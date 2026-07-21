2026-07-21 21:06 郭玉如
為什麼有人一定要贏過陌生人？一位跨平台留言者，讓我重新理解《隨他們去》
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者描述長期遭跨平台留言者持續挑釁與追擊。
- 重點二：透過《隨他們去》學會放下說服衝動與控制欲。
- 重點三：把省下的心力轉向閱讀、創作與真正能交流的人。
開始經營社群、寫出幾篇被大量分享的文章後，我最害怕的，不是流量掉下來，而是留言區。
曾經有一位留言者，只要我談到教師在教育現場的處境，她幾乎都會出現。
她總說：「老師有選擇離職的權利。」在她眼中，真正被困住的是學生，是教育制度，老師根本沒有資格抱怨。
我提到真正的儒家精神，她立刻引用我曾經寫過的「君子求諸己，小人求諸人」，反過來質問我：「妳不也是用文章在指責別人嗎？」
後來，我寫了一篇談「三季人」寓言的文章，希望不要再陷入無止境的爭辯。
沒想到，她又留下一大串留言，指責我沒有查證，因為「三季人」並不是孔子親口說過的故事，認定我的文章漏洞百出。
我看著螢幕很久。滑鼠停在封鎖鍵上，遲遲沒有按下去。我心裡還有一個聲音在想，也許再解釋一次，她就會懂了。
但最後，我還是按下了封鎖。
我以為事情結束了，沒想到才剛開始
原本以為，一個封鎖鍵就能替這件事畫下句點。沒想到沒多久，她又跑到我的私人帳號私訊我。
她說自己一直都是很「客觀」地討論事實，反問我是不是陷入某種邏輯謬誤，所以才惱羞成怒，只敢用貼文審判她。
我沒有回應，只是再次封鎖。
過了一段時間，她又出現在我的 YouTube 留言區，質問我：「為什麼封鎖我？」
這一次，她換了一個名稱。之前那個帳號沒有朋友，也沒有任何貼文，看起來就是臨時建立的假帳號。
雖然名字不同，但我幾乎立刻知道是同一個人。不是因為我掌握了什麼證據，而是那種咄咄逼人的語氣、質問的方式、攻擊的節奏，全都沒有變。
那一天，我忽然發現一件事。
她每天花幾分鐘留言，我卻讓她住進我的腦袋整整一天。
當你一直想說服一個人，主導權就慢慢交出去了
後來回想，那段時間最累的，不是她留言多少次，而是我一直想證明自己沒有錯。
每打一段回覆，我都期待她能理解；每解釋一次，我都希望事情能夠結束。可是我愈想說服她，就愈在意她下一則留言會寫什麼。
我的情緒開始跟著她起伏，甚至寫下一篇文章時，腦中還會先預想她可能怎麼反駁。
直到那時，我才明白，我不是被留言困住，而是把自己的注意力，一點一滴交給了一個根本不打算理解我的人。
直到最近，我讀到了梅爾．羅賓斯（Mel Robbins）的《隨他們去》（Let Them Theory）。
《隨他們去》沒有教我反擊，只問了我一個問題
很多人以為，《隨他們去》是在教人冷處理，或是假裝不在乎。我讀完之後，印象最深的卻不是這些。
我一直記得那個念頭：你為什麼一直想改變一個根本不想理解你的人？
我們總希望別人認同自己的觀點，希望別人停止誤解，希望每一段對話都有圓滿的結局。但很多時候，對方並不是來交換想法，而是來證明自己沒有錯。
既然如此，你愈投入，就愈疲憊。
每一次想控制別人，都是在消耗自己
梅爾．羅賓斯提出「蹺蹺板」理論。
一端，是自卑與不安，總覺得自己不夠好；另一端，則透過批評、否定別人，換取短暫的掌控感。很多人就在這兩端來回擺盪，把大量時間花在證明自己，或急著糾正別人。
真正讓蹺蹺板停下來的方法很簡單。
讓他們說。
讓他們誤解。
讓他們繼續待在自己的認知裡。
因為，你沒有責任替每一個人完成理解。
把原本浪費掉的時間，拿回來過自己的生活
《隨他們去》之後，梅爾．羅賓斯提出另一個概念：「讓我來」。
這四個字，真正改變我的，不是觀念，而是每天的選擇。
我開始把原本回覆留言的時間，拿去讀一本書；把那些想反駁別人的力氣，放進下一篇文章；把一直想證明自己的心思，留給真正願意交流的人。
身為老師，面對家長的質疑，我也開始提醒自己。
隨他們提出不同意見。
讓我來理解他的擔心，再一起討論可以怎麼做。
這不是委屈自己，而是把力氣放在真正能改變的事情上。
嫉妒，也可能是一張人生地圖
這套心法，也改變了我看待嫉妒的方式。
當看到別人的文章爆紅、課程額滿、作品被大量分享，我以前也會忍不住比較，甚至懷疑自己是不是不夠好。
梅爾．羅賓斯說，嫉妒像是一封來自未來的邀請函。
它提醒你的，不是別人擁有什麼，而是你的心裡真正想成為什麼樣的人。
於是，我開始告訴自己。
隨他們成功。
讓我來學習。
讓我來把自己的專業做得更好。
人生最重的石頭，很多時候都是自己搬上山的
希臘神話中的薛西弗斯，每天把巨石推上山頂，隔天又重新開始。
以前讀這個故事，我總以為那是在描述命運。現在才發現，很多人的巨石，是自己一次又一次搬上去的。
每天因為一句留言睡不好；每天因為別人的成就否定自己；每天把注意力放在那些怎麼努力也改變不了的人身上。
如果下一次，再遇到那樣的留言。
我想，我還是會按下封鎖。
不是因為我害怕爭論，也不是因為我一定是對的。
而是我終於知道，有些人只花幾分鐘，就能把你的整天攪亂；真正值得珍惜的，是那些願意理解你的人，是自己的時間，是每天有限的心力。
隨他們去。
然後，把那些原本浪費掉的時間，一點一滴拿回來，過好自己的生活。
精華 FAQ
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因為她遇到一位反覆挑戰、追著糾正她的留言者，從文章到私訊再到 YouTube 都持續出現，讓她感到疲憊，也發現自己被對方的情緒牽著走。
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作者不再急著證明自己對、對方錯，而是學會接受有些人根本不想理解你。她把注意力收回來，停止無效爭辯，將時間用在閱讀、寫作與真正重要的互動上。
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作者把嫉妒視為提醒自己方向的訊號，而不是否定自己的理由。看到別人成功時，她改用學習與精進專業來回應，讓比較轉化成改善自己的動力。
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