2026-07-20 15:12 女子漾／編輯劉芫榛
King Gnu、羊文學都登過！同根生進軍FUJI ROCK「ROOKIE A GO-GO」
台灣獨立音樂再度站上國際舞台。浮現音樂2026年擴大「EMERGE & RISE」國際演出媒合計畫，不只將帶領A_Root同根生前進日本FUJI ROCK，也將巡迴東京、新潟、大阪、京都、吉隆坡與新加坡，讓更多台灣樂團被亞洲樂迷聽見。
同根生前進日本苗場 挑戰FUJI ROCK新人舞台
浮現音樂今年與日本FUJI ROCK FESTIVAL展開深度合作，將帶領曾獲金曲獎肯定的A_Root同根生前進日本苗場，登上指標性新秀舞台「ROOKIE A GO-GO」。
同根生表示，今年正好迎來成團10週年，能夠前進FUJI ROCK，就像收到一份最重要的紀念禮物。為了全力備戰，團員也特別添購新樂器與耳機，希望能在苗場森林中呈現最完整的台灣聲音。
King Gnu、羊文學都登過 「ROOKIE A GO-GO」被封新人登龍門
「ROOKIE A GO-GO」自1999年創立，是FUJI ROCK專為潛力新秀打造的舞台，也被視為日本搖滾圈的重要新人登龍門。
包括King Gnu、Creepy Nuts、羊文學、Yogee New Waves與Suchmos等人氣音樂人，在成名前都曾站上這個舞台，之後逐步走向更大的音樂節與國際市場。此次同根生登台，也代表台灣樂團正式加入這條備受關注的成長路徑。
日台音樂交換持續 日本新秀也將登上搖滾台中
浮現音樂近年也協助將「ROOKIE A GO-GO」舞台引進搖滾台中，建立日台雙向交流模式。
今年10月的搖滾台中，將邀請東京另類搖滾三人組ハシリコミーズ，以及由ASIAN KUNG-FU GENERATION主唱後藤正文製作的橫濱新星yubiori來台演出。
透過台灣樂團赴日、日本樂團來台的交換合作，浮現音樂希望讓兩地樂迷不只認識熟悉的大團，也能更早接觸正在崛起的新世代音樂人。
「EMERGE & RISE」巡迴三國六城 從夏天唱到秋天
2026年「EMERGE & RISE」夏秋巡迴已正式展開，行程橫跨三個國家，足跡遍及東京、新潟、大阪、京都、吉隆坡與新加坡六座城市。
計畫也獲得星宇航空支持，陪伴台灣獨立樂團前往海外演出。浮現音樂創辦人老諾表示，希望這項計畫不只安排一次性的海外舞台，更能逐步串連台灣、日本、泰國、韓國與馬來西亞等地的音樂場館、廠牌與音樂節，建立完整的亞洲獨立音樂生態圈。
9月前進新加坡 最終站落腳吉隆坡
夏秋巡迴接下來將於9月3日至9月6日前進新加坡Baybeats Festival，之後再以「浮現祭馬來西亞篇」作為最終站。
馬來西亞場將於Zepp Kuala Lumpur登場，演出陣容包括美秀集團、芒果醬、公館青少年、傷心欲絕、黃宇寒及?te壞特Whyte。
海外陣容則有日本人氣動畫《孤獨搖滾！》創作者音羽-otoha-，以及馬來西亞復古Dream Pop樂團babychair，從客語、搖滾、流行到夢幻流行一次集結。
攜手馬來西亞988電台 深化在地宣傳
浮現音樂過去曾與馬來西亞廠牌合作舉辦四屆「城市巨響音樂節」，累積穩定的合作經驗。此次「浮現祭馬來西亞篇」也將與當地中文電台988合作，透過媒體宣傳與資源串聯，強化演出與當地樂迷之間的連結。
相較於單純把台灣樂團送到海外，這次更強調與在地媒體、場館及音樂單位共同合作，讓音樂人能被當地市場真正看見。
國際演出媒合計畫持續徵件 入選可獲3萬元補助
「EMERGE & RISE國際演出媒合計畫」目前持續徵集中，將協助台灣創作者串聯海外音樂節、場館及在地合作單位。
每組入選樂團可獲得新台幣3萬元演出補助，本期報名至2026年8月31日截止。透過巡迴、媒合與補助資源，浮現音樂希望讓更多台灣音樂人不只出國演出，也能逐步建立長期的亞洲發展路線。
精華 FAQ
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因為他們將登上FUJI ROCK指標性新人舞台「ROOKIE A GO-GO」，這個舞台曾孕育King Gnu、Creepy Nuts等人氣樂團，等於正式進入亞洲主流音樂市場的關注路徑。
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「ROOKIE A GO-GO」自1999年創立，是FUJI ROCK專為潛力新秀打造的舞台，許多後來走紅的樂團都曾在此曝光，因此被視為日本搖滾圈的重要成長起點。
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計畫將展開東京、新潟、大阪、京都、吉隆坡與新加坡6城巡迴，並提供每組入選樂團新台幣3萬元補助，同時串聯海外音樂節、場館與媒體，建立長期亞洲合作網絡。
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