AI重點 文章重點整理： 重點一： 電子發票讓捐發票從清垃圾變成放棄獎金入場券。

電子發票讓捐發票從清垃圾變成放棄獎金入場券。 重點二： 研究將台灣捐款人分成6種人格，各有不同動機。

研究將台灣捐款人分成6種人格，各有不同動機。 重點三：公益數位化後，信任與資安風險成為募款關鍵。

5/26的晚上，我在 Youtube 上看到了一支影片。

《巷弄裡的數字聲》是一個追蹤人數才四位數的新創頻道，創建至5/26當天才四十幾天，但它已經發布了三十餘支影片，全部都是 AI 生成。

主題幾乎都在講台灣值得驕傲的地方，語氣非常正向，正向到我後來反而忍不住覺得有點微妙：這麼新的頻道、這麼密集的更新、這麼一致的正向角度，真的只是一個普通創作者的熱情嗎？

一開始，我其實沒有想很多。

只是在看完那支和發票有關的影片後，覺得：「哇，台灣真棒！」

因為很開心，所以就想寫一篇文章來聊聊這件事。

可是當時我要準備睡覺了，於是就先把這件事做了個備忘記錄，想著等明天再寫。

然後在5/27當天，我從臉書貼文裡得知了那個讓我情緒低落的故事，於是原本的計畫也沒能如期完成。

經過一個晚上的沉澱，我的狀態已經好很多了。

但在真正動筆之前，某種靈光一閃，像是冥冥之中有誰提醒了我一句話：「只有那支影片的訊息就足夠了嗎？」

於是，我重新去找了原始資料，也重新換了一個角度看這件事。

▋從紙本發票到電子發票

你有沒有發現？

以前在超商結帳時，店員只要問一句：「發票要捐嗎？」

很多人幾乎連想都不想，順手就丟進捐贈箱。

那個動作熟到像呼吸，熟到大家甚至不覺得自己在「捐錢」。

但是現在，越來越多人開始回答：「存載具。」

然後，捐發票的人，忽然就變少了。

我原本以為只是操作習慣改變，後來去查資料，才發現事情遠比想像中更有意思。

這幾年，台灣公益界其實一直在研究同一件事：為什麼數位化之後，人們反而更難捐發票了？

研究從 2020 年做到 2024 年，有效樣本從 1,364 份，一路擴大到 3,697 位民眾與 237 家公益組織。

結果研究團隊發現：問題根本與技術無關，而是在人腦怎麼解讀那張發票。

▋那張發票，在你腦中到底算什麼？

以前的紙本發票，在很多人的心理裡，其實比較像「口袋垃圾」。

皺皺的、麻煩的、佔位置的。

捐出去，像順手清空皮夾，也順便替自己累積一點道德滿足感。

但雲端載具出現後，整件事開始變了。

因為政府開始推雲端專屬獎、自動對獎、千萬特別獎。

那串原本像廢紙的數字，忽然有了另一種味道：「如果中了呢？」

心理學裡有個概念叫「心理帳戶（Mental Accounting）」，人不會把所有錢都視為同一種錢。

薪水是一個帳戶，紅包是一個帳戶，中獎又是另一個帳戶。

研究發現：雲端發票正在從「雜物帳戶」，一路升級成「意外之財（Windfall Account）」。

講白一點：以前捐發票，像清垃圾。現在捐發票，比較像放棄一張通往千萬獎金的入場券。

那種感覺真的差很多。

後來我看到「心理帳戶」這個概念時，腦中甚至立刻想到房地產。

做房仲之後，我發現人們買房時，其實也在用不同的心理帳戶做決定。

有人願意多花兩百萬買學區，卻捨不得換高級沙發；有人堅持一定要車位，哪怕室內空間因此變小；也有人壓縮自己的生活品質，還是想替父母留一間能一起住的房子。

很多交易表面談的是價格，底下談的，往往是人生排序。

▋原來台灣的捐款人有六種人格

這份研究裡，最讓我驚訝的，不是發票本身，而是它居然把台灣捐款人拆成六種人格，然後每一種，都像極了身邊的某個人。

▋理念實踐者：把捐款當成社會投資的人

這群人大約占 12.8%。

高學歷、高收入，平均月收超過五萬，年平均捐款金額高達 8,557 元，是所有族群裡最高的。

但他們也最難被打動。

你跟他哭，沒用；你播感人影片，他可能先去查財報。

研究顯示，這群人的捐前查證率高達 67%。

他們會看成果追蹤，會看行政比例，會看專案效益。

對他們而言，捐款比較像社會投資。

講求的是效率、專業、影響力。

▋穩健公益人：把公益放進日常生活的人

這群人大約占 19.1%。

很多是已婚、有孩子、有宗教信仰的中高齡族群。

他們不太熱衷查資料，因為支撐他們的，是長年累積下來的信任感。

某個師姐做很多年了、某個教會固定在募款、某個機構陪伴地方社區很久了。

於是他們會想：「我相信他們。」

公益對他們而言，比較像生活習慣。

像固定去市場、固定拜拜、固定替某些人留一份心意。

▋熱切行動派：最容易感動，也最容易付款的人

這群比例最高，占了 24%。也是數位捐款市場的主力。

LINE Pay、街口支付、手機捐款，幾乎都是他們在撐。

他們看到弱勢新聞，真的可能邊掉眼淚邊刷卡。

有趣的是，這群人雖然感性，定期定額比例卻高達 33%。

很多人的善意，不是理性規劃出來的。而是感受還在，人就還願意持續支持。

