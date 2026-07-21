2026-07-21 18:35 萍姐愛分享
栢工房原木印章｜新印章開印儀式完整流程｜全台獨家3D立體防偽雕刻專利
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章主打栢工房原木印章，強調3D立體防偽專利與獨特木質質感。
- 重點二：首次使用新印章可舉行開印儀式，以紅包袋、印泥與吉時完成。
- 重點三：團購期間提供免運贈品、限定折扣與多款印章客製選擇。
在買車、買房、銀行開戶等人生重要時刻，你還在用50元便章嗎？！在傳統民俗中，印章不只是簽約工具，更代表著一個人的「象形財庫」，許多人皮夾換了、財神廟拜了，卻忽略了印鑑章的重要性，讓你的財運與安全感大打折扣外，還暴露在用印的為危險中，最近為了要幫小朋友開戶，直接幫全家人換了栢工房原木印章，這款印章擁有全台獨家的 3D 立體防偽專利，透過雷射階梯雕刻工藝，讓印樣新穎別緻且完全無法被模仿複製，在重要合約或資產使用上讓人更加安心，而且每顆印章都是不上漆的原木，保留了木質最天然的溫潤觸感，不僅會隨著使用的手溫越摸越亮，更是越蓋越旺喔！（7/15~29限時開團中！）
新印章第一次使用需要挑時辰嗎？！
在傳統習俗中，印章不只是簽名蓋章的工具，更象徵一個人的身份、信用與重要決定，因此不少人會特別重視新印章第一次落款，也就是俗稱的「開印儀式」，有人認為，新印章第一次蓋下的那一刻，就像替自己開啟新的開始；挑選適合的時間開印，也代表對未來的一份祝福喔！
開印準備用品
- 紅紙或是紅包袋都可以，我自己是準備可愛的小紅包袋，紅色在傳統文化中象徵喜氣、祝福與好兆頭
- 新印鑑章、紅色印泥
開印儀式
- 將全新的印鑑章輕輕沾滿印泥，確認印面都有均勻覆蓋
- 在良辰吉時內，慎重蓋章，就完成開印儀式
- 把有蓋章的紅包袋當錢母放在錢包裡，就是最強發財墊！
栢工房原木印章
這次我幫全家更換了全新的原木印章，依照每個人的生肖、屬性來選擇適合的木材，收到包裹時還沒正式拆封，就先看到外盒上已經印出了每顆印章的樣式
每一顆個人章會附贈一個超美的夜晶黑印章盒，如果不說是印章，還以為是高級口紅，從包包拿出來超有質感也很有面子！
唯一可惜的是，因為公司張比較大顆，所以公司章只有紙盒，沒有附贈印章盒
- 老公｜黑檀方章（2D平面連邊體）
黑檀木質地堅硬、色澤沉穩，搭配方章能穩固事業運，鎖住大財不外流
- 小孩｜黑檀圓章（2D平面連邊體）
圓章代表圓融、流通，非常適合用來作為孩子人生第一次開戶的發財章，讓財路從小亨通
- 我｜玫瑰檀方章（篆體）
玫瑰檀帶有溫潤的紅潤木紋，既有女性的柔美與好人緣，又能兼顧理財的穩健
- 公司｜紫檀大章（篆體）
紫檀自古就是帝王之木，磁場極強，作為公司大章能鎮宅、辟邪，為企業開拓源源不絕的商機
全台獨家 3D 立體防偽專利
它採用了極高難度的雷射階梯雕刻技術，蓋出來的印樣會呈現有層次的 3D 立體視覺，完全無法被影印機或傳統刻印機複製，在變化快速、詐騙猖獗的時代，可以好好保護你的房產、開戶與重要合約用印
不上漆的原木｜會呼吸的印章
保留木材最原始的天然毛細孔，拿在手上能感受到溫潤、厚實、溫暖的木質觸感，甚至能聞到淡淡的天然木香
木頭會吸收你指尖的天然油脂，隨著使用時間越長，印章表面會逐漸形成一層漂亮的包漿，呈現出獨一無二的深邃光澤喔！
氣墊印泥｜印泥界的氣墊粉餅
換了這麼高級的 3D 原木印章，如果你還在用文具店那種容易乾掉、會卡印泥、蓋出來一團模糊的傳統紅色大印台，那就太可惜了！
獨家氣墊式泥座設計，輕輕一沾就可以讓印章表面能極度均勻地沾取油墨
印泥顏色也不是那種死板偏黃的傳統紅色，而是由師傅憑藉 40 多年經驗調製出台灣唯一的「獨家胭脂紅」，色澤飽滿、內斂、自带高級的喜氣感，加入植物精油讓蓋出來的印跡可以耐久不退色、防蟲防蛀
內襯特選高純度的長纖艾絨，質地鬆軟濕潤、不易乾裂，完全不黏章、不易卡印泥，能完整保護 3D 立體雷射雕刻的細緻階梯切面，真的很值得跟印章一起下單
萍姐Ｘ栢工房7/15~29限時開團
- 開團時間：7/15~29止
- 購買個人章享免運外：送收納袋（不挑款）＋夜晶黑印章盒
- 團購限定【玫瑰檀】享第二件5折(平時官網買不到），其餘品項，全部九折!
- 點我進入專屬團購頁面！
團購須知
- 製作天數為7-10個工作天(不含假日)，會依照訂單陸續安排出貨，出貨後會寄EMAIL通知
- 黑檀若想要霧面消光，在訂單中備註「消光黑檀」即可
- 紫檀公司章若想更換綠檀公司章，在訂單中備註即可
- 寶寶印章還未取名，可以先下單，訂單保留一年，在私訊客服提供訂單編號/刻印大名/字體
- 更多團購常見Q&A請點我!
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精華 FAQ
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主打全台獨家的3D立體防偽專利，採雷射階梯雕刻技術，蓋出的印樣具層次感且難以被影印或複製，同時保留不上漆原木的溫潤手感與天然木香。
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先準備紅紙或紅包袋、新印鑑章與紅色印泥，再將印章均勻沾上印泥，在良辰吉時慎重蓋下即可完成，之後可把蓋過章的紅包袋當錢母放入錢包。
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活動期間為7/15到29，個人章享免運並贈收納袋與夜晶黑印章盒，玫瑰檀第二件5折，其餘品項9折；製作需7到10個工作天，部分款式可備註客製。
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