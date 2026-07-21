2026民國陸劇熱度爆棚！張凌赫《這一秒過火》虐戀出圈，肖戰、李現5部話題作必追

2026-07-21 15:08 女子漾／編輯周意軒
2026民國陸劇熱度爆棚！張凌赫《這一秒過火》虐戀出圈，肖戰、李現5部話題作必追 圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版
2026民國陸劇熱度爆棚！張凌赫《這一秒過火》虐戀出圈，肖戰、李現5部話題作必追 圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

古裝仙俠看膩了，2026年的陸劇男神們集體換上西裝、軍裝與長風衣，讓「民國劇」重新成為追劇圈的流量密碼！張凌赫、王楚然主演的《這一秒過火》以高顏值虐戀掀起討論，肖戰首度挑戰民國諜戰劇《諜報上不封頂》，李現、李一桐則在《長風起》化身互相算計的「騙子夫妻」；此外，《九門》與《南部檔案》接連擴大《盜墓筆記》故事宇宙，集結陳偉霆、曾舜晞、丁禹兮及張新成等人氣演員。從軍閥虐戀、地下情報戰，到江湖騙術與南洋奇案，以下盤點近期呼聲最高的5部民國陸劇，看看哪一部最有機會成為年度爆款。

文章目錄

《這一秒過火》張凌赫、王楚然上演禁忌叔嫂虐戀

主演：張凌赫、王楚然
播出平台：愛奇藝國際站
播出狀態：2026年7月19日上線

近期民國劇話題中心，非張凌赫、王楚然主演的《這一秒過火》莫屬。該劇改編自匪我思存小說《如果這一秒，我沒遇見你》，原作者過去曾創作《東宮》、《來不及說我愛你》等虐戀作品，這次依舊把愛情寫得又痛又狗血。

《這一秒過火》圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版
《這一秒過火》圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

故事發生在民國時期的上海。慕容清嶧原本是軍閥之子，卻因幼年被抱錯，在養父家中受盡虐待。少年逃亡時，他遇見善良的藥商千金任素素，沒想到這場相救，卻間接為任家招來滅門之禍。任素素假死逃生後離開，慕容清嶧則困在被拋棄的痛苦中。多年後兩人再度重逢，任素素竟已成為他的準大嫂。昔日戀人一邊試探、一邊傷害彼此，在家族恩怨與戰火中展開難以抽身的感情拉扯。

《這一秒過火》圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版
《這一秒過火》圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

張凌赫換上軍裝、風衣與金絲眼鏡後，被不少觀眾形容自帶「瘋批少爺」氣場；王楚然則以旗袍造型搭配復仇千金人設，兩人光靠同框畫面就話題十足。喜歡強制愛、誤會追妻、叔嫂禁忌感與極致虐戀的觀眾，這部幾乎把熱門元素一次打包。

《諜報上不封頂》肖戰化身只想升官的金陵闊少

主演：肖戰、周雨彤
導演：張開宙
播出平台：優酷
播出狀態：待官方公布

肖戰首次主演民國諜戰劇，就遇上正午陽光製作的《諜報上不封頂》，從演員陣容到幕後團隊都自帶高關注度。故事背景設定於1948年的南京。肖戰飾演的任少白，表面上是家境優渥、穿著講究的「金陵闊少」，在國防部裡看似只懂混日子、喝茶與經營人脈；實際上，他是一名已經潛伏多年的地下工作者。

圖片來源：微博 ＠電視劇諜報上不封頂
圖片來源：微博 ＠電視劇諜報上不封頂

當任少白的單線聯絡人犧牲，其他情報人員也陸續暴露，他不得不冒險使用國防部電台傳遞情報，並藉由調查軍餉貪污案接觸新的上線。為了取得更多核心機密，他甚至必須一邊隱藏身分，一邊在敵方體制中「努力升官」。相較於傳統諜戰劇常見的冷面特工，任少白的人設更像一名深諳辦公室生存法則的民國公務員。看似在職場裡摸魚、應酬與爭取升遷，每一步其實都可能決定一條情報線的生死。

