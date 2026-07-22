2026-07-22 08:00 廖嘉紅
妹妹只欠15萬元，姊姊領走74萬元勞退，最後法院判拋棄繼承無效！ 為什麼勞保可以領，勞退卻不能碰
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：姊姊先領走妹妹的74萬勞退，後來辦拋棄繼承被判無效。
- 重點二：勞工退休金屬遺產，先申請領取會被視為承認繼承。
- 重點三：勞保死亡給付與農保津貼可領，但勞退在拋棄前不能碰。
🔥妹妹只欠15萬元，姊姊領走74萬元勞退，最後法院判拋棄繼承無效！
為什麼勞保可以領，勞退卻不能碰？
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妹妹只欠銀行15萬元，姊姊領走74萬元勞退，最後法院卻判決：「 ＃拋棄繼承無效！」
很多人以為，只要趕快辦理拋棄繼承，就不用替家人的債務負責。
但真正讓人踩雷的，往往不是債務，而是「先領了一筆不該領的錢」。
👉桃園地方法院2026年初判決一件案例：
一名女子的妹妹過世，留下銀行債務15萬6千元，但勞退個人專戶還有74萬8千多元。
妹妹過世僅兩天，姊姊便向勞保局申請領出全部勞退金，之後才向法院辦理拋棄繼承。
沒想到銀行提起訴訟，法院最後判決：
❌ 拋棄繼承無效。
在民法上，「拋棄繼承就」代表你為「自始不是繼承人」，亡者名下的所有財產、所有的債務，你通通不能要，也通通不用管。
法院認為，勞工退休金是亡者生前累積在個人專戶的財產，屬於遺產。當姊姊主動申請並領取勞退時，法律上已被視為行使繼承人的權利，也就是承認繼承，因此不能再主張拋棄繼承。
⚠️ 社群金句： 「想辦拋棄繼承，勞退專戶的錢連碰都不能碰、申請書連簽都不能簽！」
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📌 所以，只要準備辦理拋棄繼承，請先記住一句話：
勞保和農保可以領，勞退不能碰。
【名字只差一個字，法律效果卻完全不同】
✅ 勞保死亡給付（亡者的勞保）
不是遺產，是法律保障遺屬的保險給付，即使辦理拋棄繼承，符合資格仍可依法請領。
✅ 農保喪葬津貼
也不是遺產，而是補助實際支付殯葬費的人，因此辦理拋棄繼承，同樣不影響請領資格。
❌ 勞工退休金（勞退）
屬於亡者的遺產。如果打算辦理拋棄繼承，千萬不要申請、不要領取，否則可能被認定已承認繼承，導致拋棄繼承失效。
✅ 家屬死亡給付（眷喪津貼）
這是活著的家屬因自己的勞保資格所請領的給付，屬於自己的權利，不是亡者的遺產，因此也可以依法請領。
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📌 R姐提醒：
家人過世後，勞保局寄來的通知書，看起來都很像，但法律效果卻完全不同。
很多家庭不是敗在債務，而是敗在第一個動作做錯。
請記住這個順序：
👉先查、再決定、最後才領！
尤其是勞退，在決定是否拋棄繼承之前，不要碰、不要領、不要簽。
一個簽名，看似只是行政程序，卻可能讓原本可以保護自己的拋棄繼承失去效力。
如果你身邊有親友正在處理家人的後事，建議收藏並分享這篇文章，避免因為「勞保、勞退」一字之差，付出沉重的法律代價。
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#勞退#勞保死亡給付#拋棄繼承#遺產
精華 FAQ
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因為她在辦理拋棄繼承前，先向勞保局申請領走妹妹的勞退個人專戶金額，法院認為這等於先行行使繼承權，已承認繼承，因此不能再主張拋棄繼承。
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勞保死亡給付屬於法律保障遺屬的保險給付，不是遺產；勞退則是亡者生前累積在個人專戶的財產，屬於遺產，所以是否拋棄繼承會直接影響能否處理。
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應先確認亡者有哪些財產與給付，尤其是勞退專戶不要申請、不要領取、也不要簽相關文件；先查清楚再決定，避免因一個動作而讓拋棄繼承失去效力。
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