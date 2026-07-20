2026-07-20 14:34 女子漾／編輯劉芫榛
送禮、玩遊戲都有好康！LINE五週年回饋最高20%，熊大手遊天天送
LINE近期一口氣帶來兩大新消息，一邊是LINE禮物迎接上線5週年，累積突破1億則送禮私訊，並深化永續品牌合作；另一邊則推出首款合併益智手遊《LINE 熊大魔奇學院》，讓熊大、兔兔與莎莉化身魔法夥伴，陪玩家展開全新冒險。
文章目錄
LINE禮物：迎5週年 累積突破1億則送禮私訊
LINE禮物上線滿5週年，根據LINE內部數據，5年來在台灣用戶之間累積超過1億則送禮私訊，逐漸成為年輕世代傳遞生日祝福、節慶心意、日常慰問與感謝的重要社交工具。
其中，20至34歲女性使用過LINE禮物的比例已超過80%。2025年數據也顯示，35歲以下送禮者年成長37%，35歲以上族群年成長27%；成熟族群的送禮行為與5年前相比，更成長至3倍，顯示數位送禮已從年輕族群延伸至家庭、長輩、前輩與不同世代之間。
LINE禮物：送禮不只看商品 永續理念也成選購關鍵
LINE禮物觀察，現在的用戶在選擇禮物時，不只在意商品是否實用，也更關注品牌理念、環境友善與產品背後代表的生活價值。
LINE禮物內部數據顯示，B型企業品牌累積買家數在2025年成長33%。迎接5週年，平台宣布將深化與B型企業及永續環境共好品牌合作，合作夥伴包含歐舒丹、茶籽堂、阿原肥皂、綠藤生機、覺亞、歐萊德與Blueseeds等品牌。
未來將透過品牌限定禮盒、主題策展、獨家優惠與LINE POINTS回饋等方式，讓用戶在送出心意的同時，也能支持具有永續理念的品牌與生活方式。
LINE禮物：「擊掌節」登場 用Give Me Five傳遞支持
為呼應5週年，LINE禮物舉辦「擊掌節」，以「Give Me Five」為核心概念，象徵認同、鼓勵、支持與人際連結。
活動邀請Impact Hub Taipei、非營利組織、創作者及多個B型企業品牌代表參與，透過品牌分享、對談與互動體驗，探討一份禮物如何承載商品之外的情感與價值。
LINE禮物副總經理鄭婉婷也分享平台5年來的送禮趨勢，以及未來推動永續送禮的方向；茶籽堂、阿原肥皂與Tek等品牌代表，則從土地、產品與企業理念出發，說明日常選禮如何成為支持環境與好品牌的具體行動。
LINE禮物：五週年優惠開跑 最高享20% LINE POINTS回饋
LINE禮物五週年促購活動即日起至7月31日登場，精選多款B型企業與永續品牌商品。
歐舒丹推出獨家花漾香氛組，指定商品最高享LINE POINTS 20%回饋；阿原肥皂推出植萃洗沐浴獨家禮盒，全館最高享10%回饋；Tek推出聯名髮梳與香氛噴霧組合，最高享20%回饋。
茶籽堂推出肖楠葉洗沐浴年度版畫禮盒，最高享8%回饋；綠藤生機則帶來香氛療癒沐浴禮，全館最高享10%回饋，讓用戶在選購質感禮物時，也能獲得期間限定優惠。
LINE 熊大魔奇學院：熊大、兔兔化身魔法夥伴
除了LINE禮物迎接5週年，LINE GAME也推出首款合併益智手遊《LINE 熊大魔奇學院》，即日起於iOS與Android雙平台上線。
遊戲以熊大、兔兔、莎莉等LINE FRIENDS人氣角色為主角，玩家將與角色們運用失落的魔法，透過合併道具修復遭到破壞的魔法世界，展開橫跨現實與魔法的冒險。
遊戲操作方式簡單，玩家只要合併相同道具，就能解鎖新物品並推進劇情；同時加入策略元素，適合喜歡療癒畫風、休閒遊戲與合併玩法的玩家。
LINE 熊大魔奇學院：獨創角色卡系統 關鍵時刻施展魔法逆轉局勢
《LINE 熊大魔奇學院》最大特色之一，是獨創的「角色卡」系統。玩家可以收集不同角色卡，並利用角色專屬魔法改變盤面或補充能量。
例如「照亮黑暗的光明兔兔」能直接在盤面生成道具，「精準探測的莎莉」則可補充能量；收集「大地開拓者熊大」後，還能在合併過程中取得額外道具收益。
只要集齊同一故事群組的所有角色，便能解鎖專屬外傳篇章，進一步了解魔法學院的起源與不同角色背後的故事。
LINE 熊大魔奇學院：上線登入就送獎勵 連續10天還有SR角色卡
即日起登入遊戲，玩家可於遊戲內信箱領取事前登錄獎勵，包括每日召喚券、能量100、紅寶石50、高級召喚券，以及限定個人檔案裝飾與背景。
上市紀念活動期間，玩家只要連續登入10天，還能獲得能量、紅寶石、召喚券與SR級角色卡等獎勵。遊戲內也同步推出LINE好友邀請、見習魔法師的試煉與莎莉魔法特訓等活動。
事前登錄獎勵及上市紀念登入活動領取期限，皆至2026年7月31日22時59分止；部分獎勵需達指定等級後才能使用，實際內容以遊戲內公告為準。
LINE 熊大魔奇學院：台灣玩家還有專屬福利
為回饋台灣玩家，《LINE 熊大魔奇學院》後續也將推出台灣限定社群企劃與專屬活動。
玩家可加入《LINE 熊大魔奇學院》官方帳號，LINE ID為「＠mgmgtw」，掌握最新活動、角色卡情報與獎勵資訊。從LINE禮物的永續送禮，到熊大、兔兔與莎莉展開魔法冒險，LINE這個夏天同時把心意與療癒感帶進用戶日常。\
精華 FAQ
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LINE禮物累積超過1億則送禮私訊，已成為台灣用戶傳遞生日祝福、節慶心意與日常關懷的重要工具；35歲以下與35歲以上族群的送禮量也持續成長，顯示使用族群明顯擴大。
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平台觀察到用戶不只看商品實用性，也重視品牌理念與環境友善，因此宣布深化與B型企業及永續品牌合作，並推出主題禮盒、獨家優惠與LINE POINTS回饋，吸引更多人用送禮支持永續生活。
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遊戲是iOS與Android同步推出的合併益智手遊，玩家可透過角色卡與合併玩法推進劇情；上市後可領事前登錄與連續登入獎勵，後續還有台灣限定社群企劃與官方帳號活動。
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