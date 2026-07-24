2026-07-24 03:38 女子漾／編輯Wendi
《百花殺》復仇郡主沈汐和奪冠！7月中陸劇角色新媒體指數Top5，《野狗骨頭》CP甜蜜上榜！
影視數據公司Vlinkage近日針對各大平台播放量、微博網友討論度等，統整出「7月中旬陸劇角色新媒體指數排行榜」，《野狗骨頭》偽骨科兄妹戀CP宋威龍、張婧儀甜蜜上榜，《百花殺》美艷復仇郡主「沈汐和」突破重圍一舉奪冠，快跟著女子漾一起揭曉這份精彩榜單吧！
7月中旬陸劇角色新媒體指數Top5：《野狗骨頭》苗靖 ── 張婧儀 飾演
《野狗骨頭》女主角「苗靖」（張婧儀 飾演）自幼在單親家庭中獨自成長，她憑著自身天分與努力成為機械工程學院高材生，外表倔強冷靜，卻藏著童年創傷，畢業後任職汽車工程師。「苗靖」與沒有血緣的哥哥「陳異」小時候因彼此父母組成家庭，短暫相依為命，長大後2人歷經巨變後分離又重逢，在雙向救贖中重新收穫愛情。
7月中旬陸劇角色新媒體指數Top4：《野狗骨頭》陳異 ── 宋威龍 飾演
《野狗骨頭》男主角「陳異」（宋威龍 飾演）他在童年遭父親虐待控制，仍咬牙撐起家計，性格狠戾狂野宛如「野狗」。「陳異」靠著打零工賺錢供養沒有血緣的妹妹「苗靖」讀書，成年後為保護她甘願背負縱火案嫌疑犯罪名，多年後因開撞球館2人再度重逢，習慣偽裝防備的他，直到重傷之際才向對方坦白心意，有情人終成眷屬。
7月中旬陸劇角色新媒體指數Top3：《燦如繁星》林晚星 ── 虞書欣 飾演
《燦如繁星》女主角「林晚星」（虞書欣 飾演）是心理學博士，卻因一場學術風波黯然返鄉，接手宏景八中的體育器材保管工作，被指派與從英國海歸的頂尖教練「王法」（陳靖可 飾演）合作帶領已解散的足球隊，2人逐漸擦出愛火。「林晚星」以心理學專業陪伴問題少年走出困境，也在過程中療癒自己未癒合的傷口，最終與「王法」成功幫助學生們在足球決賽和高考挑戰中逆襲追夢。
7月中旬陸劇角色新媒體指數Top2：《雀骨》蕭無衣 ── 侯明昊 飾演
《雀骨》男主角「蕭無衣」（侯明昊 飾演）表面上是野心勃勃、腹黑狡詐的靖安王府世子，暗地裡計畫對抗朝堂陰謀、追查身世真相，他起初因政治與利益考量強娶太傅千金「謝嘉魚」，之後才揭露出為家國大業隱藏的真實性格。侯明昊為戲親自穿上重裝鎧甲拍攝打戲，讓外冷內剛的角色「蕭無衣」格外具有說服力。
7月中旬陸劇角色新媒體指數Top1：《百花殺》沈汐和 ── 孟子義 飾演
《百花殺》女主角「沈汐和」（孟子義 飾演）前世是身負滅門血仇的信王妃「顧青梔」，重生歸來後成為昭寧郡主，她不甘淪為權力棋子，主動進入朝堂風暴，還以獨門香術識謊、蟄伏奪權、控心設局等掌握大局，後與東宮太子「蕭華雍」（何與 飾演）從互相利用走向生死相託。「沈汐和」以聰穎才智、隱忍謀略以及清醒孤勇性格，深受觀眾們喜愛，登上本次排行榜冠軍。