▋審慎務實派：公益組織最怕遇到的稽核員

這群人大約占 19.1%。

他們超愛問：「所以我的錢到底有多少拿去付薪水？」

「為什麼辦公室租這麼好？」

「行政費為什麼這麼高？」

他們不相信眼淚，不相信口號，不相信光環。

他們只相信證據。

沒有成果，不捐；沒有數據，不捐；沒有親眼看到，還是不捐。

很多公益組織遇到這群人，大概都像財務長突然遇到審計單位。而我看到這段時，居然又想到房地產。

因為房仲每天面對的，很多時候也是這種「信任審查」。

客人會懷疑價格、懷疑資訊、懷疑流程，甚至懷疑你是不是還有什麼沒說。

畢竟房子動輒幾百萬、幾千萬，很多人一輩子也只買那麼一次。

有時候，一句話沒講清楚，客人就開始不安；一次回覆太慢，信任感可能就開始下降。

我後來慢慢發現，無論是公益還是房地產，人們真正焦慮的，很多時候都不是錢本身。

而是：「我能不能安心把這件事交給你？」

▋有一種崩潰，叫資安外洩

但真正讓我開始有點不安的，其實是後面的資安研究。

某知名公益組織曾分享過一次經歷：第一次發生資安問題時，大家還願意體諒；第二次發生時，整個客服中心直接被打爆。

十二線電話同時響起。

有人打電話來質問，也有人當場要求停捐。

那種場面，像一場信任雪崩。

研究裡有一句話，我之前就聽過，也一直印象很深：信任建立需要很多年，但毀掉它，可能只需要一次外洩。

更諷刺的是，調查顯示有 76.8% 的公益組織，會把資安風險歸因於資訊廠商。

但捐款人的想法其實很單純：「我是把資料交給你。」

「我接到詐騙電話，當然算你的事。」

看到這裡時，我忽然有種很熟悉的感覺。

因為現在這個時代，很多行業都正在面對一樣的問題。

無論是捐款、買房、簽約、線上付款，人們越來越依賴數位系統，卻也越來越害怕：自己的資料會不會外流？自己的決定會不會踩坑？

很多人真正怕的，其實是出了事之後，現場只剩自己一個人。

▋自我導向者：跟著感覺走的「體感行善派」

這群人大約占 11.3%。

他們大多沒有固定的宗教信仰，也不喜歡被群體或教條綁住。他們捐款，往往不在意宏大的理念，而在意：「我現在有沒有感覺。」

他們可能在深夜滑到一支流浪動物的影片，忽然鼻子一酸就刷卡了；也可能最近生活壓力大、心情悶，就默默停掉了原本的扣款。

他們的行善節奏，完全跟著當下的情緒與生活狀態共振。

看到這裡，我腦中浮現的是房地產裡那些「憑感覺」的客戶。

許多人拿著數據、格局圖研究了半年，但真正催動他下定決心簽約的，往往只是某個極其感性的瞬間：「我那天一走進這個客廳，陽光剛好灑進來，我忽然覺得這就是我的家。」

很多時候，理性的數據算不出感性的直覺。

▋安穩淡聞族：相信熟人介紹的人

這群人大約占 13.7%。

生活重心幾乎都放在家庭裡，平常不太主動研究公益資訊，也不太關注外界議題。

他們會捐款，很多時候只是因為：朋友推薦、親戚介紹、同事揪團。

信任感往往建立在「介紹人」身上。

某種程度上，這其實和很多房地產交易很像。

很多人最後願意找某個房仲，並不是因為廣告寫得多厲害，而是因為：「那是我朋友介紹的。」

有時候一句：「這個人我認識，很實在。」信任感就建立起來了。

因為對他們來說，與其相信龐大的系統，不如相信那個看得見、摸得著的熟人。

▋現在的公益戰場，打的是信任管理

研究顯示：目前大約 86% 的捐款人，都有固定的捐款管道。

這代表台灣人的忠誠度其實很高。

很多人一捐，就是五年、十年，甚至更久。

但當真正受過完整資安訓練的人不到一成時，那種長年累積下來的信任，有時候會讓人替他們捏一把汗。

因為捐款這件事，本質上就是：「我願意把我的信任交給你。」

信任這種東西，很奇怪。

它看不見、摸不到、無法量產，卻比募款數字更值錢。

數位工具越成熟，我反而越常感覺到，人類對「真人信任感」的需求並沒有消失，甚至可能比以前更強烈。

因為流程可以線上化，資料可以數位化，服務可以 AI 化。

但人在做重大決定時，心裡最後真正想確認的，往往只有一句話：「如果出了事，會有人願意陪我處理嗎？」

▋我們捐的，很多時候不只是錢

看完整份研究後，我忽然理解一件事。

大多數人以為公益募集的是善良。

但很多時候，人交出去的，其實是安全感。

有人透過捐款確認世界還有希望；有人透過捐款確認自己仍然善良。

有人透過捐款參與某種理想，也有人只是想在疲憊的人生裡，證明自己還願意相信別人。

所以，看到研究把捐款人拆成六種人格時，我的第一個反應是：買房的人，好像也差不多。

有人靠數據做決定，有人一進門就知道喜不喜歡；有人看了二十間房，還在害怕自己買錯；也有人連房子都沒看過，就決定買了。

後來我才慢慢發現，房地產很多時候賣的，也不只是房子。

那裡面有一個人對未來的想像、對家庭的安排、對人生的安全感。

看到最後時，我忽然覺得：人在知道世界有漏洞之後，還願意把信任交出去，好像是一件很不容易的事。

——萬家鄉