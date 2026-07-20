2026-07-20 18:30 廖嘉紅
父親留下6,000萬土地, 我已繳清150萬遺產稅,大哥沒繳, 為什麼我也被移送強制執行?
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：部分繼承人先繳部分遺產稅，仍可能被連帶追繳。
- 重點二：遺產未分割前屬公同共有，不能單獨處分整筆土地。
- 重點三：代墊稅款屬債務求償問題，需先訴訟再分割遺產。
老父親過世後，留下台中七期附近一塊價值6,000萬元的土地。
看起來是一筆令人羨慕的遺產。
但遺產稅，要繳450萬元。
大兒子黃大哥說：「我現在真的拿不出這麼多錢。」
年紀最小的黃小妹則覺得：「土地又不會跑，為什麼一定要現在處理？」
只有老二黃小姐最焦急：因為遺產稅沒有處理，繼承登記也遲遲無法完成，土地可能面臨地政機關列管等問題。
就在這時，她看到國稅局的規定：「部分繼承人可以按自己的法定應繼分，先繳納部分遺產稅，並申請「公同共有同意移轉證明書」，先行辦理不動產公同共有繼承登記。」
黃小姐彷彿看到救星！她先拿出150萬元，繳納自己1/3的遺產稅，順利辦好了土地的公同共有繼承登記。
她以為：「至少我自己的部分處理好了。」
沒想到，真正的問題才開始。
🚨 盲點一：我已經繳了150萬元，為什麼還可能被拖下水？
很多人以為，黃小姐繳了自己的1/3，剩下300萬元就是黃大哥和黃小妹的事，但事情沒有這麼簡單。
部分繼承人先按法定應繼分繳稅，不代表遺產稅的清償責任就完全切割。
如果黃大哥和黃小妹遲遲不繳，剩餘稅款逾期未繳，仍可能被移送強制執行，黃小姐也可能面臨被強制執行的風險。
❓ 你一定會問：憑什麼？我明明就繳了啊！
⚖ 這是因為在台灣法律中，遺產稅是「連帶責任」。
國家為了確保稅收能順利拿到，規定在遺產完成分割前，整塊土地都屬於全體繼承人「公同共有」。既然財產綁在一起，法律就會把全體繼承人視為同一個納稅主體，每個人對這「整筆450萬」都負有全部的清償義務。
💡 換句話說：
黃小姐繳了自己的150萬元，不代表她就取得免死金牌。國稅局只要沒拿到全部的450萬，連黃小姐名下的私人銀行存款、薪水，都有可能一併被強制執行！這種「連帶責任」的制度，就是為了防止有人刻意脫產或拒繳。
❌ 盲點二：那我乾脆把450萬元全部繳清，再把土地賣掉拿回錢？
事情，也沒那麼簡單！
即使遺產稅全部繳清，這塊6,000萬元的土地仍然是全體繼承人的公同共有遺產。
黃小姐不能因為自己幫大家代墊了300萬元，就直接決定把整塊土地賣掉，也不能直接從出售款中先扣回自己的錢。
土地是遺產，代墊款是黃小姐對兄妹的求償問題！這是兩件事。
雖然在，大家原則上應該按應繼分平均分擔，但如果黃大哥和黃小妹不同意，黃小姐沒辦法自己「多退少補」，只能走上漫長的「司法地獄大禮包」：
1. 先請求兄妹返還代墊款。
2. 對方不還，就透過訴訟取得執行名義。
3. 再透過遺產分割程序處理公同共有的僵局。
4. 最後，才有機會針對兄妹的財產進行強制執行。
更麻煩的是，就算黃小姐贏了官司，如果兄妹名下沒有足夠財產，她也可能暫時拿不回錢。
💸 妳看到了嗎？
黃小姐原本只是想處理遺產稅。
最後卻可能變成：
先繳150萬元。
再墊300萬元。
接著打官司再處理遺產分割。
最後還要想辦法把錢拿回來。
這就是許多家庭最容易忽略的傳承風險。
父母留下價值6,000萬元的土地，不代表孩子就能順利接住這筆財產。
有土地，不代表有450萬元現金繳稅。
有繼承權，也不代表所有繼承人都願意配合。
有人想處理。
有人沒錢。
有人不急。
有人先墊。
有人不還。
最後，父母留下的土地，可能變成兄弟姊妹彼此提告的原因。
🎯 所以，真正的財富傳承，不只是：「我有多少資產可以留給孩子？」
更要問：「孩子拿到這些資產時，遺產稅從哪裡來？」
如果繼承人意見不合，誰能先處理？
如何避免孩子為了繳稅、代墊和分產，最後走上法院？
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精華 FAQ
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因為遺產稅在遺產分割前屬連帶責任，國稅局可向全體繼承人追討整筆450萬元。即使黃小姐先繳自己應分部分，若其他人逾期未繳，仍可能被一起追繳。
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不能。即使稅款全數繳清，土地仍屬全體繼承人的公同共有遺產，黃小姐無法單獨決定出售或分配價款。她若要拿回代墊款，還要另外向兄妹求償。
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最好在繼承前先規劃現金稅源、協調繼承人分工與付款方式，必要時及早辦理分割協議。若有人代墊稅款，也應留下書面約定，降低日後求償與強制執行的風險。
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