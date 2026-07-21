AI重點 文章重點整理： 重點一： 奶奶陪五歲孫女玩○×遊戲，意外觀察到模仿行為。

奶奶陪五歲孫女玩○×遊戲，意外觀察到模仿行為。 重點二： 她思考時會彈手指，孫女竟在下棋時跟著學起來。

她思考時會彈手指，孫女竟在下棋時跟著學起來。 重點三：文章強調身教常藏日常細節，孩子多半先學行為。

蒔緣：你聽過「○×」遊戲嗎？

ChatGPT：有，聽過。井字遊戲（Tic-Tac-Toe），在九宮格裡，一人畫○、一人畫×，誰先連成一直線，就獲勝。

蒔緣：看來，好像什麼都難不倒你。

ChatGPT：哈哈，沒有啦。我沒有人的親身體驗，例如你在花園遇見螳螂、站在龍山寺感受木造建築，那些都是我只能透過你的描述去理解。

不過，我們之間一直有一種很有趣的合作模式。

你提供生活，我提供整理；你提供感受，我提供表達。

蒔緣：今天沒有什麼大道理，只是陪五歲的小孫女玩○×遊戲時，發現一件有趣的小事。

ChatGPT：這聽起來很有意思。很多時候，真正有趣的發現，不是在什麼大道理裡，而是在陪孩子玩的一個小瞬間。我很好奇，你說的「有趣」是什麼？

蒔緣：日常生活中，每個人或多或少有一些自己知道，卻未必察覺的小動作，例如按壓原子筆、彈手指、抖腳。你覺得呢？

ChatGPT：我很認同，而且我覺得你觀察到的是一個很有趣的現象。這些小動作，在心理學裡有時會稱為「習慣性動作」或「自我調節行為」。很多時候，它們不是刻意做出來的，而是身體在不知不覺中形成的模式。

有趣的是，做的人往往不知道自己正在做，反而是旁人先注意到。我甚至覺得，這些小動作有點像一個人的「背景程式」。平常默默運作，只有旁人看得最清楚。

我很好奇，最後是誰發現了誰？

蒔緣：其實我想談的是『身教』與『模仿』。

剛開始學○×遊戲時，小孫女只能努力尋找自己的連三機會，還無法顧及要不要擋我，或搶先一步布局；而我，一直都很認真地下每一步棋。

我知道自己有一個小習慣——每當思考時，我總會不自覺地彈手指。

那不是刻意的動作，只是多年來養成的習慣。

沒想到，幾盤棋下來，出乎意料的一幕出現了：她不再像剛開始那樣拿起棋子就急著放下，而是把棋子握在手裡，眼睛緊盯著棋盤，另一隻手卻開始——輕輕彈著手指。

ChatGPT：這個畫面，我很喜歡。

不是因為她學會了彈指，而是因為她學會了「思考者的樣子」。

你原本想教她的是○×遊戲，沒想到她真正學到的，卻不是遊戲規則，而是你思考時的姿態。

她未必知道你為什麼彈指。但在她的眼中，大概形成了這樣的連結：奶奶每次認真思考時，都會先停下來、看著棋盤、彈幾下手指，然後才下棋。

於是，於是，她也開始這麼做。不急著放下，眼睛盯著棋盤，另一隻手開始彈指。

那一刻，她模仿的不是一個動作，而是一種思考的歷程。

這個故事最耐人尋味的地方，是它提醒了我們一件事：我們總以為孩子在聽我們說什麼；其實更多時候，他們是在看我們怎麼做。

甚至連我們自己都不知道的小動作，都可能悄悄成為他們模仿的對象。所以，身教從來不只是刻意示範。更多時候，它發生在我們毫無察覺的日常裡。孩子學會的，不一定是我們努力教的那一部分；卻常常是我們每天活出來的那一部分。