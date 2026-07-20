2026-07-20 16:02 女子漾／編輯ANDREA
張凌赫、王楚然《這一秒過火》開播！ 盤點5部「極致拉扯」虐心陸劇，這部真的哭歪了
各位劇迷們，號稱暑期檔最讓人揪心的民國虐戀大劇《這一秒過火》終於開播啦！張凌赫化身深情又偏執的軍閥少爺，搭配絕美旗袍女神王楚然，兩人光是對視就「眼神拉絲」，氛圍感直接拉滿！
今天就帶大家來了解這部超夯新劇的必看亮點，順便幫大家盤點5部「明明相愛，卻無法好好相愛」的極致拉扯陸劇，保證讓你在螢幕前哭到捶心肝！
《這一秒過火》禁忌感拉滿的民國虐戀
《這一秒過火》改編自「虐戀天后」匪我思存的經典小說《如果這一秒，我沒遇見你》。張凌赫飾演軍閥幼子慕容清嶧，年少出逃時被藥商之女任素素（王楚然 飾）相救，這份恩情卻意外牽連任家慘遭滅門。兩人在亂世中歷經生離死別，素素為了救人甚至選擇假死遁逃，留下男主承受三年的失愛之痛。
最刺激的來了！三年後，素素竟化名為「方牧蘭」，以南洋富商之女的身分華麗回歸，而且還成了慕容清嶧哥哥的未婚妻（也就是男主的準大嫂）！這種帶點「叔嫂禁忌」加上背負家族血仇的超狂設定，讓兩人在愛與恨之間瘋狂試探、極致拉扯。這對「顏霸CP」從心動到相愛相殺，劇情高潮迭起，絕對是今年必追的黑馬神劇！
盤點5部「明明相愛卻無法愛」的極致拉扯陸劇
1. 《東宮》：愛上你，是我最大的劫難
說到極致虐戀，絕對不能不提匪我思存的另一部神作！李承鄞與小楓明明深愛著彼此，但隔著滅族之仇，這份感情注定無法善終。李承鄞的狠戾與小楓的絕望自刎，至今仍是無數劇迷心中的痛。
2. 《周生如故》：發乎情，止乎禮的雙向暗戀
「辰此一生，不負天下，唯負十一。」周生辰與漼時宜的師徒戀，礙於皇權與世俗，兩人明明滿眼都是對方，卻始終無法跨越界線。那份極致的克制與隱忍，最終換來跳城樓的悲劇結尾，真的太好哭了！
3. 《長月燼明》：跨越生死的宿命糾葛
澹臺燼與黎蘇蘇的感情夾雜著拯救蒼生與前世今生的恩怨。蘇蘇為了天下必須對他痛下殺手，卻又無法克制地愛上他。兩人相愛相殺，永遠在錯過中互相折磨，每一集都在考驗觀眾的心臟承受力！
4. 《長相思》：愛而不得的權力博弈
小夭與相柳、瑲玹之間的感情拉扯堪稱教科書等級。相柳為了大義將深情藏在心底；瑲玹為了保護小夭選擇走上權力巔峰，卻也因此永遠失去了她。那種「愛你卻不能與你相守」的無奈，讓人久久無法釋懷。
5. 《琉璃》：十生十世的痛心虐戀
禹司鳳與褚璇璣經歷了十生十世的糾葛。璇璣天生六識殘缺不懂情愛，司鳳卻一次次為她傾盡所有。看著司鳳明明愛到骨子裡，卻總是被傷得體無完膚，那種宿命般的拉扯感保證讓你眼淚狂飆！
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