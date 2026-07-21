《駭客任務》真正可怕的是什麼

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章先澄清《駭客任務》抄襲25億賠償傳聞其實是誤讀與假新聞。

文章先澄清《駭客任務》抄襲25億賠償傳聞其實是誤讀與假新聞。 重點二： 作者以布希亞理論與都市生活對照，指出真正可怕的是人類對適應的麻木。

作者以布希亞理論與都市生活對照，指出真正可怕的是人類對適應的麻木。 重點三：本文也分析電影技術、角色塑造與跨性別寓言如何深刻影響後世。

《駭客任務》這一部電影，是我在求學階段時看到的。

當時我在板橋就讀國立台灣藝術學院電影系，要交作業、寫報告就得看大量電影。

對於影片裡提到的科技、畫面上呈現出來的特效，我一直記得自己第一次看到時那種震撼感。

它的故事文本當然也有觸動到我。

所以，我本來就有計畫要寫這一篇，只是原訂的順序忽然被提前了。

我在寫女兒國和子母河水那篇文章時，聯想到了人工生殖這件事，接著腦子裡浮現的畫面，就是《駭客任務》裡那密密麻麻的人類培養艙。

那個意味著科幻的符號太強大了。

如果我在那時候就順帶把《駭客任務》加進去，整篇文章的主軸就會散掉，所以只能忍住。

然後，把原本計畫好的順序稍微改上一改。

▋是耶非耶？化為蝴蝶

很多人直到今天都還相信：《駭客任務》（The Matrix）的原作者蘇菲亞·史都華（Sophia Stewart），曾控告《駭客任務》與《魔鬼終結者》（The Terminator）抄襲她的作品《第三隻眼》，最後甚至獲得25億美元賠償。

