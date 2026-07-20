陳意涵背稿兩天仍當場忘詞！心理學揭開「一上台就腦袋空白」的真相

AI重點 文章重點整理： 重點一： 陳意涵在北影頒獎典禮上背稿兩天仍當場忘詞。

陳意涵在北影頒獎典禮上背稿兩天仍當場忘詞。 重點二： 公開演說恐懼源自杏仁核誤判情境為社交危機。

公開演說恐懼源自杏仁核誤判情境為社交危機。 重點三：與其硬壓緊張，更該用3A法則與練習建立安全感。

很多人都以為，老師每天站在講台上課，應該早就不會害怕公開說話。

​如果是自己熟悉的主題，我的確可以侃侃而談。但只要換成陌生的領域，要我站在眾人面前主持活動，我還是會緊張。

​甚至到現在，我的 YouTube 頻道經營了一段時間，如果要我對著鏡頭露臉拍影片，我心裡還是會先掙扎好一會兒，總覺得那短短幾分鐘，比上一整天的課還難。

​所以，當我看見陳意涵在台北電影節頒獎典禮上的畫面時，我沒有覺得好笑，只覺得特別有感。

​因為身為一名資深教師，也是長期陪伴學生練習演講的教練，我知道那種「明明準備好了，卻忽然一句話都說不出來」的感覺，有多真實。

​背稿兩天，站上台卻一句也說不完整

​日前在台北電影節頒獎典禮上，陳意涵擔任頒獎人，短短幾分鐘內卻頻頻卡詞、忘詞，懊惱到忍不住大喊，甚至蹲下身子躲避滿場目光，最後不得不向搭檔楊貴媚求助。

​事後她坦言，自己整整背了兩天的稿子，沒想到真正站上台，還是全部亂掉，只能苦笑說努力好像都白費了。

​影片曝光後，有些網友沒有嘲笑，反而紛紛留言：「我上台報告就是這樣。」「光看影片，我都開始緊張了。」

​那份狼狽，不是只屬於明星，而是許多人共同擁有的記憶。

​公開演說，竟然比死亡還讓人害怕

​如果你以為只有自己害怕站上台，那就錯了。

​根據《Book of List》雜誌針對三千名受訪者所做的調查，「公開演說」的恐懼高居排行榜第一名，甚至超越排名第六的「死亡」。

​這項結果第一次看到時，很多人都覺得不可思議。

​但只要想起自己曾經站在台上，嘴巴發乾、心跳加快、腦袋突然空白，那份恐懼就一點也不陌生。

​問題是，明明花了那麼多時間準備，為什麼真正上場還是會失常？

​ 你 的大腦沒有背叛你，它只是以為你快要出事了

​答案藏在大腦裡。​當我們站在眾人面前，面對可能被評價的情境時，負責警戒的「杏仁核」會立刻提高警覺。​它接收到的，不只是台下一雙雙眼睛，而是一種可能遭到排斥的危險訊號。

