【89歲謝賢的遺囑，讓我想起一個問題：你的孩子，有沒有人保護？】—— 關於資產傳承，一件比「有沒有錢」更重要的事

AI重點 文章重點整理： 重點一： 謝賢遺囑據傳將大部分資產留給兩名孫子。

謝賢遺囑據傳將大部分資產留給兩名孫子。 重點二： 保險受益人與信託安排，能降低資產傳承風險。

保險受益人與信託安排，能降低資產傳承風險。 重點三：遺囑不等於萬無一失，台灣仍受特留分限制。

▋那個下午，謝霆鋒說：爸爸走了

2026年7月20日，謝霆鋒親口說出這件事。

謝賢走了。享壽89歲。

香港影壇少了一個傳奇。但謝賢留下的，不只是作品。根據港媒引述，他名下資產超過1億港幣，約台幣4億元以上，據傳約90%將留給兩個孫子——謝霆鋒與前妻張柏芝所生的 Lucas 與 Quintus，由張柏芝代為保管，直到孫子成年。親生子女謝霆鋒與謝婷婷，據傳合計只分得約10%。

這則消息，在娛樂版上是一個「偏心爺爺」的故事。

但如果你是一個媽媽，一個正在心裡某個角落想著「我的孩子以後怎麼辦」的女人，你可能會從這個故事裡，讀出完全不同的東西。

▋媽媽，你有沒有想過這件事？

謝賢的安排，核心是一個非常簡單的問題：如果我不在了，誰來保護我最在乎的人？

他的答案是張柏芝。

不是因為她是前媳婦，而是因為她是兩個孩子的媽媽。她每天陪著孩子，她最了解孩子需要什麼，她有最強的動機，把這筆錢用在孩子身上。

這個邏輯，讓我想問你一個問題：如果你今天突然不在了，你的孩子，有沒有一個人，能夠在財務上保護他們？你的保單受益人，填的是誰？你的存款，在你不在的情況下，有沒有辦法順利到達孩子手中？

這不是在嚇你。這是一個每個有孩子的媽媽，都值得認真想一次的問題。

▋三件事，謝賢的遺囑提醒了我們

▋關鍵1：錢留給孩子，但孩子還小——誰來管？

很多媽媽的保單受益人填的是孩子，或者遺囑寫的是「財產留給孩子」。但孩子如果還未成年，這筆錢在法律上需要由法定代理人管理——通常是另一方父母，或法院指定的監護人。

如果你對那個人沒有信心，或者你們之間的關係並不簡單，這筆錢能不能真的用在孩子身上，就是一個沒有答案的問號。

謝賢的做法，是明確指定張柏芝作為代管人，同時設立信託機制，讓資產的運用有規則可循。把「人情風險」降到最低。這兩件事，缺一不可。

▋關鍵2：保險金與遺產，是兩條不同的路

這是很多人不知道的事。保險的身故保險金，在法律上通常不屬於遺產，而是直接給付給你指定的受益人。不需要等繼承程序，也不需要跟其他繼承人分配。

但前提是：受益人填寫正確，而且是你真正想保護的人。

如果你的保單受益人是「法定繼承人」，或者填的是已過世的父母，這份保單的功能，可能遠不如你以為的那麼強大。

▋關鍵3：有遺囑，不代表沒有紛爭

謝賢的遺囑安排，在外界看來已經相當清楚。但即使如此，仍然引發了大量討論與猜測。

真實的家庭傳承，往往比新聞報導複雜得多。在台灣，法律保障直系血親卑親屬的「特留分」——即使遺囑寫得再清楚，子女依法仍有一定比例的繼承權利。這不是說遺囑沒有用，而是說：遺囑只是傳承規劃的起點，不是終點。

▋謝賢給了孫子錢，也給了他們一個「被保護的機制」

很多父母給孩子的，是愛。謝賢給孫子的，是愛，加上一個讓愛能夠真正發揮作用的機制。財富能不能傳到你想讓它去的地方，不是靠感情，而是靠你當初有沒有把每一個細節想清楚。

你現在有多少保單？受益人填的是誰？

你的存款、房產、投資，如果你明天不在了，有沒有一條清楚的路，能讓它們流向你最在乎的人？

這不是有錢人才需要思考的問題。

這是每一個愛孩子的媽媽，都值得在某個安靜的下午，認真坐下來想一想的事。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。