他飾演的男主角「周路勇」為了查明父親死因、拚命撐住家族餐廳「金來號」，餐廳名稱取自台語「緊來」（快來）諧音，周興哲還親自譜寫及演唱片尾曲〈殼〉，並還原韓版男主角朴敘俊「栗子頭」，令台韓劇迷們相當期待。
盤點「即將開播」台劇2：《整個世界，只有你連上了我》8月14日
改編自台灣知名BL小說家Beck同名作品的奇幻輕喜劇《整個世界，只有你連上了我》邀請到「帥氣星二代」邱以太飾演通靈系大學生「佳凱」，他天生就能看穿別人的感情線，唯獨自己身上卻什麼都沒有，直到撞上新生代男星劉育仁演出的鐵齒員警「大緯」（劉育仁 飾），想不到竟牽出從未見過的神祕銀線，2人的命運自此糾纏不清。
盤點「即將開播」台劇3：《接招吧！製作人》8月28日
台劇罕見的音樂職人劇《接招吧！製作人》將鏡頭拉回千禧年代華語唱片圈黃金歲月，「台劇男神」楊祐寧化身難搞自傲的王牌唱片製作人「吳培祖」，並再度擔任監製；金曲認證「靈魂女聲」9m88則挑戰演出剛畢業的菜鳥助理「廖苗君，」衍生出一段猶如師徒般的情緣與成長，該劇還驚喜邀請到「音樂才子」馬念先、「小金城武」陳昊森、「雙棲歌后」萬芳助陣，掀起外界高度期待。
盤點「即將開播」台劇4：《再見1987》8月30日
公視台語台2026年跨時代大戲《再見1987》由林哲熹、方志友、禾浩辰、蘇明明主演，特邀韓劇界《7人的逃脫》漂亮女神李侑菲、《機智醫生生活》資深女星文熙景跨海加盟。《再見1987》劇情描述聰穎叛逆少女「邱雪」（方志友 飾演）與台大雅痞學霸「李俊賢」（林哲熹 飾演）因反抗日本殖民政權而相知相戀、攜手步入婚姻，卻被時代潮流無情拆散，進而譜出橫跨45年揪心虐戀。