2026-07-24 21:00 萬家鄉
唐僧為什麼一定要走路去取經
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：孫悟空十萬八千里翻不出如來掌心，象徵規則高於速度。
- 重點二：唐僧必須徒步取經，因為真正要修的是人心與業障。
- 重點三：文章以房地產經驗對照西遊記，強調人生困局常隨人搬家。
▋如來手掌裡的十萬八千里，到底發生了什麼？
《西遊記》裡最經典的一幕之一，大概就是孫悟空與如來佛祖打賭。
齊天大聖站在如來掌心，看著那不到一尺大的空間，心裡大概只有一個念頭：這場賭局我贏定了。
因為他一個筋斗，就是十萬八千里。這怎麼可能翻不出去？於是他跳了。
真的飛了十萬八千里，真的看見天地盡頭，也真的看到五根肉紅色的大柱子。
他甚至還很囂張地寫下：「齊天大聖到此一遊」。
可當他志得意滿翻回來時，卻發現那五根柱子，是如來的五根手指。
很多人小時候看到這段，都以為如來用了幻術。
但真正可怕的地方，不在幻術。
孫悟空沒有原地打轉，那十萬八千里，他是真的飛過了。
如來做的事情，更像是把空間重新摺疊。
在他的維度裡，速度與距離都被改寫，凡人眼中的無限，只剩掌心方寸。
孫悟空以為自己在拚速度。
如來玩的，卻是規則。
▋為什麼偏偏是十萬八千里？
《西遊記》裡有個很詭異的巧合。
孫悟空一個筋斗，是十萬八千里；唐僧從長安走到靈山，也是十萬八千里。
這數字精準到不像隨手亂寫。
後來有不少研究者發現，這可能與《六祖壇經》有關。
六祖慧能認為：人心裡的「十惡八邪」，會拖住人的腳步。
所謂十惡，包括：殺生、偷盜、邪淫、妄言、兩舌、惡口、綺語、貪婪、嗔恚、愚癡。
八邪，則是八正道的反面：邪見、邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪精進、邪念、邪定。
換句話說，十萬八千里，可能根本不是地圖上的距離。
那是人心的重量。
有時候人真正走不出去的，也不是城市。
是那些很多年都放不下的人、忘不了的事、吞不下去的委屈。
這種「走不出的困局」，不只在神話裡。
在不動產服務業裡待久了以後，我慢慢發現，很多人真正搬不走的，其實不是家具。
有人明明知道房子太老了，還是不肯賣；有人離婚很多年，始終不願處理共同持有；也有人守著空房子十幾年，只因為那是父母留下來的最後地址。
做這行久了之後，我有時候會忽然發現：很多房子早就老了，可是有些人，還住在很多年前的那一天。
▋孫悟空的筋斗雲，原本就帶著街頭猴戲味
更有趣的是，孫悟空的飛行方式，本身就非常「野路子」。
正統神仙騰雲，大多端端正正地踩雲、乘風、凌空，畫面都很仙氣飄飄。
但孫悟空不同。
《西遊記》原文裡，菩提祖師看他起跳時，特別提到一句：「連扯方才跳上。」
翻譯成人話，大概就是：這猴子根本不像在飛，比較像在亂蹦。
動作甚至很像街頭特技。
而研究《西遊記》的學者發現，這可能與印度神猴哈奴曼（Hanuman）有關。
哈奴曼最有名的能力，就是跨海跳躍；也有人認為，這動作與佛教神通人物目連（Maudgalyayana）「擲缽騰空」的形象十分相似。
但如果放回明代背景，還有另一種很有意思的可能：那就是街頭戲猴。
明代市集裡有很多耍猴人，猴子翻筋斗、豎蜻蜓、連扯帶跳，全是討生活的技藝。
吳承恩很可能是把這種民間雜耍，直接轉化成神話法術。
也難怪孫悟空的飛行方式，始終帶著一種很粗野的生命力，像是那種從小靠自己活下來的人。
所以孫悟空身上一直有種很奇怪的氣質。
他像神、像妖、像流浪藝人，也像那些始終不願意被世界徹底馴服的人。
▋菩提祖師到底在怕什麼？
很多人一直覺得奇怪。
孫悟空只是變棵松樹炫耀一下，菩提祖師為什麼反應那麼大？
不但把他逐出師門，甚至還要求他永遠不准提起自己的名字。
後來有些研究者認為，這可能和道家的「性命雙修」有關。
孫悟空的名字，本身就帶著很深的隱喻。
「孫」在內丹學裡，對應的是「子」，象徵修煉長生的精神胚胎；而「悟空」，則帶有佛家的空性觀。
也就是說，菩提祖師教他的，不只是法術，還包括如何控制力量。
問題在於：悟空學會了能力，卻還沒學會節制。
一隻擁有七十二變、極速飛行、又完全不怕天庭規則的猴子，危險程度高到驚人。
所以祖師把他趕下山。