圖片來源：微博 ＠電視劇諜報上不封頂
圖片來源：微博 ＠電視劇諜報上不封頂

加上肖戰的西裝、背頭與金絲眼鏡造型，《諜報上不封頂》尚未正式播出便累積高討論度。周雨彤飾演的蘭幼因也有神祕背景，兩人將從互相試探走向聯手破局，感情線預計不會只負責談戀愛，而會直接牽動整場情報戰。

《長風起》李現、李一桐組成民國騙子夫妻

主演：李現、李一桐
導演：楊磊
播出平台：愛奇藝
播出狀態：待官方公布

圖片來源：微博 ＠《長風起》
圖片來源：微博 ＠《長風起》

《長風起》改編自易之創作的小說《我是個算命先生》，故事參考民國時期江湖騙術組織「江相派」，劇中改名為「天相派」。李現飾演的上官誠明原本是富家少爺，全家卻遭天相派設局滅門，為了復仇，他隱姓埋名潛入騙局核心。李一桐飾演的江飛燕則是一名擅長變換身分、見招拆招的「千面女騙子」。兩人表面上是各懷心思的夫妻，私下卻不斷互相試探、拆局與反設局，堪稱民國版「史密斯夫婦」。

圖片來源：微博 ＠《長風起》
圖片來源：微博 ＠《長風起》

上官誠明將算命、道術與心理操控變成復仇工具，以一場又一場連環騙局反制仇人；江飛燕看似遊走在不同勢力之間，實際上也背負著自己的祕密與求生目的。兩位主角先前曾在《劍王朝》合作，這次二度搭檔，從古裝情侶升級成互相算計的民國夫妻。劇情不只談戀愛，還加入懸疑、諜報、復仇與江湖騙術，適合喜歡高智商交鋒、局中局及反轉劇情的觀眾。

《九門》陳偉霆回歸張啟山，曾舜晞變身吳邪爺爺

主演：陳偉霆、曾舜晞、陳瑤

播出平台：優酷

播出狀態：已殺青，檔期以官方公布為準

圖片來源：優酷
圖片來源：優酷

2016年《老九門》播出後，陳偉霆飾演的張啟山、張藝興飾演的二月紅，以及趙麗穎飾演的尹新月，都成為不少觀眾心中的經典角色。時隔多年，故事終於以《九門》再次回歸。新作依舊由陳偉霆飾演張啟山，曾舜晞則飾演吳邪的爺爺吳老狗，陳瑤出演氣質神祕的霍仙姑，故事將圍繞三人年輕時期的冒險展開。

圖片來源：優酷
圖片來源：優酷

曾舜晞過去曾在《終極筆記》中飾演吳邪，這次直接向上追溯家族歷史，改演吳邪的爺爺，讓不少原著粉覺得選角相當有趣。陳瑤從《無心法師》開始便以亦正亦邪、帶有神祕感的角色受到注意，這次出演霍仙姑，也被認為與人物氣質十分貼近。相比《老九門》將重點放在張啟山、二月紅與礦山謎團，《九門》預計進一步補充張啟山、吳老狗及霍仙姑的過往，呈現九門各家族之間的合作、利益衝突與祕密。

《南部檔案》丁禹兮、張新成深入南洋調查詭案

主演：丁禹兮、張新成、姜珮瑤、富大龍
播出平台：愛奇藝
播出狀態：2026年播出

故事發生於民國初年，丁禹兮與張新成飾演南部檔案館的祕密探員張海鹽、張海蝦。兩人奉命調查一連串離奇案件，逐漸發現事件背後與一種名為「黃昏草」的劇毒植物有關，而所有線索最後都指向一艘神祕大船「南安號」。

圖片來源：微博@南部檔案官微
圖片來源：微博@南部檔案官微

《南部檔案》的魅力在於氣氛反差。一方面有南洋港口、雨林、老船及神祕植物營造出的陰森感，另一方面又透過兩位男主角的互動加入輕鬆笑點，不會從頭到尾都維持沉重節奏。丁禹兮與張新成過去多以愛情劇、古裝劇或青春作品受到關注，這次改走雙男主冒險路線，從角色造型到動作場面都有不同突破。兩人既是並肩查案的搭檔，也可能因立場、任務及身世祕密產生衝突。

