2026-07-21 18:40 Cecelia
梅西最後一舞，這次連酒瓶都值得收藏！阿根廷足球造型酒太美了
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：梅西決賽前夕發文與「最後的探戈」引發球迷感動。
- 重點二：鑫羿文創推出限量600組阿根廷足球造型酒。
- 重點三：同步展售Lionel Messi 10 GOAT系列葡萄酒供收藏。
2026 年世界盃畫下句點，阿根廷雖與冠軍擦身而過，但梅西Lionel Messi也再度率領阿根廷挺進決賽，用一場又一場的表現告訴世界，什麼叫做真正的領袖風範！他在決賽前夕發的那篇 IG、球鞋底部的「最後的探戈」，讓很多人意識到，這可能真的是梅西最後一次站在世界盃的舞台上。
為了讓這段傳奇以最具收藏價值的形式延續，鑫羿文創宣布首度引進限量 600 組的SCORE 阿根廷足球造型酒，並同步於授權經銷門市限時展售 Lionel Messi 10 GOAT 系列葡萄酒，即日起正式開放預購。
梅西親筆心聲感動全球
在世界盃決賽開踢前夕，梅西於個人 Instagram發布了一篇讓全球球迷淚崩的貼文。照片中，他的球鞋底部印著「最後的探戈」（The Last Tango）字樣，無聲宣示著這趟旅程對他的意義。另一篇則發文抒發心路歷程：「這些年來，最美好的從來不只是那些冠軍，而是一路走來的每一段旅程。和這群夥伴一起度過並肩作戰的日子，在困難時刻互相扶持，一起享受過程，才是最珍貴的回憶。謝謝每一位隊友、教練團，以及所有每天默默付出、讓這支阿根廷國家隊始終像一個大家庭的人。無論明天的結果如何，這支球隊早已寫下一段我們永遠不會忘記，也沒有人能夠抹去的歷史。」
SCORE 阿根廷足球造型酒：不只是紀念酒，是一件工藝收藏品
有別於市面上常見的足球周邊商品，SCORE 阿根廷足球造型酒在設計上展現出高度的工藝質感。瓶身採用阿根廷代表性的藍白配色，搭配鍍金立體刻紋與精緻的陶瓷工藝，每一個細節都在向 GOAT 的榮耀致敬。無論是擺放於展示架、書桌或酒櫃，這款造型酒都具備極高的視覺辨識度，兼顧品飲與收藏兩種用途。
此外，鑫羿文創此次同步於授權經銷門市限時展售 Lionel Messi 10 GOAT 系列葡萄酒，也於活動期間在授權經銷門市限時展售中。不僅是紀念梅西高光時刻的紀念酒，更是球迷值得珍藏的逸品。
阿根廷足球造型酒即日起開放預購，全台首批限量預購僅600組，建議售價NT$4,980；預計2027年第一季陸續出貨。鑫羿文創表示，希望透過梅西葡萄酒與足球紀念酒系列，讓梅西為這世代開創的黃金時代，留下最有收藏價值的永久紀念！
SCORE阿根廷足球造型酒
售價：NT$4,980（限量預購中）
精華 FAQ
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因為他在球鞋底部寫下「最後的探戈」，又以長文回顧與隊友並肩作戰的歷程，讓外界強烈感受到這可能是他最後一次世界盃之旅。
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此次主打兩款商品，分別是限量600組的SCORE阿根廷足球造型酒，以及在授權經銷門市限時展售的Lionel Messi 10 GOAT系列葡萄酒。
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這款造型酒採阿根廷藍白配色，搭配鍍金立體刻紋與陶瓷工藝，兼具品飲與收藏價值，建議售價NT,980，預計2027年第一季陸續出貨。
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