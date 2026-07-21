2026民國陸劇熱度爆棚！張凌赫《這一秒過火》虐戀出圈，肖戰、李現5部話題作必追

古裝仙俠看膩了，2026年的陸劇男神們集體換上西裝、軍裝與長風衣，讓「民國劇」重新成為追劇圈的流量密碼！張凌赫、王楚然主演的《這一秒過火》以高顏值虐戀掀起討論，肖戰首度挑戰民國諜戰劇《諜報上不封頂》，李現、李一桐則在《長風起》化身互相算計的「騙子夫妻」；此外，《九門》與《南部檔案》接連擴大《盜墓筆記》故事宇宙，集結陳偉霆、曾舜晞、丁禹兮及張新成等人氣演員。從軍閥虐戀、地下情報戰，到江湖騙術與南洋奇案，以下盤點近期呼聲最高的5部民國陸劇，看看哪一部最有機會成為年度爆款。

《這一秒過火》張凌赫、王楚然上演禁忌叔嫂虐戀

主演：張凌赫、王楚然

播出平台：愛奇藝國際站

播出狀態：2026年7月19日上線

近期民國劇話題中心，非張凌赫、王楚然主演的《這一秒過火》莫屬。該劇改編自匪我思存小說《如果這一秒，我沒遇見你》，原作者過去曾創作《東宮》、《來不及說我愛你》等虐戀作品，這次依舊把愛情寫得又痛又狗血。

《這一秒過火》圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

故事發生在民國時期的上海。慕容清嶧原本是軍閥之子，卻因幼年被抱錯，在養父家中受盡虐待。少年逃亡時，他遇見善良的藥商千金任素素，沒想到這場相救，卻間接為任家招來滅門之禍。任素素假死逃生後離開，慕容清嶧則困在被拋棄的痛苦中。多年後兩人再度重逢，任素素竟已成為他的準大嫂。昔日戀人一邊試探、一邊傷害彼此，在家族恩怨與戰火中展開難以抽身的感情拉扯。

《這一秒過火》圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

張凌赫換上軍裝、風衣與金絲眼鏡後，被不少觀眾形容自帶「瘋批少爺」氣場；王楚然則以旗袍造型搭配復仇千金人設，兩人光靠同框畫面就話題十足。喜歡強制愛、誤會追妻、叔嫂禁忌感與極致虐戀的觀眾，這部幾乎把熱門元素一次打包。

《諜報上不封頂》肖戰化身只想升官的金陵闊少

主演：肖戰、周雨彤

導演：張開宙

播出平台：優酷

播出狀態：待官方公布

肖戰首次主演民國諜戰劇，就遇上正午陽光製作的《諜報上不封頂》，從演員陣容到幕後團隊都自帶高關注度。故事背景設定於1948年的南京。肖戰飾演的任少白，表面上是家境優渥、穿著講究的「金陵闊少」，在國防部裡看似只懂混日子、喝茶與經營人脈；實際上，他是一名已經潛伏多年的地下工作者。

圖片來源：微博 ＠電視劇諜報上不封頂

當任少白的單線聯絡人犧牲，其他情報人員也陸續暴露，他不得不冒險使用國防部電台傳遞情報，並藉由調查軍餉貪污案接觸新的上線。為了取得更多核心機密，他甚至必須一邊隱藏身分，一邊在敵方體制中「努力升官」。相較於傳統諜戰劇常見的冷面特工，任少白的人設更像一名深諳辦公室生存法則的民國公務員。看似在職場裡摸魚、應酬與爭取升遷，每一步其實都可能決定一條情報線的生死。

圖片來源：微博 ＠電視劇諜報上不封頂

加上肖戰的西裝、背頭與金絲眼鏡造型，《諜報上不封頂》尚未正式播出便累積高討論度。周雨彤飾演的蘭幼因也有神祕背景，兩人將從互相試探走向聯手破局，感情線預計不會只負責談戀愛，而會直接牽動整場情報戰。

《長風起》李現、李一桐組成民國騙子夫妻

主演：李現、李一桐

導演：楊磊

播出平台：愛奇藝

播出狀態：待官方公布

圖片來源：微博 ＠《長風起》

《長風起》改編自易之創作的小說《我是個算命先生》，故事參考民國時期江湖騙術組織「江相派」，劇中改名為「天相派」。李現飾演的上官誠明原本是富家少爺，全家卻遭天相派設局滅門，為了復仇，他隱姓埋名潛入騙局核心。李一桐飾演的江飛燕則是一名擅長變換身分、見招拆招的「千面女騙子」。兩人表面上是各懷心思的夫妻，私下卻不斷互相試探、拆局與反設局，堪稱民國版「史密斯夫婦」。