圖片來源：《南部檔案》官方微博
圖片來源：《南部檔案》官方微博

對沒接觸過《盜墓筆記》系列的觀眾來說，《南部檔案》仍能當成獨立的民國奇幻冒險劇觀看；熟悉原著設定的人，則可以從人物姓氏、組織背景與案件線索中，找出更多張家故事的連結。

2026民國劇不只談虐戀，諜戰、冒險與騙局全面升級

過去提到民國偶像劇，許多人第一時間想到的可能是少帥、千金、軍閥混戰及虐戀；近期作品卻明顯擴大題材範圍。

《這一秒過火》延續最經典的民國虐戀路線，把誤會、復仇及禁忌關係推到最滿；《諜報上不封頂》以職場升遷包裝地下情報戰；《長風起》結合算命、騙局與先婚後愛；《九門》、《南部檔案》則從《盜墓筆記》宇宙延伸出家族祕密與南洋奇案。

再加上張凌赫、肖戰、李現、陳偉霆、曾舜晞、丁禹兮及張新成等人氣演員接連換上民國造型，也難怪這波「西裝男神潮」還沒完全播完，就已經讓追劇觀眾開始排片單。

#肖戰 #李現 #張凌赫 #丁禹兮 #民國劇 #陸劇推薦 #這一秒過火 #民國陸劇熱度

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腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁

2026-07-13 15:50 女子漾／編輯張念慈
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖
腦袋太清醒！「4星座」天生高智商　做事漂亮到讓人無法反駁。女子漾AI製圖

真正聰明的人，不一定總是站在聚光燈下，也不一定要用強勢語氣證明自己。有些人的厲害，藏在反應速度裡；有些人的智慧，體現在說話分寸、人際平衡和細節掌控中。搜狐網分享，有4個星座的聰明特別讓人心服口服。他們不一定鋒芒畢露，卻能在關鍵時刻用最適合的方式解決問題，讓人越相處越佩服。

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聰明星座1.射手座：看得夠遠，不被小事困住

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
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射手座的聰明，藏在他們的格局裡。他們看起來隨性、愛自由，甚至有時讓人覺得不受控制，但其實射手座很擅長看穿事情本質，不會把人生浪費在無謂的糾結裡。

當別人還在反覆猶豫、擔心失敗、害怕做錯選擇時，射手座往往已經先往前走。他們不是沒有想過後果，而是很清楚哪些事值得投入，哪些事只是在消耗自己。

射手座的智慧，是用樂觀化解壓力，用行動打開新局。他們不喜歡困在原地，也不容易被情緒綁架。這種清醒又灑脫的特質，讓人很難不被吸引，甚至會不自覺想跟上他們的腳步。

聰明星座2.天秤座：情商超高，說話剛好讓人服氣

圖片來源：官方 微博
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天秤座的聰明，不是咄咄逼人的那一種，而是讓人舒服到忘記反抗。他們很懂人性，也很懂分寸，知道什麼時候該說話、什麼時候該退一步，更知道如何讓不同立場的人都感到被尊重。

很多人以為天秤座只是社交能力強，其實他們真正厲害的地方，是能在複雜關係裡找到平衡點。當場面快要失控，或人際氣氛變得尷尬時，天秤座常常只需要一句話，就能把局勢拉回來。

他們不一定搶著當主角，卻能讓所有人願意聽他們說話。天秤座的聰明，是不著痕跡地化解衝突，把難堪變成台階，把僵局變成轉圜。這種高情商，才是真正讓人心服的能力。

聰明星座3.白羊座：反應快、敢行動，執行力就是天賦

圖片來源：官方微博
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白羊座的聰明，常常被誤會成衝動。因為他們想做就做，不太喜歡拖泥帶水，看起來像是先衝再說。但真正了解白羊座的人會知道，他們的大腦其實在行動中快速運轉，邊做邊修正，反而比很多人更快找到答案。

