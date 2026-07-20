【評論】開播即炸裂！Netflix《鬼謎東宮》：當南柱赫變身「斬鬼侍衛」開撕影帝曹承佑，揭開深宮最血腥的人性腐爛！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《鬼謎東宮》以南柱赫退伍回歸與曹承佑同台為最大賣點。

《鬼謎東宮》以南柱赫退伍回歸與曹承佑同台為最大賣點。 重點二： 劇情結合宮廷權謀、東方驅魔與黑暗奇幻，氣氛壓迫又華麗。

劇情結合宮廷權謀、東方驅魔與黑暗奇幻，氣氛壓迫又華麗。 重點三：核心懸疑指向30年前宮廷血案，揭露鬼怪背後的人性腐爛。

如果妳以為這只是一部靠特效堆疊的傳統驅魔古裝劇，那妳絕對會被這部 Netflix 全新原創強檔《鬼謎東宮》（韓語：동궁）給震撼到頭皮發麻！這部劇自公佈卡司以來就話題不斷，不僅是南柱赫退伍後的重磅回歸之作，更有忠武路頂級影帝曹承佑加持，開播後直接在各大社群引爆熱烈討論。全劇將黑暗奇幻、東方驅魔與宮廷權謀完美結合，冷冽又華麗的視覺風格，瞬間把韓劇的製作規格拉到了全新高度，一起來看這部讓人越看背脊越發涼的年度奇幻大作！

《鬼謎東宮》預告：

神仙級陣容重磅交鋒：王牌主創與「全員演技派」的暗黑盛宴

《鬼謎東宮》能擁有這種電影級別的沉浸感與壓迫感，背後的黃金製作班底絕對功不可沒；本劇由曾執導過經典古裝大劇《馬醫》的崔正奎導演掌鏡，劇本則由《客：The Guest》、《不可殺：永生之靈》擅長描繪人性懸疑與暗黑世界觀的徐載源、權素拉編劇聯手打造。主創團隊將傳統韓式宮廷的優雅規矩，與西方暗黑哥德式的鬼魅氛圍完美融合，創造出一個充滿奇幻卻又無比真實的東方驚悚世界。

卡司陣容更是這部劇最讓人尖叫的亮點：退伍後的南柱赫撕下了過去「國民南朋友」的溫柔標籤，展現了極具爆發力與張力的粗獷演技；盧允瑞則延續了怪物新人的靈氣，將一個外表柔弱、實則心懷秘密的宮女(翁主)演得層次分明。而最讓人起雞皮疙瘩的，絕對是影帝曹承佑！他飾演掌握國家最高權力的國王，看似溫和儒雅、虔誠向佛，眼神深處卻透著一股令人毛骨悚然的瘋批與狠勁。這三位跨世代演員的同台飆戲，光是眼神的交鋒就讓整部劇充滿了隨時會爆炸的張力。

但我要特別說，飾演大妃的張榮男真的是把一位困浸在深宮中享盡人情人暖最後黑化的怨婦，演得淋漓盡致，她根本是用生命在演戲啊！

劇情大綱與核心看點：當鬼魅入侵深宮，一場降維打擊的斬鬼大逃殺

故事的開局切入點極具吸引力：在一個看似平靜的王朝，太子所在的「東宮」突然爆發了極其詭異的怪病，歷任太子接連在東宮發瘋、吐血身亡，宮中甚至傳出有吃人惡鬼潛伏在陰暗處的流言。為了鎮壓邪祟，宮中破格召集了擁有特殊體質、能感知並斬殺惡鬼的宮廷侍衛「九千」（南柱赫 飾）。

九千看似冷酷無情、行事乖張，實則背負著沉重的身世秘密；在進入凶險萬分的東宮後，他遇到了精通醫術、能窺聽鬼魂低語的神秘宮女「生薑?? 」（盧允瑞 飾），其實她真實身分竟是翁主(王的女兒)。這兩人一個出力一個竊聽，組成名為斬魔、實為探案的特別搭檔。

