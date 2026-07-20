2026-07-20 18:52 女子漾／編輯王廷羽
《毛骨悚然的戀愛》梁世宗是誰？本人也怕鬼、曾演秀智男友，8件事快認識！
曾在《我的女神室友斗娜》中與秀智上演同居戀愛的梁世宗，這次換上檢察官制服回歸！他在Netflix《毛骨悚然的戀愛》中飾演王牌檢察官馬康旭，查案時膽大又固執，碰上鬼魂卻立刻失去冷靜，反差模樣成為劇中一大笑點。
從出道即被封為「怪物新人」、拿下百想新人獎，到退伍後與秀智搭檔演出，梁世宗雖然作品不算多，每次現身都能帶來不同角色。以下整理梁世宗7件事，認識這位能演深情男友，也能變身怕鬼檢察官的實力派演員！
文章目錄
1. 敢抓財閥卻怕鬼，新角色根本半本色演出！
1. 敢抓財閥卻怕鬼，新角色根本半本色演出！
梁世宗在《毛骨悚然的戀愛》中飾演怕鬼檢察官馬康旭，查案時果斷強勢，碰上靈異現象卻立刻失去冷靜，有趣的是，梁世宗本人也曾透露，自己雖然不確定鬼魂是否真的存在，心裡仍會感到害怕。這次演起馬康旭多少帶點半本色演出的味道，從努力裝鎮定、眼神開始飄移，到最後整個人瞬間破功，反應自然又有喜感，角色明明很怕，還要顧著王牌檢察官的面子，也讓他的反差魅力更加明顯。
2. 第一部電視劇，就演柳演錫的競爭對手
2. 第一部電視劇，就演柳演錫的競爭對手
梁世宗於2016年透過《浪漫醫生金師傅》正式出道，在劇中飾演醫師都仁範，角色出身醫療世家，自尊心強，說話帶刺，經常與柳演錫飾演的姜東柱互相較勁。第一部電視劇就得和資深演員正面對戲，難度不低，梁世宗憑著冷峻外型與鮮明演法站穩角色，雖然戲分不算最多，仍成功讓觀眾記住都仁範。他後來也在《浪漫醫生金師傅2》中短暫回歸，熟悉第一季的觀眾看到都仁範再次現身，仍能立刻喚起記憶，可見這個出道角色相當有存在感。
3. 出道一年角色連換，被封為「怪物新人」
3. 出道一年角色連換，被封為「怪物新人」
梁世宗出道後接連挑戰醫療劇、歷史劇、科幻懸疑劇與浪漫愛情劇，角色類型幾乎沒有重複！他在《師任堂，光的日記》中演出不同時代的人物，接著在《Duel》中一人分飾多角，必須快速切換善良、邪惡與神祕氣質；到了《愛情的溫度》，他收起銳利感，變身溫柔細膩的年下主廚。短時間內演出多種人物，表現又相當穩定，梁世宗很快獲得「怪物新人」稱號，觀眾也開始期待，他下一部作品又會換上什麼模樣。
4. 靠《愛情的溫度》拿下百想新人獎
4. 靠《愛情的溫度》拿下百想新人獎
梁世宗在《愛情的溫度》中飾演主廚溫正善，與徐玄振展開一段充滿錯過與時間差的姊弟戀！溫正善外表溫柔成熟，心裡藏著不安與傷口，梁世宗沒有使用太多誇張表情，而是透過眼神、停頓與小動作，慢慢堆疊角色的情緒。許多心動場面看似平靜，情感卻很有重量。他也憑藉這部作品拿下第54屆百想藝術大賞電視部門男子新人演技獎，從正式出道到獲獎只花了約兩年，演技實力獲得肯定。
5. 退伍後第一部男主劇，就是與秀智談同居戀愛
5. 退伍後第一部男主劇，就是與秀智談同居戀愛
梁世宗退伍後，以Netflix韓劇《我的女神室友斗娜》重返小螢幕，飾演平凡大學生李元峻，與秀智飾演的退役女偶像斗娜展開同居戀愛。李元峻個性安靜、體貼，面對感情時帶著青澀與小心翼翼，兩人從共享住宅的鄰居逐漸靠近，感情中有甜蜜，也夾著現實壓力，偶像身分、人生方向與未來選擇，都讓這段關係多了一層無奈。
梁世宗與秀智的戲外互動同樣受到關注！拍攝期間，兩人會直接用角色名稱呼彼此，秀智也常像劇中的斗娜一樣捉弄梁世宗，讓他露出不知所措的反應。
6. 為了角色調整體態，拍古裝劇還真的留長髮
6. 為了角色調整體態，拍古裝劇還真的留長髮
梁世宗準備角色時，連外型細節也不馬虎，為了演出《我的女神室友斗娜》中的大學生，他調整體態，也重新整理角色的語氣、走路方式與生活感。他希望李元峻身上保有大學生的單純與青澀，外表不能顯得過度成熟，這些細節讓角色更貼近真實校園生活。
拍攝古裝劇《我的國家》時，梁世宗曾為角色留長頭髮，沒有完全依賴假髮完成造型，長髮讓他吃飯、運動都很不方便，他仍一路留到殺青，拍攝結束後才立刻剪掉。這些準備未必會被觀眾直接看見，卻能讓角色更自然，梁世宗每次回歸像換了一個人，也和這些細節累積有關。
7. 談戀愛最重視這件事
7. 談戀愛最重視這件事
梁世宗曾於2017年接受韓國雜誌《@star1》訪問時表示，自己可能不算浪漫型男友，每次投入新作品，他會把大部分心力放在角色與拍攝上，甚至暫時與外界保持距離，很難同時兼顧工作與日常生活。比起外表或刻意製造驚喜，他更重視兩人能否自在聊天、理解彼此。梁世宗認為，就算外型再亮眼，缺乏溝通與默契，感情也很難長久；若能分享相近想法、自然談心，反而更容易讓他產生好感。
8. 希望朋友別把他當明星
8. 希望朋友別把他當明星
梁世宗曾於訪問中提到，自己沒有特別追求名氣與財富，也不喜歡身邊的人因為他成為演員而改變態度。他甚至曾拜託朋友，繼續用原本的方式和他相處，不需要因為知名度提升而特別對待！從出道初期快速受到關注，到被封為「怪物新人」，梁世宗仍希望保留原本的生活節奏，這份低調性格，也和螢幕上充滿主角光環的形象形成反差。
精華 FAQ
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他飾演王牌檢察官馬康旭，查案時果斷強勢，但一遇到鬼魂就立刻失去冷靜，形成鮮明反差，也成為劇中很大的笑點與看點。
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梁世宗是透過《浪漫醫生金師傅》正式出道，劇中飾演與柳演錫較勁的醫師都仁範。雖然不是戲分最多，卻憑鮮明氣質讓人記住。
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因為他出道後角色變化多元，曾以《愛情的溫度》拿下百想新人獎，退伍後又接演《我的女神室友斗娜》。同時他也重視溝通、低調生活，不愛被特別對待。
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