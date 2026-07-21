2026-07-21 16:46 女子漾／編輯金柔葳
吃一口就想吐掉？台灣人最討厭食物TOP 10，第一名一撒下去整碗都毀了
有人看到香菜立刻挑掉，有人光聞到榴槤就想逃，還有人可以接受苦瓜，卻完全無法理解為什麼炒飯裡一定要加入三色豆。每個人的地獄食物都不同，綜合台灣歷年網路票選、食物話題與社群常見討論，整理出10種最容易讓餐桌立刻分成兩派的食物，只要這10種食物只要一出場，通常都很難安靜吃完。你最不能接受的食物是哪一種？又有哪一道菜，明明大家都嫌棄，你卻願意永遠支持？
台灣人最討厭食物TOP 10：大蒜
大蒜是許多台灣料理不可或缺的辛香料，炒菜、煮湯、醃肉少了它，總覺得香氣不夠完整；但對不喜歡的人來說，大蒜的味道實在太有存在感。除了辛辣刺激的氣味，吃完後久久不散的口氣也是主要扣分原因。尤其是生蒜、蒜泥及大顆糖醋蒜，味道更加直接，讓害怕大蒜的人連一小口都無法接受。
台灣人最討厭食物TOP 9：秋葵
秋葵最大的爭議不是味道，而是切開後牽絲、黏滑的口感。喜歡的人認為秋葵爽脆清甜，簡單汆燙後加入醬油或柴魚就很好吃；討厭的人則會被內部黏液勸退，覺得每咬一口都像在吃帶籽的膠狀物。如果秋葵煮得太久，外層會從清脆變得軟爛，黏液也更加明顯，往往讓原本就不喜歡的人更加抗拒。
台灣人最討厭食物TOP 8：皮蛋
皮蛋光靠外表就能先嚇退一批人。深黑半透明的蛋白、灰綠色蛋黃，再加上特殊氣味，對第一次接觸的人來說，確實需要一點勇氣。喜歡的人認為皮蛋口感濃郁滑順，搭配豆腐、瘦肉粥或辣椒醬都非常涮嘴；不喜歡的人則可能覺得味道刺激，蛋黃還帶著黏稠與粉沙感。有人無法單吃皮蛋，卻可以接受皮蛋瘦肉粥或皮蛋豆腐，關鍵往往在於是否有其他食材平衡氣味。
台灣人最討厭食物TOP 7：三色豆
由玉米、紅蘿蔔丁與青豆組成的三色豆，看起來色彩繽紛，卻是不少台灣人的營養午餐陰影。讓人無法接受的是，它經常大量出現在炒飯、鐵板麵或便當裡，因此被認為是店家用來填滿版面的「敷衍配菜」。2026年網路便當配菜聲量榜中，三色豆更從2024年的第4名升至最受嫌棄的第1名，討論焦點主要集中在冷凍口感、青豆皮感，以及讓餐點顯得沒誠意。
台灣人最討厭食物TOP 6：內臟
豬肝、豬腸、雞心、雞胗、腰子及豬腦，都是台灣小吃裡常見的內臟料理，卻也最考驗食客的接受程度。有人喜歡內臟獨特的咀嚼感與濃郁風味，也有人光想到食材部位就完全吃不下。若處理不乾淨，殘留的腥味、苦味或特殊氣味，更可能讓人從此留下陰影。內臟並不是單一口感，有些柔軟、有些彈脆、有些帶著粉感，因此也常出現「只吃雞胗、不吃豬肝」或「敢吃大腸、不敢吃腦」的細分派別。
台灣人最討厭食物TOP 5：榴槤
喜歡的人認為它香甜濃郁，口感像奶油或卡士達；討厭的人卻可能把氣味聯想到瓦斯、腐敗水果或其他難以形容的味道，甚至連站在旁邊都無法忍受。除了氣味，榴槤綿密、帶纖維的口感也很挑人。有人覺得入口即化，有人卻認為過於黏膩。它可以做成冰淇淋、甜點與飲品，由於味道過於強烈，即使加入大量鮮奶油，特殊氣味通常仍然藏不住。
台灣人最討厭食物TOP 4：青椒
只要一道菜裡出現幾片青椒，它的氣味似乎就能迅速佔領整個盤子。青椒帶有鮮明的草本氣味與微苦味，尤其經過蒸煮或放進便當悶過後，容易變得軟黃，味道也更集中，讓不少人從小就抗拒。不過，青椒也是料理方式影響評價很明顯的食材。網路討論中，有人不吃便當裡軟爛的青椒，卻喜歡青椒牛肉、炭烤青椒或保留脆度的快炒青椒。
台灣人最討厭食物TOP 3：苦瓜
苦瓜從名字就沒有打算隱藏自己的特色，直接用苦味考驗每一個人。有些人無法接受任何苦味，入口後只想趕快吞下去；也有人長大後反而開始欣賞苦瓜回甘的滋味，甚至覺得夏天吃起來特別清爽。苦瓜的接受度也與品種及料理方式有關。白玉苦瓜的苦味通常較溫和，搭配鹹蛋、鳳梨、排骨或梅汁後，也能降低單一苦味帶來的衝擊。
台灣人最討厭食物TOP 2：茄子
茄子最常被嫌棄的不是味道，而是軟爛、吸油又帶皮的複雜口感。茄肉煮熟後變得柔軟，有人覺得入口即化，也有人會聯想到肥肉或泡過油的海綿；紫色外皮與淺色果肉之間的落差，也容易讓重視視覺的人失去食慾。茄子的料理品質差異很大。便當裡放久的茄子容易發黑、出油，評價通常不高；但酥炸、燒烤、魚香或涼拌做法，卻可能讓原本不吃茄子的人改觀。
台灣人最討厭食物TOP 1：香菜
香菜只需要幾片葉子，就能讓整碗湯或整份料理出現完全不同的命運。喜歡的人覺得香菜清爽、有層次，是蚵仔麵線、豬血糕與刈包不可缺少的靈魂；不喜歡的人則可能覺得它帶有肥皂、泥土，甚至類似昆蟲的特殊氣味。這種極端差異不完全只是挑食。研究發現，香菜中的部分醛類成分與肥皂氣味相似，而嗅覺受體相關的基因差異，可能影響部分人對香菜氣味的感受。
精華 FAQ
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文章彙整網路票選與社群討論，列出10種最容易引發嫌惡的食物，包括大蒜、秋葵、皮蛋、三色豆、內臟、榴槤、青椒、苦瓜、茄子與香菜。
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香菜之所以最具爭議，是因為它的氣味對部分人像肥皂、泥土甚至昆蟲，少量就可能毀掉整碗料理。文章也提到基因與嗅覺差異，會影響人們對香菜的感受。
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像三色豆因冷凍口感與敷衍感被嫌棄，秋葵因黏滑牽絲讓人退避，榴槤則因強烈氣味與黏膩口感引發反感，茄子與青椒也常因軟爛、吸油或苦味而上榜。
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