杉咲花化身27歲腐女！《在世界的盡頭相遇》闖歌舞伎町，與厭世女公關展開同居生活

杉咲花主演日本電影《在世界的盡頭相遇》，將於8月21日在台上映。電影改編自金原瞳同名小說，以東京歌舞伎町為舞台，描述一名無法喜歡自己的腐女，在遇見厭世女公關後，意外走進一段關於陪伴、自我接納與生命選擇的旅程。

27歲腐女害怕孤老 聯誼失敗後遇見厭世女公關

27歲的由嘉里多年來將所有熱情投入動漫、同人創作與虛構角色，卻始終無法真正喜歡自己。擔心未來孤老終生的她開始嘗試相親，沒想到一次聯誼失敗後喝得爛醉，獨自在歌舞伎町徘徊。

此時，神秘又厭世的酒店公關萊出手幫助她，兩人也因此展開同居生活。由嘉里跟著萊走進陌生的夜生活世界，逐漸認識形形色色的人，也開始看見過去從未想像過的人生可能。

圖片來源：天馬行空 提供

板垣李光人化身王牌牛郎 蒼井優演毒舌女作家

電影集結多位實力派演員，由南琴奈飾演總把「死亡」掛在嘴邊的女公關萊，板垣李光人則化身已婚王牌牛郎朝日。

蒼井優飾演歷經滄桑、說話一針見血的女作家有希，澀谷清彥則演出酒吧老闆阿新哥。由嘉里在這群人身上感受到久違的歸屬感，也第一次能夠放下戒心，和他們一起在歌舞伎町大笑、喝酒與生活。

然而，當她愈來愈在乎萊，也愈擔心對方對生命的消極態度。為了幫助萊重新找回活下去的勇氣，由嘉里決定不顧一切伸出手，一場關於愛與陪伴的考驗也隨之展開。

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改編金原瞳獲獎小說 睽違17年作品再登大銀幕

《在世界的盡頭相遇》改編自作家金原瞳榮獲第35屆柴田鍊三郎獎的同名小說，也是她繼出道作《蛇信與舌環》後，睽違17年再有小說被搬上大銀幕。

故事表面上描寫一名腐女誤闖歌舞伎町的奇遇，核心則聚焦在「如何喜歡自己」。由嘉里在理解萊、朝日與有希等人的處境後，也慢慢理解自己的孤獨，並透過接納他人的差異，重新學習接納自己。

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全片歌舞伎町實景拍攝 拍出霓虹燈下的另一面

電影由《剛好想起你》、《不死戀人》導演松居大悟執導。為了呈現歌舞伎町真實的生活感，全片皆在當地實景拍攝，包括由嘉里與萊同住的公寓、餐廳、酒吧與街頭場景，都實際位於歌舞伎町。

劇組自2022年開發劇本時，便針對長時間在歌舞伎町活動的年輕族群進行田野調查。松居大悟希望不只拍出外界熟悉的繁華、混亂與夜生活，也能呈現那些失去去處、渴望改變卻感到無能為力的人，如何短暫聚集在這座城市。

透過他的鏡頭，電影中的歌舞伎町不只是危險與慾望的象徵，也成為一群孤單的人暫時喘息、彼此接住的地方。

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杉咲花主動訪談腐女 從生活細節理解角色

為了演好熱愛動漫、缺乏戀愛經驗的由嘉里，杉咲花除了仔細閱讀原著與劇本，也主動向導演提出，希望能親自聽見腐女族群的真實心聲。

劇組因此安排她與受訪者交流，杉咲花也在劇本會議中積極提出角色想法，從由嘉里的說話方式、興趣到面對人群的不自在，逐步補足人物細節。松居大悟也稱讚她對角色相當投入，是一名充滿熱情且十分用心的演員。

杉咲花過去曾以《幸福湯屋》獲得日本電影學院獎最佳女配角與最佳新人肯定，近年也陸續演出《法庭遊戲》、《不朽之櫻》及日劇《Unmet－某腦外科醫的日記》等作品。

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南琴奈從300多人中脫穎而出 與杉咲花試戲一拍即合

飾演萊的南琴奈，則是從超過300名報名者中脫穎而出。劇組一開始便決定透過海選尋找這個角色，選角時最重視的條件之一，就是演員與杉咲花站在一起時的契合度。

試鏡過程中，杉咲花也親自參與對戲。松居大悟透露，兩人第一次搭戲時，角色之間的氣場立刻成立，讓他認定她們就是心目中的由嘉里與萊。

南琴奈過去曾演出《舞伎家的料理人》、《我是千尋》與《冰淇淋般的愛戀》，這次將以空靈外型與神秘氣質，詮釋外表美艷、內心卻充滿傷痕的酒店公關。

圖片來源：天馬行空 提供

菅田將暉驚喜獻聲 歌舞伎町眾星共同演繹孤獨群像

除了杉咲花、南琴奈、板垣李光人與蒼井優，電影也集結澀谷清彥、筒井真理子等演員，菅田將暉則以聲音演出的形式參與。

不同角色各自背負著難以向外人訴說的經歷，卻在歌舞伎町的夜晚短暫相遇。《在世界的盡頭相遇》藉由這群看似格格不入的人，描寫孤獨、友情與自我認同，也讓一段從聯誼慘敗開始的意外同居生活，逐漸成為彼此重新面對人生的契機。

圖片來源：天馬行空 提供