問題是——這件事幾乎從頭到尾都是假的。

官司確實存在。

但後來會變成全球級的都市傳說，原因居然是一名學生記者看不懂法律程序。

2004年，《鹽湖城社區學院地球報》的一篇報導，把法官「駁回被告撤訴申請」誤解成「原告勝訴」。

換句話說，法院當時只是允許案件繼續審理，根本還沒判決。

結果這篇文章一路被轉載、複製、加工，最後演變成：「《駭客任務》原作者打贏官司，獲賠25億美元。」

更荒謬的是：史都華本人在訴狀裡要求的金額，其實只有10億美元。25億這個數字，甚至連她自己都沒寫過。

最後，法院在2005年正式駁回整起案件，理由很簡單：她完全無法證明作品之間存在實質相似性。

然後你會忽然發現一件很奇妙的事。

一部講述「虛假世界」的電影，居然也被一場假新聞困住了二十年。

這件事聽起來荒誕，但若你拉開銀幕的帷幕會發現：這場關於虛無的玩笑，早在電影拍攝的第一天就埋下了。

▋那本《擬仿與擬像》，從一開始就是假的

很多影迷都知道，《駭客任務》深受法國哲學家讓·布希亞（Jean Baudrillard）影響。

電影開場時，尼歐用來藏非法軟體的工具書，就是布希亞的《擬仿與擬像》（Simulacra and Simulation）。

那個鏡頭非常經典。

但很少人注意到：那本書本身，其實也是假的。

道具組做了一本藍色封面、厚度誇張、排版位置還錯掉的「仿冒版」。現在回頭看，那幾乎像是一種諷刺。

因為布希亞後來談到《駭客任務》時，態度冷得驚人。

他認為這部電影誤解了自己的理論。

電影裡的世界是二元的：母體是假，錫安是真；吞下紅藥丸，人就能醒來。

但在布希亞的概念裡，「擬像（simulacrum）」根本不是這回事。

在他的理論中，現代社會早就沒有真假之分。媒體、科技、符號、消費文化，早已把「真實」本身徹底覆蓋。

我們活在一個「超真實（hyperreality）」世界裡。

連懷疑，都可能是被設計好的。

想到這裡，我忽然理解一件事。

為什麼現在的人，越來越難分辨：自己是真的喜歡某樣東西，還是只是被演算法推送太久。

做了這麼多年不動產後，我也越來越常有一種奇怪的感覺。

人類其實很容易習慣一個空間。

哪怕採光不好、動線壓迫、長期潮濕、窗戶打開就是防火巷，只要住的時間久了，多數人還是會慢慢開始告訴自己：「其實也還可以。」

有些房子明明很新，燈很亮、裝潢很乾淨、系統櫃也不空蕩。

但人在裡面站久了，還是會莫名有種喘不過氣的感覺。

所以我會想：《駭客任務》裡最可怕的地方，也許從來不是母體本身。

而是人類對於「適應」這件事，能力強到驚人。

這也是為什麼布希亞對《駭客任務》很不滿。

因為電影至少還願意告訴觀眾：世界外面，仍然存在出口。

▋電影中的1999年，可能比2199年更像母體

《駭客任務》把母體設定在1999年，很多人以為只是因為電影上映於1999年，但它其實藏著更深的設計。

Agent Smith 曾說過：機器選擇這個年代，是因為它最容易被人類接受。

但真正可怕的東西，藏在場景裡。

灰綠色濾鏡、狹窄格子間、沒有溫度的螢光燈，被數字與制度切割的人類。

你仔細看尼歐的辦公室，會發現它跟後面的人類發電廠，其實長得非常接近。

甚至尼歐居住的狹小公寓，也像極了後來的人類培養艙。

同樣狹窄、同樣壓抑、同樣像一格一格被分類存放的人類。

這種建築語言的呼應，其實暗示了一件事：母體不是突然降臨的。

它只是把人類原本的生活放大而已。

企業文化、數位依賴、工時制度、資訊監控、演算法餵養，這些東西在1999年就已經開始成形。

有時候帶看一些小坪數物件時，我也會忽然想到《駭客任務》。

現在很多都市人的生活，其實越來越像被壓縮過的版本。

睡眠空間越來越小、收納越來越極限、真正能獨處的地方越來越少。

很多人開始習慣在同一張桌子吃飯、工作、追劇、開會、滑手機。

空間正在馴化人類，而我們早已習慣其中。

現在的我們，手機成了外接器官，演算法開始替我們做選擇。

有時候我甚至覺得，《駭客任務》裡那些插著管線的膠囊人，說不定還比較幸福。

至少，他們有機會知道自己被困住了。

培養艙裡的人至少還有一根實體的管線可以拔除。

活在當代的我們，卻在掏空三十年積蓄買下的現代格子裡，一邊滑著手機，一邊由衷地感謝這份安穩。

▋《駭客任務》真正改寫的，是整個電影產業

很多年輕觀眾現在重看《駭客任務》，可能已經很難感受到當年的衝擊。

因為它影響太深了，深到後來整個電影圈都逐漸變成它的形狀。

最經典的，當然是「子彈時間（Bullet Time）」。

那不是普通的慢動作，而是利用超過120台高速相機環繞拍攝，再透過數位拼接的技術，創造出「攝影機在靜止時空中移動」的效果。

1999年的觀眾第一次看到時，幾乎是集體傻住。

後來二十年的動作電影，都能看到它的影子。

還有那場經典的大廳槍戰。

「Guns. Lots of guns.」

直到今天，那場戲依然像暴力美學的教科書。

後來《捍衛任務》（John Wick）的許多槍戰節奏與視覺設計，也明顯受到它影響。

更重要的是：它徹底改變了好萊塢對動作演員的要求。

武術指導袁和平要求主演群進行長達四個月訓練，基努·李維（Keanu Reeves）、凱莉-安·摩絲（Carrie-Anne Moss）幾乎都親自上陣。

在那之前，好萊塢高度依賴替身。

但《駭客任務》之後，「演員本人受訓」逐漸成了商業大片標準配備。

而基努的人生，也在這裡重新啟動。

如果沒有《駭客任務》，後來可能也不會有《捍衛任務》。

因為基哥正是在這部片裡，認識了特技團隊成員查德·史塔赫斯基（Chad Stahelski），後來兩人才一起打造出John Wick宇宙。

還有一件事很有意思。

1999年的崔妮蒂（Trinity），其實比很多今天的女性角色還前衛。

冷酷、專業、能打、不刻意賣弄性感，也不只是等待男主角拯救的附屬品。

她像一把過早出現在時代裡的刀。

很多後來的強勢女性角色，身上都還能看到她的影子。

1999年的《駭客任務》用技術顛覆了電影界；但諷刺的是，二十年後，同樣的一套數位拼接、高速相機與動態捕捉，沒有讓我們變成打破體制的尼歐，反而成了高頻演算法與瀑布流短影音的底層代碼， 在無聲無息間，把我們牢牢吸附在螢幕前，馴化成最馴服的數據。

▋紅藥丸與藍藥丸，後來變成了另一種寓言

多年後，莉莉·華卓斯基（Lilly Wachowski）親口證實：《駭客任務》本身，其實也是一則關於跨性別者的寓言。

關於身份、關於壓抑、關於破殼、關於重新定義自己。

這也讓整部作品多了一層更複雜的人性重量。

因為每個人或多或少，都曾經有過那種感覺：眼前的世界，好像哪裡怪怪的。

《駭客任務》最厲害的地方，也許就在這裡。

它沒有真正給你答案。

它只是讓你開始懷疑。

懷疑每天滑過的資訊、懷疑那些被視為理所當然的生活模式、懷疑自己究竟活在現實裡，還是活在某種被餵養的版本裡。

做不動產久了之後，我也越來越覺得：買房這件事，本身就很像吞藥丸。

有人選擇相信未來會變好。

有人選擇相信地段會成長。

有人選擇相信自己能撐過三十年房貸。

房子從來不只是鋼筋、水泥與坪數。

它還裝著一個人對未來生活的想像。

身處新竹久了，有時候也真的會對《駭客任務》產生一種奇妙共鳴。

這座城市聚集了全台灣最頂尖的工程師，也聚集了最長工時、高壓力，以及大量被工作切割的人生。

很多人擁有高薪、高效能、高規格生活。

但同時，也有很多人長期活在：公司、租屋處、螢幕、便利商店之間。

有時候深夜經過科技園區周邊那些還亮著燈的社區，我真的會忽然想到母體。

二十多年過去了。

我們終究沒有等到飛天駭客，也沒有等到真正的救世主。

但我們每天都在面對另一種母體：永遠滑不完的短影音、永遠推送不停的演算法、永遠在線的數位人格。

然後某一天，深夜站在新竹科學園區那排高聳、明亮、如矩陣般整齊的科技大樓下，你會忽然驚覺： 母體最厲害的地方，從來不是用強權控制人類。

而是它給了你高薪、給了你高效率、給了你一套看起來無懈可擊的中產階級藍圖，直到你心甘情願地張開嘴，主動吞下那顆藍藥丸，並微笑著告訴自己：有人替我安排好一切，其實也不錯。

只是，如果有機會再帶看那些只有十幾坪、窗外頂著防火巷的物件時，我可能還是會忍不住抬頭多看一眼天空。

——萬家鄉