本劇最大的看點，就是看九千如何揮舞重劍，在幽暗古老的宮殿廊道中與各式各樣形態各異的鬼魅展開血腥肉搏；同時，生薑則透過傾聽傳達死者記憶，一層層剝開東宮內部錯綜複雜的詛咒。導演用極具衝擊力的鏡頭語言，配合刀劍入肉與鬼魅嚎叫的音效，打造出這部今夏最刺激、多巴胺爆棚的「東方驅魔爽劇」。

意外之星就是這隻「顆墨煞靈（꺼먹살이），它會吸人的陽氣。它一直黏著九天，像小寵物般，沒想到它意外成為討論度最高的人氣王，呆萌又詭異的魅力擄獲了大批觀眾的心。





這部劇的靈魂：鬼不可怕，可怕的是人...30年前的血色真相串起全劇

隨著劇情推推進，妳會發現《鬼謎東宮》絕對不只是一部靠特效嚇人的怪物片。它最震撼人心、也最讓人背脊發涼的核心命題是：「世界上最可怕的從來不是惡鬼，而是被慾望與權力腐蝕的人心。」

劇中的惡鬼並不是憑空出現的怪物，每一個在東宮徘徊的怨靈，背後都代表著一段被權貴強行抹殺的冤屈與罪惡，隨著九千與生薑深入調查，所有的線索都指向了 30 年前一場被埋葬在歷史塵埃中的宮廷慘案。原來，當年為了爭奪皇位，王與其母親利用了毒藥，犧牲了多位無辜的世子，也波及不少宮女，甚至將自己的中殿滅口，只要知情者都是「格殺毋論」。那些肆虐東宮的惡鬼，不過是 30 年前被殘忍宰殺的冤魂，帶著無盡的怨恨重返人間進行血色復仇。

王為了維護自己的神聖形象與至高權力，不惜用更多的謊言與殺戮去掩蓋當年的真相。當惡鬼揭開了君王華麗龍袍下的腐臭，觀眾才會猛然驚覺，原來坐在龍椅上那個滿口仁義道德的王，才是全劇最冷酷、最令人不寒而慄的「人間惡魔」，而始作俑者卻又在反轉一次，原來是王的生母-淑嬪崔氏。

人妻私心評：出乎意料的完美神作！起承轉合順暢、全員演技在線的極致震撼

總結來說，《鬼謎東宮》真的好看得太出乎人妻意料了！原本以為只是看南柱赫帥氣打鬼的爆米花劇，沒想到劇本的厚度與層次感完全超乎想像。整部劇的起承轉合拿捏得近乎完美，前半段用驚悚的斬魔場面死死抓住觀眾眼球，中段將線索收攏至 30 年前的宮廷懸案，後半段則爆發出強烈的社會思辨與人性悲劇，節奏緊湊流暢，完全沒有任何拖沓的廢鏡頭。

更難得的是「全員演技在線」。南柱赫把九千身上的孤傲、痛苦與深情演得層次分明，徹底擺脫了偶像包袱；盧允瑞冷靜睿智，絕非傳統古裝劇裡拖後腿的女主角；而影帝曹承佑更是展現了教科書級別的神級演技，幾個微表情的轉換就讓人毛骨悚然。這部劇用最華麗的奇幻外衣，包裹著對權力體制最辛辣的諷刺，看完後留下的不是恐懼，而是深遠的感嘆與後勁。

💡 推坑人妻最終評分：9.3 / 10

《鬼謎東宮》是一劑給重度劇迷的強心針。它用最血腥的鬼魅故事，講述了最真實的人性黑暗。如果你最近看膩了千篇一律的浪漫劇，追求的是頂級的視覺饗宴、燒腦的權謀反轉以及直擊靈魂的演技碰撞，請妳今晚務必點開這部神作！

劇本節奏： 9.4 / 10（起承轉合完美，驅魔與宮鬥線雙管齊下，絕無尿點）

演員演技： 9.7 / 10（曹承佑神級演技碾壓全場，南柱赫轉型極致驚艷）

視覺後勁： 9.0 / 10（美術與動作設計極具東方美學，深刻揭露人性的貪婪與腐敗）

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