白羊座不怕開始，也不怕犯錯。他們最強的地方，是不會被過多雜念困住。別人還在分析風險、等待時機，白羊座可能已經先跨出第一步，並在過程中抓到機會。

他們的聰明，是一種乾脆俐落的判斷力。該出手就出手，該轉彎就轉彎，不把時間浪費在無限內耗裡。這種快刀斬亂麻的行動力，讓人不得不承認，白羊座的直覺和膽識，本身就是一種高段位智慧。

聰明星座4.處女座：細節控到極致，混亂也能被他整理好

包上恩微博
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處女座的聰明，藏在細節與秩序裡。他們很擅長從一團混亂中找出問題核心，也能把別人忽略的小地方一一補上。你以為他們只是挑剔，其實他們是在替事情降低風險。

處女座的觀察力很細，記憶力也強。別人隨手帶過的資訊，他們可能早就默默記下；別人覺得不重要的細節，他們卻能看出後續可能引發的麻煩。也因此，很多事情只要交到處女座手上，就會變得更有條理。

雖然處女座有時候會讓人覺得要求太多、標準太高，但真正到了關鍵時刻，大家才會發現，幸好有他們把關。處女座的聰明不是炫技，而是用嚴謹替身邊的人撐起安全感。

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2026-07-12 22:36 張瑜老師上課了

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中國中生常遲到缺作業，被班導罰抄課文後家長提國賠140萬。
  • 重點二：法院駁回求償，並指出守時是一般人應具備的基本品格與教養。
  • 重點三：作者以補習班處理學生打破燈箱為例，主張處罰要講清原因、對事不對人。

台中一個國中生，常遲到、常缺交作業，被班導罰抄課文，一家人告上法院，向學校求償國賠一百四十萬。

法院駁回，判決書裡寫了一句話：

「守時為一般人應具備的基本品格與教養。」

我看完想了很久。

不是想那個學生，是想上禮拜，我補習班那顆被打破的燈箱。

——

上週，四個學生在補習班丟東西，把燈箱打破了。

丟東西這件事，班內講過很多次。不能丟，就是不能丟。

我第一時間把四個人集合起來，

問第一個問題：「這個規定，我講過嗎？」

「講過。」

「講過幾次？」

「⋯⋯很多次。」

第二個問題：「那你們想想，我為什麼要有這個規定？」

「可能會打壞東西。」

「對，而且可能會有人受傷。」

第三個問題：「基於犯錯要被懲罰的原則，我必須罰你們。你們覺得自己該接受什麼懲罰？可以提案。」

沒有人說話。

好，那我來。

第一，寫悔過書。不用長，但要寫三件事：發生了什麼事、違反了什麼規定；這個規定為什麼要存在；之後你會怎麼做，如果再犯，你覺得該接受什麼懲罰。

第二，幫行政老師倒垃圾跟資源回收。

第三，燈箱我暫時修好了，之後如果又壞掉，你們負責賠償。

四位家長我全部聯絡過，原則上都說：補習班說怎麼罰就怎麼罰。學生也都同意。

——

這次處理得順利，我知道有前提：這幾個孩子本質都很乖，是皮，不是壞；他們平時跟我熟，知道我處理事情會盡量公平。

但我覺得，罰學生這件事，不管在哪裡，有三個地方要顧到。

第一，要讓學生知道為什麼被罰。他做了什麼事、違反了什麼規定、這個規定為什麼要存在。罰是結果，理解才是目的。

第二，對事不對人。要清楚傳達：做出這件事的人就算不是你，我一樣罰。

第三，跟家長溝通清楚，盡量取得同意。學費是家長付的，我本來就該尊重家長的意見。這個溝通有時候真的很累，但只要做得夠完整，即便當事的家長不開心，班上其他同學跟家長，會站在你這邊。

