姊談的不是薪水是身價！職場開掛必備的五大加薪談判清單

AI重點 文章重點整理： 重點一： 加薪前先用數據列出具體績效與貢獻。

加薪前先用數據列出具體績效與貢獻。 重點二： 強調不可取代性與自身在團隊的獨特價值。

強調不可取代性與自身在團隊的獨特價值。 重點三：掌握市場薪資行情並準備談判與退場方案。

編輯/鄭欣宜撰文

每天上班打卡累得像條狗，月底看到薪水單卻只想對天空翻個大白眼？看著身邊那個只會做表面功夫的同事居然悄悄晉升，妳是不是也在心裡吶喊：到底什麼時候輪到我加薪！別再只會默默在座位上畫圈圈詛咒老闆了，其實只要主動開口，妳的勝率早就先贏了一半。不過在踏進主管辦公室前，如果沒做好功課，有些地雷踩下去真的會讓妳直接被白眼。

在看準備清單之前，資深老鳥小編要跟妳分享一句千萬不能說的扣分大忌，那就是「因為我最近開銷變大、要繳房貸，所以希望可以加薪」。

聽到這句話主管的白眼大概已經翻到繞地球三圈。公司又不是慈善機構，妳的財務壓力真的不是公司的KPI。主管看的是妳對團隊的「剩餘價值」和「未來貢獻」，拿私人生活當藉口，只會顯得妳專業度不足。想要求職涯開掛，開口前請先把這五個清單準備好，包妳談判底氣滿滿！

1.亮出妳的黃金戰績表格

談加薪不是去求神拜佛，不能只靠誠意，要靠證據。請把妳過去一年內為公司賺了多少錢、省了多少成本、或是優化了什麼流程，用數據清清楚楚地列出來。主管通常日理萬機，根本不記得妳做過什麼偉大貢獻，這時候點出「因為我主導了某專案，讓部門業績提升了20%」，用數字幫主管複習妳的優秀，他想拒絕妳都找不到理由。

2.打造妳無可取代的護城河

如果妳做的事情隨便找個剛畢業的菜鳥實習生都能頂替，那談加薪真的有點難度。好好思考一下，妳有什麼技能是這個團隊非妳不可的？是只有妳搞得定那個難搞的客戶，還是妳具備某種特殊的跨部門協調能力？找出妳的獨特性，讓主管意識到「如果不加薪留住妳，公司將會面臨多大的損失」，這就是妳的談判籌碼。

3.摸透業界行情的薪資隱形密碼

知己知彼才能百戰百勝，開口前先去求職網站或向同行的朋友打聽一下，在同等年資、同等職位下，業界的平均薪資落在哪裡。如果妳的薪水早就低於市場行情，這就是妳最理直氣壯的底牌；如果妳希望拿高於行情的薪水，那就更需要用前兩點的戰績來說服主管。心理先設定好一個理想數字與底線，才不會被主管兩三句溫柔陷阱就牽著鼻子走。

4.畫出妳在公司的未來宏大藍圖

聰明的女人談加薪，不會只看眼前。除了回顧過去的功勞，妳更要主動向主管展示，拿到這筆新薪水後，妳預計要在未來一年內幫公司達成什麼新目標、挑戰什麼新任務。當妳把格局放大到「我是在投資公司的未來」，主管聽了只會覺得這女生太有遠見、太有企圖心，這筆錢花得心甘情願。

聰明的女人談加薪，更要主動向主管簡報，拿到這筆新薪水後，妳預計要在未來一年內幫公司達成什麼新目標、挑戰什麼新任務。圖/123RF圖庫

5.演練過百遍的退場備案

談判最怕的就是現場尷尬癌發作。請在鏡子前多練習幾次妳的開場白與語氣，保持堅定、自信且優雅的微笑。更重要的是，如果主管最後用「今年預算共體時艱」這種老掉牙的藉口拒絕妳，妳也別當場擺臭臉。優雅地問一句：「那我需要達成什麼階段性目標，才能在下半年重新評估呢？」給彼此留個漂亮的退路，同時也留下了下一次進攻的伏筆。

談加薪其實就是一場高級的心理戰，也是一場重新檢視自我價值的過程。不要覺得開口談錢很俗氣，懂得為自己爭取合理權益的女人最迷人。把這五個清單塞進妳的公事包裡，帶著滿滿的自信去拿回屬於妳的漂亮數字吧！妳這麼努力工作，本來就值得過上更底氣十足的生活。

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