2026-07-21 16:59 女子漾／編輯黃冠婷
冷氣不是調16度才會快涼！日本實測先按「這一鍵」，耗電量少一半
炎熱天氣一回到家，不少人的第一個動作就是把冷氣降到16度，心想「溫度愈低，房間一定涼得愈快」。但日本空調品牌大金實測發現，當冷氣已經開著卻仍覺得熱，比起再把設定溫度降低1度，先將風量切到「強風」，不只體感降溫更快，實驗期間的耗電量也明顯較低。
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冷氣先按「強風」鍵，比降溫1度更省電
大金在真夏午後進行測試，比較冷氣設定溫度降低1度，以及將風量改為強風兩種使用方式。結果顯示，測試時段內，降低1度的耗電量為1.13kWh，強風模式則為0.52kWh，約只有前者的一半。原因在於，人體對涼爽的感受除了室溫，也受到皮膚周圍氣流影響；風量提高後，冷空氣能更快送到室內各處，不需要只靠壓縮機持續降低溫度。
因此，剛回到悶熱房間時，可以先把冷氣設在合理溫度，再開啟強風或風量自動。等室內溫度穩定後，冷氣便會降低風量維持舒適，不必一直把遙控器往下按。
一開始開弱風，不一定比較省
很多人看到「弱風」就直覺認為比較省電，但冷氣剛啟動時，房間仍累積大量熱氣，風量太弱會讓冷空氣擴散變慢，壓縮機也可能需要運轉更久，才能讓室溫達到設定值。
較省事的做法是直接使用「風量自動」。大金指出，自動模式通常會在房間尚未降溫時使用較強風量，接近設定溫度後再轉為微風，讓設備自行判斷較有效率的運轉方式。
冷氣溫度設定26至28度，再搭配電扇
冷氣不是不能開低，但室內外溫差過大，不只耗電，也容易讓人一進一出感到不舒服。經濟部能源署相關節能資料建議，冷氣可設定在26至28度，並搭配電風扇使用；冷氣設定每提高1度，約可節省6%的冷氣用電。
風扇帶動空氣後，冷氣不用設定得太低，也能增加涼爽感。台電資料指出，冷氣搭配電扇或循環扇，可以促進室內空氣對流、提升冷房效果。
冷氣風向朝上，冷空氣才不會全卡在地板
冷空氣密度較高，進入房間後會自然往下沉。冷房時若把出風口一直朝下吹，冷空氣容易集中在冷氣下方與地板附近，房間另一端仍然悶熱。建議將冷氣葉片調成水平或微微朝上，讓冷風先送到較遠的位置，再自然向下循環。若搭配循環扇，可將風往房間上方或遠端牆面送，幫助上下空氣混合，不必直接對著人吹。
冷氣省電又快涼的9個小妙招
1. 回家先開窗排熱：若房間關了一整天，室內溫度可能比戶外更高。開冷氣前先打開對向窗戶，或搭配電風扇將熱空氣往外吹數分鐘，再關窗開冷氣，冷氣就不必一開始對抗整屋熱氣。
2. 先用強風或風量自動：剛啟動時先快速帶走室內熱氣，等房間涼下來後再讓冷氣自動降風，不要一開始就使用弱風。
3. 溫度維持26至28度：不需要一開機就設定16度或20度。先讓氣流快速循環，再依個人體感微調，比一味降低溫度更有效率。
4. 搭配電風扇或循環扇：電風扇可朝人吹，增加皮膚表面散熱；循環扇則適合朝房間遠端或上方吹，將冷空氣送到整個空間。循環扇的重點不是風愈大愈好，而是讓室內空氣形成流動。
5. 拉上窗簾阻隔西曬：下午西曬會讓玻璃、牆面與家具持續吸熱，即使冷氣開著，室內仍可能降不下來。白天外出前可拉上遮光窗簾或百葉簾，降低陽光直接進入房間。
6. 定期清洗濾網：濾網累積灰塵後，進風量會下降，冷氣需要花更多時間才能達到設定溫度。夏季經常使用冷氣時，可定期檢查濾網，依產品說明清潔並完全晾乾後裝回。
7. 關閉不必要的熱源：煮飯、烘衣、長時間使用高效能電腦，都可能讓室內持續產熱。開冷氣時可關閉不用的燈具與電器，廚房料理則搭配抽油煙機、排風扇，避免熱氣一直往房間跑。
8. 短暫外出不必頻繁開關，離開數小時仍應關機：冷氣啟動初期通常耗電較高，因此只離開幾分鐘，反覆關閉、重開未必划算；但若要外出數小時，關掉冷氣通常仍比長時間空轉省電。
9. 確認冷氣噸數與房間大小相符：冷氣能力不足，即使設定很低，也可能一直全速運轉卻降不下溫度；冷氣過大則可能頻繁啟停。購買時除了看坪數，也要考慮樓層、西曬、挑高、窗戶面積與室內熱源。
冷氣常見4個錯誤用法
1. 設定16度，以為會比26度更快送出冷風：設定溫度主要代表希望冷氣運轉到什麼目標，不等於出風口會立刻變成16度。
2. 一開始就開弱風：風量太小可能拖慢全室降溫速度，反而讓壓縮機工作更久。
3. 只吹冷氣，不處理西曬與熱空氣：窗戶、牆面和家具不斷放熱，冷氣再強也會事倍功半。
4. 循環扇直接近距離對著人吹：循環扇主要用來攪動空氣，風柱通常較集中；想吹身體降溫，電風扇反而更適合。
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