——

寫到這裡，我要說一句公道話。

我是補習班，我有一個公立學校老師永遠沒有的特權：我可以拒絕收學生。

光這一點，我講的所有原則，執行難度都比學校老師低一大截。公立老師不能挑學生，遇到不能溝通的家長，也只能繼續面對。這是他們真正辛苦的地方。

所以看到法院願意寫下「守時為一般人應具備的基本品格與教養」，願意認定罰寫是輔導管教的正常行使，我替第一線的老師們鬆了一口氣。

因為老師最怕的從來不是難教的學生。

是認真管教之後，換來一張法院傳票。

——

法院說，守時是一般人基本的品格與教養。

我想補一句：把「為什麼」講清楚，是我們這些大人，基本的品格與教養。

至於我補習班牆壁上那個被學生撞出來的大洞的故事——

下次再說。

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精華 FAQ

  • 案件中，國中生因常遲到、缺交作業被罰抄課文，家長向學校求償140萬國賠，但法院駁回請求，並認定罰寫屬於輔導管教的正常行使。

  • 作者認為，學生要先知道自己做了什麼、違反哪條規定，以及規定存在的理由，因為懲罰只是結果，真正目的在於讓孩子理解行為與責任。

  • 作者先把4名學生集合，要求寫悔過書、幫忙倒垃圾與資源回收，並說明若燈箱再壞就要賠償，同時聯絡家長取得同意後再執行。

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年200個學生｜第10年｜國中數學理化｜光與言 二寶爸｜跑步狂｜美濃女婿｜女子漾專欄作家

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有時候，人生真正拉開差距的，不一定是能力，而是在你快要撐不下去時，剛好有人願意提醒一句、介紹一個機會，或在重要關頭替你說話。根據搜狐網分析，從星座性格來看，有些人天生親和力強、做事可靠，也懂得在人際關係中留下好印象。他們未必刻意經營人脈，卻常因為平時累積的善意與信任，在遇到難關時獲得貴人相助。以下盤點「最容易遇見貴人的5個星座」，快看看自己有沒有上榜。

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好人緣星座第5名：雙魚座

圖片來源：官方微博
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平時願意幫別人，低潮時也容易有人接住。雙魚座個性溫柔、同理心強，總能敏銳察覺身邊人的情緒。當朋友、同事需要幫忙時，他們通常不會只說場面話，而是願意花時間傾聽，甚至主動伸出援手。

也因為平時累積不少好人緣，當雙魚座遇到工作低潮、感情困境或生活難題時，身邊往往會有人願意回過頭幫忙。雙魚座的貴人不一定是位高權重的大人物，反而常藏在熟悉的朋友圈、同事或合作對象中，在最需要時提供關鍵資訊與實際協助。

好人緣星座第4名：金牛座

圖片來源：官方 微博
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不搶鋒頭卻最讓人放心，容易獲得主管提拔。金牛座不愛誇大自己，也很少靠華麗言詞博取關注。他們更習慣用時間、成果與穩定表現證明實力，交辦的事情通常會盡力完成，是職場上讓主管與同事感到安心的類型。

雖然金牛座看似低調，能力其實一直有人默默看在眼裡。當升遷、合作或重要機會出現時，過去曾經共事的主管、長輩或前輩，很可能主動推薦他們。對金牛座而言，貴人運往往不是突然降臨，而是靠著長期累積的信任，在重要時刻一次爆發。

好人緣星座第3名：獅子座

圖片來源：官方微博
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自帶存在感，容易吸引欣賞能力的人。獅子座天生具有感染力，無論走到哪裡都容易成為人群焦點。他們做事積極、有企圖心，也不吝嗇給身邊的人鼓勵，因此常能在團隊中建立鮮明又正面的形象。

獅子座的能力與自信，很容易被主管、前輩或重要合作對象注意。當他們卡在瓶頸、缺乏資源或需要舞台時，經常有人願意主動提供方向、介紹人脈，甚至直接給予機會。不過，獅子座真正吸引貴人的原因，並不只是外表亮眼，而是他們敢承擔、願意行動，讓人相信機會交到他們手上不會被浪費。

好人緣星座第2名：天秤座

圖片來源：官方 微博
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高情商又懂分寸，貴人常藏在人脈圈裡。天秤座擅長溝通，也很懂得觀察場合與他人感受。即使面對意見不同的人，他們通常不會立刻翻臉，而是能以理性、禮貌的方式找到平衡點，因此在職場與社交場合中，往往能維持不錯的關係。

