2026-07-20 16:29 女子漾／編輯黃冠婷
最近莫名容易生氣？大暑將至高溫讓人情緒失控，5個降溫方法先收藏
2026年7月23日迎來二十四節氣中的「大暑」，通常也是一年中炎熱感最明顯的時期之一。最近如果覺得特別煩躁、晚上翻來覆去、白天沒胃口，甚至經期前後的不舒服更難忍受，未必只是自己突然變得沒耐心。高溫會增加身體散熱負擔，也可能干擾睡眠與食慾；當睡不好、身體缺水或原本就有經前症候群時，疲倦、頭痛與情緒波動便可能一起被放大。
大暑高溫影響，要隨時留意自身狀況
大暑高溫影響，要隨時留意自身狀況
高溫影響1：睡不好，隔天更累更煩
夜間溫度高會影響散熱，導致難入睡、淺眠或易醒。睡眠品質下降後，隔天更容易疲倦、注意力差，也更容易情緒失控。
高溫影響2：不是脾氣差，是身體太不舒服
悶熱、流汗與睡眠不足會讓身體長時間處於壓力狀態，小事也容易引爆情緒。先檢查是否太熱、太渴或沒睡好，比責怪自己更重要。
高溫影響3：白天吃不下，晚上暴食
炎熱會降低食慾，白天吃太少，晚上反而容易想吃重口味或甜食，讓飲食節奏失衡。
高溫影響4：經期不適更明顯
高溫加上睡不好與缺水，可能讓經前或經期的不適（疲勞、頭痛、情緒波動）感覺更嚴重。
大暑降溫方法，多一舉動多一份安心
大暑降溫方法，多一舉動多一份安心
1. 先排熱再開冷氣：回家先通風，再搭配冷氣與電扇循環，室溫建議26～28度。
2. 主動補水：不要等口渴才喝水，以白開水為主，避免用含糖飲料取代。
3. 少量多餐：選擇清爽但有營養的食物，避免整天只吃冰品或飲料。
4. 避開高溫運動：運動安排在清晨或傍晚，經期不適時降低強度。
5. 先降溫再處理情緒：離開悶熱環境、補水休息，很多煩躁其實來自身體過熱。
大暑「四可 + 四不可」
四可1. 可吃清爽當季食物，補充水分：西瓜、芭樂、鳳梨、番茄、小黃瓜等含水量較高的蔬果，正餐則以清淡、少油為主，避免因天熱沒胃口就只吃冰品。
2. 可適度休息，避免過度勞累：中午至午後氣溫最高時，可減少戶外奔波，工作空檔也能安排短暫休息。
3. 可保持通風與降溫環境：室內可使用冷氣搭配電風扇或循環扇，並拉上遮光簾減少陽光直射，冷氣不必開得過低，也能讓空間維持舒適。
4. 可觀察身體狀況，適時調整作息：若近期容易疲倦、頭痛、食慾下降或睡不好，可提早休息、增加飲水量，並將運動調整到清晨或傍晚較涼爽的時段。
四不可1. 不可長時間曝曬或劇烈活動：盡量避開上午10時至下午2時外出運動，若必須待在戶外，建議準備帽子、陽傘、防曬用品與飲水，並定時到陰涼處休息。
2. 不可熬夜、過度消耗體力：高溫本來就容易影響睡眠與精神，晚上應減少滑手機、喝咖啡與吃宵夜，讓身體有足夠時間恢復。
3. 不可大量依賴冰飲或含糖飲料：冰飲雖能短暫消暑，卻不能取代白開水；建議以常溫水、無糖茶為主，若大量流汗，再視情況補充適量電解質。
4. 不可忽視中暑或身體不適警訊：若出現頭暈、噁心、心悸、大量出汗、皮膚異常乾熱或意識不清，應立即移至陰涼處降溫、補水，情況沒有改善就要儘速就醫。
大暑不是靠忍耐撐過去。當身體過熱、睡不好又情緒差時，先降溫、補水與休息，比強迫自己冷靜更有效。若不適持續影響生活，建議尋求專業評估。
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