2026-07-20 15:16 女子漾／編輯ANDREA
余文樂宣布離婚！斬斷9年婚認「達成共識」：往後永遠是家人
演藝圈震撼彈！44歲香港男星余文樂與台灣「皮帶千金」王棠云今（20）日無預警拋出離婚消息，正式結束長達9年的婚姻關係。雙方稍早在社群平台同步發文證實，兩人是經過深思熟慮後決定和平分手，未來將以家人的身分，共同撫養一對兒女，消息一出立刻讓大批粉絲震驚不已。
余文樂在IG與微博發布聲明寫下：「我們達成共識，尊重並祝福彼此的人生選擇。感謝妳作為媽媽作為妻子付出的所有，往後我們永遠是家人。」 字裡行間未見一絲火藥味，態度相當坦然。王棠云隨後也證實，經過多年的相處彼此都成長許多，雖然不再是夫妻，但依然是一輩子的家人，雙方展現了極高情商好聚好散。
王棠云也於IG上表示：「真的不是一件容易的事情，婚姻之中我們都學到了很多。我們還是很關心對方，只是彼此之間少了這一層關係。這不是什麼悲傷難過的事情，因為我們會更好
這個家的愛還是很完整，他還是那個好爸爸 好夥伴，他還是這個家的避風港，我們還是一輩子的家人，經過了這麼多年，彼此也成長了很多，不知道未來是條什麼路，但至少我們都很勇敢，也還是謝謝你一直在身邊」
回顧兩人昔日甜蜜，余文樂於2016年底認愛王棠云，隔年（2017年）在澳洲墨爾本低調完婚。當時昔日浪子宣告收心成家，一句「在對的時間，遇到對的人」感動無數粉絲。婚後兩人育有大兒子「余初見」（Cody），2020年迎來小女兒「余初心」時，愛女因早產僅有1公斤重，夫妻倆一路互相扶持度過難關，一家四口的溫馨模樣曾羨煞旁人。
不過，其實兩人的婚變早有端倪。早在2023年底至2024年初，就有眼尖網友發現余文樂突然清空IG上與老婆相關的放閃貼文，並留下一句「重新開始」，當時便引發外界對於婚姻亮紅燈的強烈揣測。雖然男方後來曾曬出一家四口水族館背影照試圖破除謠言，但夫妻倆此後在社群上幾乎「零互動」，最終仍走向分道揚鑣的結局。
離婚曝光後，迅速在各大論壇掀起熱議，不少網友感慨留言：「當初那麼甜，好可惜」、「沒有互撕互咬，這真的是成年人分手最好的模樣」、「為了孩子和平分開，祝福兩人未來各自安好」。昔日的神仙眷侶選擇放手，也為這段9年的感情正式畫上休止符。
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