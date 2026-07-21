2026-07-21 11:00 女子漾／編輯劉芫榛
《VPOP ASIA》首播就送雞排！200份限量開搶，Lulu化身選手心理諮商師
虛擬偶像選秀節目《Vpop ASIA》首播後掀起討論，節目組宣布將於7月24日發送200份雞排回饋粉絲。首集中，15位參賽者以3D虛擬形象登台，ØZI、閻奕格與黃文廷擔任評審，主持人Lulu黃路梓茵更在錄影前花超過15小時，逐一與幕後「中之人」對談，協助建立角色設定。
7月24日發送200份雞排 回饋粉絲「有看又有吃」
《VPOP ASIA》以高規格3D虛擬技術結合真人選秀實境，首集播出後，虛擬角色與真人同框的畫面引發網友熱議。
為回饋觀眾支持，HTC VIVE ORIGINALS宣布將於7月24日發送200份雞排，詳細領取方式與活動地點，將於《VPOP ASIA》官方社群公布。
C.Song秀肌肉熱唱〈放手〉 ØZI點出饒舌節奏失誤
首集由ØZI、閻奕格與黃文廷擔任評審，參賽者C.Song以肌肉擔當之姿，勁歌熱舞演唱Energy經典歌曲〈放手〉，舞台表現獲得肯定。
ØZI則精準指出，C.Song在快嘴饒舌段落「有小落掉一點」，但整體表現仍相當亮眼。C.Song還在現場大膽向Lulu示好，直問自己是否有機會「公平競爭」，讓錄影現場笑聲不斷。
最年輕BOBO唱〈三秒鐘〉 黃文廷大讚太可愛
年紀最小的參賽者BOBO，選唱陳慧琳快歌〈三秒鐘〉，活潑又充滿能量的表演，讓黃文廷忍不住稱讚：「這個世界需要一點可愛！」
Elves則柔情演繹陶喆〈Melody〉，細膩的尾音處理獲得閻奕格肯定，直呼歌聲「好酥」，讓人想一直聽下去。
王太極則挑戰電影《七匹狼》主題曲〈永遠不回頭〉，以高音域與強大氣場鎮住全場，讓主持人與評審紛紛喊出「王大哥好」，成為首集另一大亮點。
Lulu化身「虛擬偶像諮商師」 逐一面談15位中之人
Lulu在節目中必須以真人之姿，與15位參賽者的3D虛擬形象互動，不只要掌握對話節奏，眼神與肢體動作也必須精準對位。
為了在錄影時更了解每名角色，她在開錄前一天逐一與15位幕後「中之人」面談，每人談近1小時，總時數超過15小時。
Lulu表示，這些參賽者多半是沒有上過節目的素人，除了歌唱能力，如何說話、建立個性，以及讓角色與本人特質融合，都是節目中的重要挑戰。她也笑稱自己像帶夏令營的大姐姐，除了幫選手做角色功課，也替他們進行心理建設。
首度挑戰「對空氣主持」 Lulu向台灣VPOP前輩取經
這次是Lulu首度挑戰「對空氣主持」，錄影現場看不到完整的虛擬角色，只能依照技術提示與選手互動，主持難度比一般節目更高。
為了提前了解虛擬偶像文化，她在錄影前曾邀請3位台灣虛擬偶像進行視訊或語音交流，從觀眾喜好、偶像必備條件到「中之人」如何看待自己的身分，逐一做足功課。
Lulu表示，雖然虛擬偶像並非全新概念，但在台灣製作虛擬偶像選秀仍相當少見，希望觀眾能用新的角度看待歌唱節目，感受虛擬形象背後真實的聲音與靈魂。
《VPOP ASIA》播出資訊
TVBS歡樂台：每週六晚間10點
CATCHPLAY+：每週日凌晨0點上架
TVBS精采台：每週日下午4點
華視主頻：每週日晚間10點
官方YouTube、Twitch：7月23日起，每週四晚間8點播出
精華 FAQ
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節目組宣布將於7月24日發送200份雞排回饋粉絲，讓支持節目的觀眾「有看又有吃」。詳細領取方式與活動地點，將由官方社群後續公布。
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C.Song以肌肉擔當形象演唱〈放手〉，獲肯定但被指出饒舌節奏稍有落掉；最年輕的BOBO唱〈三秒鐘〉被讚可愛；Elves與王太極也因細膩與高氣場表現成為亮點。
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Lulu在開錄前一天逐一與15位幕後「中之人」面談，每人近1小時，總計超過15小時，協助他們建立角色設定、整理表達方式，也替素人選手做心理建設。
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