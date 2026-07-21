2026-07-21 12:24 女子漾／編輯ANDREA
薔薔夜店痛哭「安鈞璨從背後抱緊」！王瞳買1TB手機全存艾成回憶
中天綜合台節目《歐耶一級棒》於今（22）日晚間10點播出「一張照片一秒穿越」主題，邀請藝人們分享隨身珍藏的舊照。節目中，王瞳吐露童年被媽媽嫌棄唱歌難聽的陰影，直到摯愛艾成離世，才鼓起勇氣代夫主唱；風格嗆辣的薔薔則罕見展現感性，秀出近20年前與已故藝人安鈞璨的珍貴合影，回憶失戀時被對方溫柔擁抱的點滴；而剛升格人父的余祥銓，也分享了親手剪下女兒臍帶時淚崩的感動瞬間。
媽媽一句話成陰影！王瞳為艾成重拾麥克風
王瞳在節目中率先分享兒時登台高歌的照片，透露自己從小阿嬤常帶她去里民中心，耳濡目染下原本夢想當歌手，卻被媽媽一句「妳不要唱歌，妳唱歌超難聽」深深打擊，從此留下陰影，只要一開口唱歌「腋下就會下雨」。直到老公艾成離世，為了將他的音樂傳遞下去，她才鼓起勇氣站出來接下樂團主唱的位置。為了不遺漏任何與艾成的回憶，她更透露：「我為了保留他的照片，手機都買1TB的。」捨不得刪除任何關於他的影像，深情令人動容。
難忘安鈞璨溫柔安慰！薔薔曝近20年珍貴合照
向來大剌剌的薔薔，帶來了兩張意義非凡的照片。第一張是從小拉拔她長大、卻因暗中保護她而被繼母般的女友逼走辭退的保母Linda；另一張則是與安鈞璨約20年前的合影。薔薔回憶，18、19歲時常跑夜店，身為公關的安鈞璨對她百般照顧。有次她因失戀在舞池中一邊跳舞一邊痛哭，安鈞璨見狀立刻從背後抱緊她安慰：「不要哭，沒事的，失戀而已。」面對安鈞璨2015年因肝癌病逝，薔薔感慨萬千，坦言至今仍時常想起對方。
剪女兒臍帶淚崩！余祥銓秒懂「爸爸為何偏心」
余祥銓最珍視的照片則是全家福。他回憶小時候因星爸星媽工作忙碌，全家共處時光十分難得，自己還曾不慎跌落自家泳池，險些發生溺水意外。談到寶貝女兒，余祥銓坦言在進產房剪下臍帶的那一刻，眼淚當場不聽使喚地狂流。他也笑說，自從自己當了爸爸後，終於理解當年爸爸為何會「偏心」：「自己生了女兒後，才了解爸爸為什麼以前對男生比較嚴厲，對大姊就比較偏心、比較好！」一番話引發現場共鳴。
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