​這種反應，可以追溯到人類祖先生活在部落的年代。

​當時，一旦被群體排斥，很可能失去生存機會。心理學把這種情況稱為「社交死亡」，而社交死亡，在那個年代往往意味著真正失去生命。

​因此，當你愈想把每一句話都說得完美，杏仁核就愈容易把眼前這場演講、簡報或致詞，判定成一場危機。

​接著，「戰或逃」機制啟動，負責語言組織與邏輯思考的前額葉受到抑制。

​所以，你不是忘記了，而是那一刻，大腦把力氣都拿去保護你，昨天背熟的內容，只能暫時放到一旁。

​楊貴媚一句話，說中了許多人卡住的原因

​北影現場，楊貴媚說了一句話：「她很執著，跟技術獎一樣很執著，一定要把正確的事情講出來。」

​短短一句話，道出了許多人的共同困境。

​陳意涵努力想把背了兩天的內容，一字不漏重現。可是，只要其中一個詞接不上，整段記憶就開始鬆動，後面的內容也跟著亂了。

​過去我帶過一些需要口語表達的學生也是如此。

​明明平常模擬時都很順利，一到了競賽或面試現場，只因為一個字忘了，整個人就開始慌張，後面背得再熟的內容，也像突然被按下刪除鍵。

​很多人的焦慮，就是這樣開始的。​不是內容不熟，而是太希望自己不能犯任何錯。

​A-Lin的自在，不是天生，而是練出來的

​今年金曲獎，A-Lin的主持表現讓許多人印象深刻。

​很多人羨慕她像聊天一樣自然，彷彿站上舞台就能侃侃而談。但真正厲害的人，不是沒有準備，而是準備到逐字稿突然消失，也知道下一句要往哪裡走。

​我陪伴許多學生練習表達時，也一直提醒他們，真正要記住的不是每一個字，而是每一段想傳達的意思。

​當內容早已變成自己的想法，就算臨時換個說法，也不容易亂了節奏。

​當大腦不用一直追著稿子跑，注意力自然就能放回聽眾身上。

​別急著趕走緊張，先學會跟它一起站在台上

​胡中中在《贏在表達》提出「3A 法則」。

​第一步是 A（Awareness）覺察。當心跳加快、手心冒汗時，在心裡對自己說：「我知道，我現在很緊張。」

​第二步是 A（Allowance）允許。不要一直責怪自己，允許這份不安暫時存在，不必急著把它消除。

​第三步是 A（Acceptance）接納。告訴自己：「我正跟緊張的自己一起站在這裡。」身體的顫抖，只是準備迎接挑戰時自然出現的反應，不需要等它完全消失，才能開口。

​很多時候，真正讓人說不出話的，不是緊張，而是不斷要求自己立刻停止緊張。

​當腦袋開始空白，先讓身體告訴大腦這裡很安全

​如果感覺自己快要忘詞，可以先從身體開始調整。

​刻意放慢吐氣速度，讓吐氣時間比吸氣更長，同時放鬆一直咬緊的下巴。

​試著露出微笑，即使只是刻意做出的笑容，臉部肌肉的變化也會讓大腦接收到目前環境相對安全的訊號。

​接著，把目光放在台下一位神情友善的人身上。​當你和一個人建立穩定的眼神交流，大腦的警戒感也會慢慢下降。

​很多時候，這些小動作，比一直提醒自己「不要緊張」更有幫助。

​安全感，是一次又一次累積出來的

​多年來，胡中中不管是帶學生上台報告、練習面試，還是陪他們準備司儀主持，都會請他們替自己建立固定的開場儀式。

​一句熟悉的開場白、一個固定站姿、一個深呼吸，都能讓大腦知道：「這個流程，我做過。」

​平時也可以按照「寫下內容、閉眼默念、模擬發言、獲取回饋」的順序反覆練習。

​第一次上台，也許還會發抖；第十次，聲音開始自然；再多幾次，大腦就會知道，眼前的人群，沒有想像中可怕。

​真正阻止我們開口的，往往不是能力

​我很喜歡胡中中在《贏在表達》裡的一句話：

​「如果你因為害怕而選擇不開口，那並非因為你不會講，而是你讓恐懼替你做了決定。」

​身為學生的演講比賽教練，我愈來愈相信，真正困住一個人的，很少是口才，而是腦中那個一直害怕犯錯的自己。

​直到今天，我依然不敢說自己已經完全克服公開表達的焦慮。站上陌生的舞台，我還是會緊張；面對鏡頭錄製 YouTube 影片，我還是必須先做很多心理準備。

​但我也慢慢明白，勇敢的人，並不是完全沒有害怕，而是知道自己會緊張，依然願意開口。

​如果這篇文章，剛好讓一個害怕站上台的人，願意多跨出一步，那麼下一次當你心跳加快、手心冒汗時，或許可以提醒自己一句話：

​你的大腦沒有壞掉，它只是想保護你。

​那你呢？

​你人生最想刪掉的一次「忘詞現場」，發生在哪一天？