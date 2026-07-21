2026-07-21 12:10 女子漾／編輯ANDREA
2026暑假「讓人一追就淪陷」陸劇TOP6！白鹿《莫離》口碑爆棚，這幾部讓人熬夜也要看
天氣越來越熱，週末待在冷氣房裡追劇，絕對是夏日最療癒的享受！2026年5月到7月可以說是神仙打架，無論是讓人心跳加速的現代甜寵，還是劇情百轉千迴的古裝權謀，部部都是高質感之作。這次特別精選了6部「一追就淪陷、絕對停不下來」的近期熱播新陸劇，快把這些寶藏好劇收進你的片單吧！
推薦1.《莫離》：先婚後愛的極致拉扯
主演： 白鹿、丞磊開播時間： 2026年6月
這部絕對是古裝迷近期的心頭好！劇情講述身負血仇的女主與雙腿殘疾的腹黑王爺，從互相猜忌到聯手復仇的故事。白鹿颯爽的「大女主」人設非常吸睛，加上丞磊深沉細膩的演技，兩人之間「先婚後愛」的情感拉扯極度帶感，劇情緊湊無尿點，讓人一集接一集欲罷不能。
推薦2.《這一秒過火》：高顏值CP甜到心坎裡
主演： 張凌赫、王楚然開播時間： 2026年7月
想要無腦放鬆、補充糖分？看這部準沒錯！由顏值天花板張凌赫搭檔王楚然，光是兩個人同框的畫面就已經超級養眼。劇情節奏輕快，男女主角之間的粉紅泡泡滿溢，張凌赫在劇中的深情演繹更是讓人瘋狂心動，絕對是七月最不容錯過的現代愛情劇。
推薦3.《翹楚》：智商在線的宮廷逆襲
主演： 陳都靈、周翊然開播時間： 2026年6月
這部古裝大女主劇六月一開播就強勢登頂Netflix排行榜冠軍！陳都靈飾演的女主角全程智商在線，步步為營的宮廷權謀戲碼寫得非常扎實。沒有讓人出戲的傻白甜套路，只有爽度破表的逆襲與反擊，一追就完全停不下來。
推薦4.《野狗骨頭》：破碎靈魂的相互救贖
主演： 宋威龍、張婧儀開播時間： 2026年7月
這部現代青春劇的後勁極強。故事背景設定在90年代，講述因為父母重組家庭而成為「無血緣兄妹」的兩人，在動盪環境中相互依靠與救贖的過程。宋威龍與張婧儀將那種隱忍、對立又無法割捨的複雜情感詮釋得絲絲入扣，虐心卻又讓人上癮。
推薦5.《問心2》：溫暖寫實的醫療職場
主演： 趙又廷、毛曉彤開播時間： 2026年6月
如果你喜歡探討人性的職場劇，這部一定要追！延續了第一季的高口碑，《問心2》依舊保持了醫療劇的專業與寫實。趙又廷與毛曉彤的組合不僅默契十足，劇中各種溫暖、無奈的醫患故事也讓人超有共鳴，是一部質感極佳的優質好劇。
推薦6.《雲襄傳2》：高智商江湖博弈
主演： 陳曉、毛曉彤開播時間： 2026年6月
武俠迷久等了！備受期待的續作《雲襄傳2》（又名《雲襄傳之將進酒》）由原班人馬重磅回歸。陳曉飾演的雲襄再次捲入江湖陰謀，劇中的武打動作行雲流水，加上燒腦的勢力角逐與計謀交鋒，畫質與劇本深度都在水準之上，絕對能滿足愛看高智商博弈的你。
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