他們不一定刻意討好別人，卻懂得尊重、傾聽與給足台階，久而久之便累積出廣泛的人脈。當天秤座遇到轉職、合作、創業或人生選擇時，身邊常有人願意分享經驗、牽線介紹，甚至幫忙打開原本進不去的圈子。對天秤座來說，人脈不只是認識很多人，而是關鍵時刻真的有人願意幫忙。

好人緣星座第1名：射手座

圖片來源：官方微博
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一場聊天就可能遇見機會，人生常被貴人突然改寫。射手座榮登貴人運第一名。他們對世界充滿好奇，樂於認識新朋友，也願意嘗試不同領域。比起待在熟悉圈子裡，射手座更常主動跨出舒適圈，因此遇見貴人的機率自然比別人更高。

更重要的是，射手座通常不吝嗇分享資訊與資源，也願意相信別人的潛力。這種爽朗、開放的個性，容易讓善意形成正向循環。無論是工作、學習、旅行或聚會，他們都可能因為一次聊天、一場飯局或一個臨時合作，認識能夠改變人生方向的人。

射手座的貴人運看似幸運，其實也和他們勇於行動有關。當機會出現時，他們敢接住、敢嘗試，也更容易讓貴人願意繼續提攜。

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2026-07-05 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章警示孩子只想進台積電，反映台灣人才過度集中單一產業的風險。
  • 重點二：作者以家庭財務角度指出，高薪工作也可能帶來職涯與收入的結構性不確定。
  • 重點三：建議年輕人培養可轉移技能、儲蓄與保險，以分散產業衰退衝擊。



「媽，我想進台積電。」

34歲的Amy聽到兒子這句話時，第一反應是驕傲的。台積電啊，多少聰慧的孩子的夢想。薪資優渥、福利完善、前景看好。

但最近，她開始不安。

國民黨智庫副董事長李鴻源的一個警告，像一根刺，戳進了她內心深處的焦慮——他說，台灣在2至3年內會出現很大的問題，問題不在台積電本身，而在「只有台積電」。

▋所有聰慧的孩子，都在跑向同一個地方

李鴻源看到的現象是：半導體的磁吸效應，正在吸乾台灣的人才。

土木系畢業生本該去建設橋梁和水利工程，結果全跑去台積電做晶片工程。銀行找不著人才，醫院找不著管理人員，教育機構人才凋零。一個國家，被一個產業掏空了。

Amy開始想起兒子的選擇。如果所有聰慧的孩子都擠向台積電，那20年後呢？當基礎建設因為人才流失而崩潰，當缺水缺電成為日常，當半導體產業因為政治或市場變化而面臨危機時，那些習慣了台積電薪資的年輕人，該怎麼辦？

她忽然明白了一件事——孩子的職業選擇，不只關於他個人的未來，也關於整個家庭的財務安全。

▋從家庭的角度，看一份工作的價值

Amy有個習慣，就是用財務規劃顧問的角度去思考人生大事。從這個角度看，讓孩子把所有職涯希望都寄託在台積電上，就像一個家庭把所有資金投入單一標的——看起來報酬率高，其實風險集中、韌性很低。

假設兒子25歲進台積電，年薪150萬。她預期他在這裡工作到50多歲退休，據此規劃人生的財務模型。但如果在他40歲時，因為產業衰退或遷廠，台積電大規模裁員呢？一個在台積電待了15年的工程師，要轉身進入人才稀缺、薪資遠低於台積電的其他產業，那個心理落差和經濟壓力有多大？

更現實的是：當基礎建設因為人才流失而惡化，當缺電缺水成為日常，當通膨加速，當房價面臨調整，那時候再高的台積電薪資也不夠用。

▋結構性失衡，最後會回到每個家庭

李鴻源用了一個經濟學概念：「荷蘭病」。1970年代荷蘭因為北海油氣產業飆升，整個國家的人才和資本都湧向能源業。其他產業被掏空，長期來看，整個經濟體變得更脆弱。

台灣現在，正在複製這個故事。

表面上，台灣因為台積電而驕傲，GDP在成長。但底層的結構在腐爛：土木工程師缺人，橋梁老化；公務員缺人，政策執行能力下降；基礎建設人力不足，供水、供電系統開始冒警訊。

