2026-07-21 09:45 女子漾／編輯劉芫榛
天后竟是隱藏版美食家！豆比登帶吃反被上課，下一位夢想合作周星馳
「奶茶」劉若英將於9月12日登上高雄巨蛋，舉辦「飛行日」2026巡迴演唱會。演出前，她搶先造訪高雄，與美食旅遊創作者豆比登合作拍攝影片，深入巷弄品嚐鴨肉飯、圓仔冰等在地美食。向來給人知性形象的她，不僅穿著夾腳拖輕鬆掃街，還展現驚人的美食觀察力，讓豆比登忍不住大讚：「奶姐真的很懂吃！」
劉若英夾腳拖掃街 從鴨肉到白飯都仔細分析
豆比登近年憑藉介紹台灣在地美食走紅，曾擔任第三屆《500碗》小吃評審，也曾帶領南韓實境節目《黑白大廚》的米其林主廚金度潤走訪基隆廟口，相關影片累積超過200萬次觀看。
這次與劉若英合作，他原本以為只是單純帶天后品嚐高雄美食，沒想到拍攝一開始，就被她對食物的敏銳度驚豔。
豆比登透露，劉若英從第一站吃鴨肉飯時，就會仔細分析鴨肉的肉質、醬汁香氣，甚至連白飯的口感也十分講究，讓他笑說：「原本以為是我帶奶姐吃美食，結果反而像上了一堂美食課。」
偏愛「有口感」食物 圓仔冰直接再續一碗
拍攝過程中，豆比登也意外發現劉若英似乎特別喜歡「有口感」的食物，像是粒粒分明的白飯、Q彈珍珠，以及條條分明、帶有嚼勁的麵條，都深得她喜愛。
這趟高雄美食行，劉若英也展現十足好胃口。她在第一站就將整碗鴨肉飯吃光，接著品嚐圓仔冰時，更直接再續一碗，之後還特地購買高雄特色飲料消暑。
看見劉若英一路吃得津津有味，豆比登也相當有成就感，笑說：「奶姐真的很喜歡我安排的美食！」
拍攝忙到沒空吃 劉若英每一站都替豆比登留餐
除了懂吃，劉若英私下暖心的一面，也讓豆比登留下深刻印象。
由於拍攝期間，豆比登多數時間都忙著掌鏡，經常無法和大家一起用餐，劉若英發現後，每到一站都會特地替他留下一份餐點，擔心他忙完後沒東西吃。
不只如此，她還不時拿起手機，主動拍下豆比登工作的畫面，讓他之後剪輯影片時能有更多素材使用。這些貼心舉動，讓豆比登感動直呼：「真的很感動。」
高雄炎熱天氣靠冰品救援 劉若英還主動邀他吃私房菜
拍攝當天天氣炎熱，豆比登形容一行人幾乎快被太陽曬融化，因此臨時安排到冰店品嚐圓仔冰，再喝上一杯紫蘇梅子綠降溫，為美食行程補充體力。
更讓豆比登受寵若驚的是，劉若英在拍攝期間還主動提出邀約，希望未來有機會親自下廚，邀請他一起品嚐自己做的料理。
面對天后的私房菜邀請，豆比登難掩興奮，直呼：「這對我來說真的是莫大的榮幸！」
合作過任賢齊、阿信與古天樂 下一個夢想對象是周星馳
近年豆比登已陸續與任賢齊、五月天阿信、韓國女團MAMAMOO成員頌樂Solar、古天樂及劉若英等重量級藝人合作拍片，逐步解鎖一位又一位「天王天后美食成就」。
談到下一位最想合作的夢想對象，他則毫不猶豫點名「喜劇之王」周星馳，希望未來有機會帶著對方走訪台灣街頭，一起探索更多在地美食。
精華 FAQ
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她是為了9月12日高雄巨蛋的「飛行日」2026巡迴演唱會提前造訪高雄，並與美食旅遊創作者豆比登合作拍攝影片，順道品嚐在地小吃。
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她會仔細分析鴨肉的肉質、醬汁香氣與白飯口感，也特別喜歡有口感的食物，如粒粒分明的米飯、Q彈珍珠與有嚼勁的麵條，讓豆比登相當驚訝。
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他感動於劉若英在每站都替忙拍攝的他留餐，還主動幫他拍工作畫面；談到未來合作對象，他最想帶著周星馳走訪台灣街頭探索美食。
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