因為悟空真正要學的修行課程，不在三星洞。
在人間。
▋唐僧不能飛，因為他背著「人」
所以問題來了。
如果孫悟空一個筋斗就能抵達靈山，唐僧為什麼還要一步一步地走？
因為筋斗雲飛得過距離，飛不過業障。
很多人一直很疑惑。
孫悟空明明有筋斗雲，為什麼不直接把唐僧背到靈山？
因為真正需要修行的，是人。
唐僧會累、會怕、會動搖，也會懷疑自己。
他會相信妖怪、會誤解悟空、會在半夜聽見風聲時感到恐懼。
這些東西，恰恰就是凡人的樣子。
所以，《六祖壇經》裡才會有這麼一句話：「迷時師度，悟時自度。」
你可以把筋斗雲理解成「頓悟」。
某一天忽然想通一件事，忽然看懂一段關係，忽然發現自己執著了很多年的東西，原來根本沒有答案。
那種感覺，就很像一個筋斗翻了十萬八千里。
可問題是——即使懂了，人生還是得自己走。
別人替你想通沒有用，就像別人替你吃苦，你的人生也不會因此比較輕。
做仲介久了會發現，很多事情真的替代不了。
你可以陪一個人看很多房子，分析格局、貸款、學區、風險，也可以提醒他哪些地方未來可能後悔。
可真正要住進去的人，最後還是得自己面對人生。
所以唐僧不能飛。
因為會痛、會怕、會迷路的，從來都只有凡人。
▋靈山最驚人的地方，是它太像現實
更神奇的是，《西遊記》到了靈山之後，畫風忽然變得非常現實。
阿難與迦葉直接開口索賄。
唐僧沒送禮，對方就給他空白經書。
很多人小時候看到這段，都會覺得荒謬。
那可是靈山，是佛國，怎麼還有這種事情？
更驚人的是，如來佛祖根本什麼都知道。
他甚至還提到，當年有人下山誦經，收了三斗三升黃金，價格還嫌太低。
長大後再讀這段，真的會笑不出來。
因為它太像現實世界。
知識有門檻、人情有成本、資源有代價。
很多事情不是努力就一定拿得到。
有些人以為，人生只要換一間房子，很多事情就會重新開始。
可出社會久了以後，我慢慢發現：真正跟著人搬家的，往往不是家具。
而是情緒。
有人換了城市，還是睡不好；有人搬進新家，卻始終沒有真正快樂；也有人拼命想離開過去，最後才發現：原來自己一直把那些東西一起帶著走。
最後，唐僧一行人終於取得真經，經書卻又在回程時掉進河裡，被石頭磨破。
河水浸濕經卷時，唐僧整個人都慌了。
他蹲在岸邊，一頁一頁把經書攤開，像是在拼命想抓住什麼。
結果孫悟空這時說了一句很厲害的話：「天地不全，這經原是全全的，如今沾破了，乃是應不全之奧妙也。」
很多人以為取經走到最後，會得到一個完整答案。
可人生有時候，連經書都會破。
你努力過、愛過、痛過、失去過，最後仍然可能留下缺口。
天地不全，人生也是。
我們沒能活成完美的經卷，卻在那些破掉的地方，慢慢長成了刀槍不入的大人。
▋唐僧為什麼一定要走路去取經？
因為《西遊記》真正要修的，始終都是人心。
筋斗雲可以瞬間抵達遠方，可你放不下的東西，還是會一直跟著你。
很多人以為成佛是得到什麼，可《西遊記》讀到最後，更像是在學著接受什麼。
接受世界不公平。
接受人生有缺口。
接受有些答案，永遠不會圓滿。
所以唐僧一定得走。
因為只有雙腳真正踩進泥土裡，人才能知道自己到底背著什麼活著。
那十萬八千里的距離，最後也未必是走向靈山。
很多時候，人走了大半輩子，才終於發現：原來那走不出的十萬八千里，從來不是如來的掌心。
而是我們至今，仍不願放過的心。
——萬家鄉
精華 FAQ
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因為如來玩的不是速度，而是空間與規則的改寫。孫悟空確實飛了十萬八千里，但最後仍回到掌心，象徵再強的能力，也可能被更高層次的規則包住。
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因為真正需要修行的是唐僧這個凡人本身。走路的過程會讓他經歷恐懼、懷疑、受苦與迷惘，這些才是修心的一部分，別人無法替他完成。
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作者用不動產服務業的觀察比喻人生，指出很多人搬不走的不是家具，而是情緒、執念與過去；就像取經一樣，真正難帶走的是心裡的重量。
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