李鴻源說，缺水缺電問題可能在2至3年內顯現。到那時候，不只經濟面臨危機，物價會上升、失業率會上升、房價面臨下跌壓力。

而這一切，最直接的衝擊對象，就是像Amy這樣有房貸、有家庭責任、有退休計畫的中年人。

▋孩子的職業選擇，要納入風險意識

Amy決定和兒子好好談一次。

不是說「別進台積電」，而是「即使進了台積電，也要為產業變化做準備」。

具體來說：

第一，不要把職業單一化。

在台積電建立核心競爭力，但同時要學習轉移技能——比如管理、財務、策略，這些技能在任何產業都有用。不要讓自己變成「只會在台積電工作」的人。

第二，薪資高時要狠心存錢。

台積電的薪資機會窗口可能不會永遠開放。趁著年輕、薪資高，要積極儲蓄，為可能的轉職期做準備。不是存著炫耀，而是存著安全感。

第三，規劃多元的人生財務。

不要把所有身家都投在房地產上，也不要假設薪資會永遠增長。要有足夠的緊急準備金（建議6個月薪資），要有適當的保險保障（以防失業或重大變化），要有多元的資產配置。

第四，警惕「結構性風險」。

當整個產業在衰退、當基礎建設在崩潰、當政府政策在改變時，個人的努力也無法對抗整體環境。所以要提前感知風險、提前規劃備案，而不是等到危機來臨再後悔。

▋一個母親對孩子的真正期許

Amy最終對兒子說的是：「進台積電是個很棒的選擇，但不要把未來只賭在那裡。」

她教會兒子的，不只是如何賺錢，而是如何在一個不穩定的時代，為自己和家庭建立財務韌性。

這就是為什麼李鴻源的警告看起來是關於國家經濟的，其實是關於每個家庭的功課。當結構性失衡來臨時，有準備的家庭會活得更安穩，沒準備的家庭會被打得很慘。

所以，不管你的孩子選擇什麼職業、不管你現在的財務狀況如何，問問自己：

我的家庭，為可能的經濟衰退、薪資下滑、產業衰敗做好準備了嗎？

因為2至3年的倒計時，已經在進行了。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是總經專家， 但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 因為人才過度集中會讓其他產業與公共建設缺乏人力，長期可能導致缺水缺電、經濟失衡；若半導體景氣轉弱，個人也會面臨轉職與收入下滑壓力。

  • 作者認為把職涯全押在台積電，像把資金集中在單一標的，短期報酬高但風險也集中；若未來裁員或產業變動，家庭現金流與退休規劃都可能被打亂。

  • 文章建議不要職業單一化，要培養管理與財務等可轉移技能；同時趁高薪時積極儲蓄，準備六個月緊急金、完善保險與多元資產配置，以應對變局。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#未來 #台灣 #台積電 #工作職場 #自我成長

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2026-07-17 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高收入不等於高資產，晚起步者更需刻意規劃財務路徑。
  • 重點二：精品與名錶等消費會吞噬收入，讓資產累積停在表面。
  • 重點三：台灣需建立比買房更完整的資產架構與財務邏輯。



▋一則Dcard貼文，點燃了很多人壓在底下的那根線

故事的輪廓，讀起來像一個完整的奮鬥劇本。

從低收入戶家庭出來的男生，每天只睡4到5小時，把所有能用的時間都押在書本上。後來考上醫學系，當了醫師，走進了大家眼中「翻身」應該有的樣子。

然後某一天，他和女友去台北看房。看完，坐回車裡，哭了出來。

「我已經考到全台前0.1%了，竟然還買不起一間像樣的房。」

這段話在網路上流傳，留言區分成兩種聲音。一種說這是台灣結構的問題，靠努力已經不夠了；一種說他的消費觀念有問題，怨不了別人。兩種說法都站得住腳，但都只照到了故事的一個角落。

