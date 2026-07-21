2026-07-21 09:22 女子漾／編輯金柔葳
利特自稱「公主」笑翻全場！《王子與乞丐》6男愛豆埃及搶王位，輸家直接野外求生
韓國全新綜藝《王子與乞丐》把偶像旅行直接玩成生存戰！SUPER JUNIOR利特、神童領軍DAWN、WEi金曜漢，以及NCT成員Johnny、志晟前進埃及，展開7天6夜的王位爭奪。任務贏家可以化身王子享受奢華假期，輸家則得面對野外求生；從金字塔、古文明到水上競賽通通有，6位男偶像也在鏡頭前一路帥到失控、笑到沒包袱。
《王子與乞丐》玩法：贏家奢華度假，輸家立刻淪為乞丐
《王子與乞丐》集結6位橫跨不同世代的K-POP偶像，在埃及展開為期7天6夜的極限旅行競賽。成員除了挑戰體力、腦力與反應力，任務輸贏還會直接影響接下來的待遇。勝者能以「王子」身分入住舒適環境、享受美食與夢幻景點；敗者則會淪為「乞丐」，迎接更原始、狼狽的冒險挑戰。同一趟旅程可能上一秒還在奢華度假，下一秒就被丟進野外求生，偶像包袱自然很難保住。
利特棒式做到求饒，英文自介卻把王子說成公主
身為團隊大哥之一，利特一開始就被體力任務考驗。預告中，他在棒式對決時一邊爆汗苦撐，一邊向對手求饒：「手下留情，我已經44歲了！」直接把競賽現場變成年齡申訴大會。更爆笑的是，他用英文介紹自己時，原本想表示自己是「王子」，卻脫口說出「My name is princess」，瞬間從爭奪王位變成自封公主，讓全場直接笑場。
神童吐槽20年隊友：我應該比利特更好笑
利特負責口誤，神童則負責毫不留情地補刀。他一登場就吐槽合作20年的隊友利特「很無趣」，還自信表示自己應該比較好笑。兩人在弟弟們面前動不動就互嗆，卻也展現多年默契。到了遊戲環節，神童不只靠綜藝感製造效果，也懂得觀察規則、用策略取勝，成為團隊中兼具笑點與腦力的可靠大哥。
DAWN卸下冷酷形象，全身都是戲還變身答題王
過去常給人冷豔、神祕印象的DAWN，到了節目裡卻完全換了一個人。他不僅展現開朗活潑的一面，玩起肢體遊戲更毫無包袱，表情與動作都相當有戲。原以為他只負責顛覆形象，沒想到進入答題環節後，還成為神童隊上的最強答題王。從美型偶像切換成搞笑高手兼智力擔當，反差感也成為節目亮點之一。
金曜漢帥臉一路崩壞，被封「國家代表級帥氣傻瓜」
曾是跆拳道選手的金曜漢，原本被寄予體力競賽厚望，沒想到一碰上水上任務，偶像形象立刻全面失守。他在泳池折返途中突然浮出水面乾嘔，讓現場成員措手不及；另一場向後奔跑競賽中，又不慎撞上桌腳，痛到整個人當場彈飛。明明擁有一張可以靠臉吃飯的外貌，卻頻頻用身體製造笑點，連製作團隊都形容他是擁有「國家代表級綜藝感的帥氣傻瓜」。
Johnny看似Chill，遊戲開始卻勝負慾全開
NCT 127成員Johnny在旅途中不斷追求屬於自己的浪漫，看起來像是凡事隨興、享受當下的Chill系旅人。然而遊戲一開始，他的勝負慾便立刻上線。答題時全神貫注，成功後還會忍不住獨自跳舞慶祝，從慵懶旅人瞬間切換成競賽狂人，前後反差讓人印象深刻。
志晟看似呆萌，出發前先撂狠話「我要成王」
身為6人中年紀最小的成員，NCT DREAM志晟自然成為節目的呆萌與可愛擔當。不過，忙內可不代表會乖乖讓位。面對遊戲時，志晟同樣毫不手軟，出發前便直接向鏡頭宣告：「無論發生什麼事，我都一定要成為王子！」可愛外表搭配強烈企圖心，也讓人期待他能否一路擊敗哥哥們，成功坐上王位。
埃及美景只是背景，真正看點是6人能狼狽到什麼程度
節目旅程將帶成員走訪金字塔、古文明遺跡、在地美食與夢幻度假景點，但美景並不是免費享受，所有待遇都必須靠任務爭取。對觀眾來說，最大看點除了埃及風光，也在於6位偶像如何從舞台上的精緻造型，一路被遊戲逼出最真實的反應。有人口誤、有人乾嘔、有人撞桌腳，還有人答對題目後原地熱舞，畫面恐怕比旅遊資訊更讓人記得。
《王子與乞丐》播出資訊開播日期：2026年7月27日更新時間：每週一晚間11點30分更新1集播出平台：Hami Video全台獨播
精華 FAQ
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節目把旅行變成競賽，6位偶像在埃及完成各種任務後分成王子與乞丐兩組，贏家可享受舒適住宿、美食與景點，輸家則要接受更辛苦的生存挑戰。
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利特先在棒式對決中爆汗求饒，還搬出44歲年齡當理由，之後英文自介原本想說自己是王子，卻口誤成「My name is princess」，瞬間讓全場笑翻。
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神童負責吐槽與策略，DAWN展現搞笑與答題實力，金曜漢帥氣卻頻頻出糗，Johnny一開賽就勝負慾爆發，志晟則以呆萌外表和強烈企圖心成為忙內看點。
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