圖片來源：微博 ＠《長風起》

上官誠明將算命、道術與心理操控變成復仇工具，以一場又一場連環騙局反制仇人；江飛燕看似遊走在不同勢力之間，實際上也背負著自己的祕密與求生目的。兩位主角先前曾在《劍王朝》合作，這次二度搭檔，從古裝情侶升級成互相算計的民國夫妻。劇情不只談戀愛，還加入懸疑、諜報、復仇與江湖騙術，適合喜歡高智商交鋒、局中局及反轉劇情的觀眾。

《九門》陳偉霆回歸張啟山，曾舜晞變身吳邪爺爺

主演：陳偉霆、曾舜晞、陳瑤

播出平台：優酷

播出狀態：已殺青，檔期以官方公布為準

圖片來源：優酷

2016年《老九門》播出後，陳偉霆飾演的張啟山、張藝興飾演的二月紅，以及趙麗穎飾演的尹新月，都成為不少觀眾心中的經典角色。時隔多年，故事終於以《九門》再次回歸。新作依舊由陳偉霆飾演張啟山，曾舜晞則飾演吳邪的爺爺吳老狗，陳瑤出演氣質神祕的霍仙姑，故事將圍繞三人年輕時期的冒險展開。

圖片來源：優酷

曾舜晞過去曾在《終極筆記》中飾演吳邪，這次直接向上追溯家族歷史，改演吳邪的爺爺，讓不少原著粉覺得選角相當有趣。陳瑤從《無心法師》開始便以亦正亦邪、帶有神祕感的角色受到注意，這次出演霍仙姑，也被認為與人物氣質十分貼近。相比《老九門》將重點放在張啟山、二月紅與礦山謎團，《九門》預計進一步補充張啟山、吳老狗及霍仙姑的過往，呈現九門各家族之間的合作、利益衝突與祕密。

《南部檔案》丁禹兮、張新成深入南洋調查詭案

主演：丁禹兮、張新成、姜珮瑤、富大龍

播出平台：愛奇藝

播出狀態：2026年播出

故事發生於民國初年，丁禹兮與張新成飾演南部檔案館的祕密探員張海鹽、張海蝦。兩人奉命調查一連串離奇案件，逐漸發現事件背後與一種名為「黃昏草」的劇毒植物有關，而所有線索最後都指向一艘神祕大船「南安號」。

《南部檔案》的魅力在於氣氛反差。一方面有南洋港口、雨林、老船及神祕植物營造出的陰森感，另一方面又透過兩位男主角的互動加入輕鬆笑點，不會從頭到尾都維持沉重節奏。丁禹兮與張新成過去多以愛情劇、古裝劇或青春作品受到關注，這次改走雙男主冒險路線，從角色造型到動作場面都有不同突破。兩人既是並肩查案的搭檔，也可能因立場、任務及身世祕密產生衝突。

圖片來源：《南部檔案》官方微博

對沒接觸過《盜墓筆記》系列的觀眾來說，《南部檔案》仍能當成獨立的民國奇幻冒險劇觀看；熟悉原著設定的人，則可以從人物姓氏、組織背景與案件線索中，找出更多張家故事的連結。

2026民國劇不只談虐戀，諜戰、冒險與騙局全面升級

過去提到民國偶像劇，許多人第一時間想到的可能是少帥、千金、軍閥混戰及虐戀；近期作品卻明顯擴大題材範圍。

《這一秒過火》延續最經典的民國虐戀路線，把誤會、復仇及禁忌關係推到最滿；《諜報上不封頂》以職場升遷包裝地下情報戰；《長風起》結合算命、騙局與先婚後愛；《九門》、《南部檔案》則從《盜墓筆記》宇宙延伸出家族祕密與南洋奇案。

再加上張凌赫、肖戰、李現、陳偉霆、曾舜晞、丁禹兮及張新成等人氣演員接連換上民國造型，也難怪這波「西裝男神潮」還沒完全播完，就已經讓追劇觀眾開始排片單。