如果從一個見過許多家庭財務現場顧問的角度來看，這個故事映照的，是另一件事——在台灣，我們從來沒有被系統性地教過，高收入之後，財務這件事要怎麼接著走。

你打開銀行App的時候，有沒有看著數字，卻說不清楚自己的資產配置到底長什麼樣子？

▋從這個案例，看見幾個台灣高薪族群的共同現象

入行晚，意味著資產起點也晚

台灣醫師的養成週期長。從醫學系、實習、住院醫師、主治醫師走下來，通常要到30歲以後，才有真正穩定可自由支配的高收入。這意味著，同齡的工程師或金融從業者，可能已經累積了7、8年的資產，而這位醫師才正要開始。

時間的複利，是金融世界裡最公平、也最沒有辦法的規則。起步晚不代表追不上，但需要更刻意的路徑設計，而不是「賺多了再說」。

高收入，流進了消費，而不是資產

文章裡提到，男友會購買名錶與精品。這類消費行為，在高薪族群裡並不少見。它背後的心理，往往是一種補償——對那些熬過去的日子，補一個遲來的交代。但從財務結構來看，精品不會產生現金流，消費帶來的滿足感會衰退，支出的習慣卻很難縮回去。

幾年之後回頭看，月薪30萬的帳戶，和月薪12萬的帳戶，資產的差距，有時候沒有想像中那麼大。因為中間那段距離，被消費習慣填掉了。

財務目標只有「買房」，卻沒有更完整的架構

台灣社會給大多數人的財務劇本，只有一個終點：買到一間房。但這個終點放在台北，門檻永遠比你剛剛夠到的地方再高一截。如果一個人的財務規劃裡，所有的力氣都在追那個門檻，而沒有建立起其他的資產結構，那相對剝奪感會一直跟著你——不管收入漲到哪裡。

有些家庭選擇先建立流動性強、能產生現金流的資產組合，再視人生階段評估是否置產；有些家庭一路存頭期款，把所有資金壓進房子，卻在入住那天發現，帳戶裡什麼緩衝都沒有。

兩條路沒有絕對的對錯，但差的是：有沒有一套屬於自己的財務邏輯。

▋這個故事，其實很多台灣女生也有版本

這則貼文的主角是男性，但這道題，從來不是性別限定的。很多25至45歲的台灣女性，也正卡在某個版本的同一個困境裡——收入不差，努力也夠，但每次打開銀行帳戶，和心裡那個「應該有的安全感」之間，還是差了一段說不清楚的距離。

那個距離差在哪裡？

有時候是：現金流有進來，但沒有一套讓它有去向的架構。

有時候是：對自己真正的財務目標，其實還沒有想清楚。

有時候是：有做一些安排，但不確定那些安排在真正需要的那一天，能不能撐住。

這些不是能力的問題。是從來沒有人帶著你，完整地走過一遍。

▋那個崩潰的瞬間，其實是最好的入口

坐在車裡哭的那一刻，是這個醫師第一次認真問自己：我一直在拚，但拚的是正確的事嗎？這個問題，早一點問，就少一點代價。你現在可以做的，不是立刻做出什麼大決定，而是找一個安靜的時間，問自己一個問題：

我現在的財務安排，真的是我想要的樣子嗎？

如果不是——你願意花時間去想清楚嗎？

很多事情，不難，但需要一個人陪你停下來看一眼，想一想。



我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是房地產專家， 但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 因為高收入不代表已有足夠資產。若起步晚、消費偏高，又缺乏有效配置，收入會被日常與精品支出吃掉，最後可動用的頭期款仍不足。

  • 常見問題包括晚進入高收入階段、把收入優先用於消費、以及只盯著買房目標卻缺少完整資產結構，導致看似賺很多，實際安全感不足。

  • 它提醒女性別只用薪水判斷安全感，而要檢視現金流、資產配置與財務目標是否清楚。先建立可持續的架構，才有機會真正累積穩定財富。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台北 #台灣 #理財 #財務 #醫生觀點

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